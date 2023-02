El crimen de Fernando Báez Sosa: “No esperamos otro veredicto que la perpetua”, dijo Burlando

Graciela, madre de Fernando: “Deseo que pueda tener un poco de paz en mi corazón”

“Siento la fuerza de la gente para seguir adelante. Esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón. Sé que no lo voy a recuperar. Solo deseo que mañana sea un día en que pueda tener un poco de paz en mi corazón ”, expresó Graciela ante la prensa.

Por su parte, Silvino, padre de Fernando, aprovechó el lugar para también manifestar las sensaciones de la familia, a horas de que se dé a conocer el veredicto de los jueces,: “Sea lo que sea la sentencia, vamos a seguir adelante, a seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando”.