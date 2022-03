Un hijo y pasión por las motos y los autos vintage: quién es el policía acribillado a balazos que pelea por su vida

Leandro Pezzatti, el policía de la Ciudad baleado por motochorros

A Leandro Patricio Pezzatti, un policía de la Ciudad de Buenos Aires de 26 años, lo hirieron gravemente durante un robo mientras hacía lo que más le gustaba: pasear en su moto.

El domingo pasado, su día franco, cuando circulaba por las calles de Cuartel V, en el partido de Moreno, fue abordado por dos motochorros armados que intentaron robarle su vehículo. Se resistió y los enfrentó. Así, lo acribillaron de cuatro tiros.. Después de atacarlo, le sustrajeron el arma reglamentaria y huyeron si llevarse la moto.

Por estas horas, la víctima pelea por su vida en un hospital de Moreno. Su pronóstico es reservado .

El oficial, que presta servicio en la Comisaría Vecinal 7C de la Policía porteña, estaba vestido de civil cuando lo sorprendieron los delincuentes. Según revelaron fuentes policiales a Infobae, cuando los motochorros lo hicieron bajar de su moto para llevársela, Pezzatti se identificó como policía. Entonces, lo balearon: uno de los tiros le ingresó por la axila, otro por la zona de las costillas, lo que le produjo un estallido hepático, y dos disparos impactaron en sus piernas .

La reacción de los familiares, amigos y conocidos en el barrio Loma Linda, lugar en el límite con la localidad de Tortuguitas donde vive Leandro, fue inmediata. Fueron cientos los mensajes en las redes sociales para expresar apoyo a la familia.

Leandro y su hijo

Franco Decicco, uno de los mejores amigos de Leandro, expresó su preocupación por su estado de salud y lamentó lo que le ocurrió. Además, reveló algunos detalles de la vida del policía, a quien calificó como una persona “muy tranquila y reservada en su vida privada”. Lo destacó como un excelente amigo y sólo pide que pueda volver a compartir algo más con él.

Además de su vida como policía desde 2017, Pezzatti está pareja hace al menos seis años y es padre de un nene de ocho producto de una relación anterior. Vive junto a su mamá y una hermana menor. Su hermano mayor es médico y trabaja en un importante hospital del Norte del Conurbano bonaerense. Pero lo que más ama hacer es pasar el tiempo con sus motos. Le gusta circular en varias de ellas cada vez que puede. De hecho, su perfil en las redes sociales da cuenta de su fanatismo por este tipo de vehículo.

Su pasión supera también el número de ruedas, ya que de acuerdo con lo que contó su amigo Franco, Leandro también siente preferencia por los autos vintage . Tiene un Renault Torino, un Chevy y un Ford Falcon.

En junio del año pasado, el papá de Leandro murió tras enfermar de COVID-19. “Eso lo afectó mucho ”, aseguró el amigo.

La víctima está en pareja hace seis años

En un emotivo posteo en Facebook, Franco expresó su dolor por lo que pasó y, con una foto de la víctima, pidió que todos oren por su pronta recuperación. El mensaje tuvo una masiva respuesta no sólo a través de las redes. Cientos de personas se comunicaron con el joven para saber más sobre lo ocurrido y transmitirle fuerza a Leandro.

“Somos un grupo de amigos grande. Todos, en serio, lo quieren mucho. Pero lo que más me sorprendió es la cantidad de gente que me escribió y me llamó. Todos shockeados y para hablarme bien de él. Nunca lo imaginé”, dijo Franco, quien sólo desea “volver a jugar al truco con su amigo” .

Los últimos partes médicos desde la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno dan cuenta de la gravedad del cuadro. El de ayer al mediodía indicó que el oficial Pezzatti está en estado crítico, bajo un coma farmacológico, con asistencia respiratoria mecánica y alto requerimiento de medicamentos inotrópicos para mantener su presión arterial. Además del estallido hepático, presenta “un deterioro en sus riñones y la posible necesidad de reingresarlo al quirófano por un hemoneumotorax derecho”. Por el momento, el paciente no se puede trasladar y su pronóstico es reservado.

Este martes “salió de quirófano donde se le realizó cirugía y continúa grave”. En 48 horas probablemente será evaluado nuevamente para realizar otra operación .

El joven pelea por su vida desde el domingo

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de Federico Soñora, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien calificó el caso como tentativa de homicidio agravado.

Fuentes policiales hablaban de un “enfrentamiento armado”. Y hay un dato que trascendió entre los familiares de la víctima, según pudo saber este medio, que podría arrojar una pista sobre quiénes fueron los autores del ataque. Casi a la misma hora, un joven baleado entró de urgencia a la Unidad de Pronta Asistencia (UPA) de Moreno. En el entorno de Leandro creen que se trataría de uno de los motochorros.

Sin embargo, desde la Justicia descartaron a Infobae que el policía haya disparado. Incluso, tienen un testigo que aseguró que no tiró.

SEGUIR LEYENDO: