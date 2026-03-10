Un fuerte temporal afectó a gran parte del norte argentino: hubo anegaciones y destrozos en varias ciudades

El Gobierno de Santiago del Estero coordina cómo será la ayuda a los vecinos afectados

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas jornadas en el norte del país provocaron inundaciones, destrozos y situaciones críticas en distintas ciudades de las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

En esta última, hay anegamientos y desbordes. Tanto en la ciudad capital como en localidades como Monte Quemado, el agua acumulada dificultó la circulación y generó preocupación entre los habitantes y autoridades, mientras los organismos provinciales despliegan operativos de asistencia.

En la zona sur de la capital, la acumulación de lluvias transformó un canal a cielo abierto —que normalmente funciona como vía de drenaje— en un foco de tensión. Ese cauce, que delimita los barrios Siglo XXI y 750 Viviendas, alcanzó niveles de agua que rozan los bordes de las calles colectoras, según advirtió El Liberal.

Las intensas lluvias en Santiago del Estero colapsaron canales pluviales y obligaron a desplegar operativos de asistencia y evacuación para los vecinos afectados

El taponamiento, agravado por la presencia de residuos y el caudal que ingresa desde otras áreas de la ciudad, ralentizó el escurrimiento e incrementó el temor de los vecinos. Ante ese panorama, las autoridades recomendaron circular con máxima precaución, ya que las previsiones meteorológicas anticipaban la persistencia de las lluvias.

En Monte Quemado, las lluvias recientes provocaron el ingreso de agua en numerosas viviendas y anegaron calles y avenidas principales. El medio santiagueño consignó que residentes de diversos barrios manifestaron preocupación, mientras el agua cubría calles enteras y dificultaba tanto la circulación peatonal como vehicular.

El colapso de los canales pluviales, incapaces de drenar el caudal generado por las precipitaciones, potenció el riesgo en las zonas más bajas y vulnerables.

La emergencia llevó a la Municipalidad de Monte Quemado a emitir un comunicado pidiendo a la población suspender todo tránsito vehicular que no sea de estricta emergencia. Circular por calles anegadas, advirtieron, complica la tarea de quienes buscan proteger sus viviendas. Paralelamente, se activó un operativo de asistencia con la participación de la Policía de la Provincia, Gendarmería, personal de APS y el área de Bosques. Además, el Centro Cultural local quedó habilitado como refugio para evacuados, y se difundieron líneas telefónicas para solicitar ayuda: 3841-416459 y 385-4787709.

Frente a la magnitud del evento, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero activó un operativo preventivo y de asistencia en coordinación con municipios y entes provinciales.

En San José de Metán, Salta, el registro de 145 milímetros de lluvia en doce horas provocó depósitos de sedimentos y serios daños en múltiples barrios

El monitoreo constante y la articulación entre áreas operativas fue eje de una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, quien reunió a representantes de los ministerios de Desarrollo Social (incluyendo Defensa Civil y Desarrollo), Obras Públicas y Gobierno, junto a la Subsecretaría del Agua, el Consejo Provincial de Vialidad, Recursos Hídricos y la Policía de la Provincia.

En ese encuentro, autoridades como el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Gobierno, Bernardo Herrera; de Obras Públicas, Aldo Hid; el Secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el Jefe de Policía, Laureano Silva; el Subsecretario del Agua, Sergio Saltz; de Desarrollo Social, Ramiro Banco; de Defensa Civil, Mario Guzmán; el presidente de Vialidad, José Alfano y el titular de Recursos Hídricos, Raúl Montero, evaluaron el estado de situación y coordinaron las acciones de acompañamiento para las familias afectadas.

Las cuadrillas municipales en Salta y Tucumán trabajan intensamente para limpiar calles, remover árboles caídos y despejar rutas afectadas por el temporal

El temporal también golpeó en Salta, a la ciudad de San José de Metán, donde dejó 145 milímetros de lluvia en apenas doce horas, según datos oficiales del SMN citados por El Tribuno. Entre la noche y la mañana, la ciudad del sur salteño vivió una de las lluvias más intensas de los últimos meses, lo que provocó la interrupción de la circulación y acumulaciones de sedimentos en diversos barrios.

Apenas se disiparon las precipitaciones, cuadrillas de la municipalidad desplegaron equipos en las calles con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar condiciones de seguridad para peatones y conductores.

Las tareas de limpieza se concentraron en los sectores más afectados, donde el agua arrastró una importante cantidad de barro, ramas y restos vegetales hacia las calzadas y accesos. El municipio movilizó maquinaria pesada y personal de distintas áreas para retirar los sedimentos y despejar los desagües, una labor que busca habilitar progresivamente la circulación y evitar nuevos desbordes.

Autoridades recomiendan a la población circular con extrema precaución y atender solo desplazamientos esenciales ante el riesgo de nuevas complicaciones viales

En paralelo a la actividad oficial, los testimonios de los vecinos reflejaron el impacto del fenómeno en viviendas particulares. Feliz Vanucci, residente de la calle Islas Malvinas 421, en el barrio La Fraternidad, relató a El Tribuno: “Entró mucha agua y perdimos muchas cosas. Necesitamos una solución”.

Las lluvias intensas que afectaron a Tucumán generaron en las últimas horas una serie de inconvenientes en la red vial provincial. El fenómeno meteorológico provocó complicaciones en diversas rutas, entre ellas la ruta provincial 308 a la altura de Villa Batiruana, donde un árbol caído interrumpió el tránsito de manera temporal. De acuerdo con la información difundida por la Dirección Provincial de Vialidad, replicada por La Gaceta, la situación se tornó especialmente compleja en varios puntos del territorio tucumano.

En la ruta provincial 334, en el sector correspondiente a Los Pizarros, se reportó un episodio similar, ya que la caída de un árbol obligó a suspender la circulación de vehículos de forma momentánea. El organismo vial precisó que las cuadrillas trabajaron en la remoción de los obstáculos mientras se mantenía la recomendación de circular con extrema precaución.

Por otro lado, la ruta provincial 338, en el trayecto hacia Villa Nougués, permaneció habilitada, aunque una de las manos continuó cortada debido a la presencia de otro árbol caído, detalló la fuente. Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar desplazamientos que no resulten imprescindibles y aconsejaron a los conductores mantenerse atentos a las señales viales y a las indicaciones oficiales.