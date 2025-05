Cayó un enfermero en La Plata que vendía certificados médicos truchos

En el allanamiento fueron incautados documentación médica y un arma de fuego (Foto: 0221)

Un enfermero jubilado de 47 años fue detenido en La Plata, acusado de falsificar y vender certificados médicos con sellos de hospitales reconocidos.

El hombre fue identificado como C. A. C. quien actuaba como gestor de certificados apócrifos que incluían diagnósticos psiquiátricos, constancias de buena salud y planillas para presentar ante instituciones como la Policía bonaerense.

La investigación estuvo a cargo de la comisaría 3ª de Los Hornos y derivó en un allanamiento realizado el lunes en una vivienda ubicada en la calle 70, entre 139 y 140. Durante el operativo, los efectivos secuestraron una impresora, cuadernos con anotaciones de precios, formularios en blanco, 15 sellos profesionales y documentación con membretes de hospitales como el Italiano, el San Juan de Dios, el Privado Sudamericano y la UPA de Los Hornos.

Las tarifas variaban según el tipo de certificado: un informe psiquiátrico por 30 días costaba 65 mil pesos, mientras que uno de 10 días tenía un valor de 23 mil. También se ofrecían certificados de buena salud por 7 mil pesos, planillas para ingreso a la Policía por 8 mil y órdenes de alta médica por 5 mil.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, un hombre de 58 años se presentó en la vivienda para retirar uno de estos documentos. Según indicaron fuentes de la investigación al medio local 0221, dijo estar allí “a buscar un certificado a nombre de Evelyn”, sin saber que se trataba de un operativo policial. También fue detenido.

Los certificados psiquiátricos falsos vendidos por 65 mil pesos (Foto: 0221)

Los elementos secuestrados incluyen además órdenes médicas de la Municipalidad de La Plata, recetarios de FEMEBA y una arma de fuego calibre 22. Los detenidos fueron imputados por los delitos de falsificación de documento público y privado, estafa y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci.

La investigación se inició a fines de abril, cuando las autoridades detectaron un movimiento inusual de personas que ingresaban al domicilio y se retiraban con papeles en mano.

Según confirmaron desde la Policía Bonaerense a El Día, ahora se investiga si hay más personas involucradas en la maniobra y si los médicos cuyos nombres aparecen en los certificados estaban al tanto o fueron víctimas de usurpación de identidad.

De igual forma, indicaron que no hay elementos que permitan vincular a los profesionales con la operatoria ilegal.

Falsificación de vinos en La Plata

Escándalo en Mendoza por un negocio de vinos falsificados “No hay que dejarse engañar”

En los últimos días, un aficionado al vino destapó un escándalo relacionado con un presunto negocio de falsificación de vinos premium, que intenta replicar las botellas mendocinas de El Enemigo Malbec.

Las botellas falsificadas no solo tenían un sabor distinto, según relató quien las descubrió, sino que también presentaban errores ortográficos evidentes, etiquetas defectuosas y problemas en el corcho.

“Muchas veces, las cosas no son lo que parecen. No hay que dejarse engañar y defender el esfuerzo genuino de quienes todos los días trabajan por una industria en crecimiento y con calidad de nivel mundial”, sostuvo Diego Merena, quien publicó el video con la denuncia en su cuenta de Instagram.

En la publicación-subida el pasado 1 de abril pero viralizada tiempo después- el aficionado del vino relató que todo comenzó cuando compró una botella que, en apariencia, era un El Enemigo Malbec 2022: “Cuando lo abrí y lo puse en la copa, no era el vino de Alejandro Vigil y Adrianna Catena”.

De acuerdo con medios mendocinos, la botella falsificada habría sido adquirida en un supermercado de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Al examinar con más detalle la botella, Merena notó que la etiqueta no estaba correctamente adherida. Luego, comenzaron a saltar a la vista los errores de ortografía: por ejemplo, el nombre de “Adrianna” Catena figuraba escrito como “Adianna”.

Tras adquirir otra unidad del mismo vino -esta vez, una auténtica- las diferencias se volvieron aún más evidentes. La tipografía de letras como la “g” y la “o” en la palabra “Enemigo” no coincidía con la original. “Ni hablar, el corcho”, comentó.

Consultado por Infobae, el enólogo y creador de la firma de vinos Alejandro Vigil confirmó que llegó a sus oídos las supuestas falsificaciones, pero no tomó acciones legales: “Yo no denuncié. Solo lo vimos en redes, no podemos decir nada”.

Además, indicó: “Podrían ser truchas -las botellas- pero tampoco lo sabemos”.