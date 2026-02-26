Sociedad

La ANMAT prohibió el uso de una serie de cremas y algunos dispostivos de aparatología estética

El organismo dispuso la medida tras identificar fallas en la calidad y el registro de diferentes artículos. Además incluyó productos médicos y domisanitarios, y equipos electrónicos

Guardar
Dermofrax Dermotherap y Dermohifu-7D-FEM Dermotherap
Dermofrax Dermotherap y Dermohifu-7D-FEM Dermotherap son los productos de aparatología estética prohibidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso en las últimas horas la prohibición y retiro de equipos de aparatología estética, productos cosméticos y medicamentos que se encontraban en el mercado argentino sin la correspondiente autorización sanitaria.

Las medidas alcanzan dispositivos para tratamientos de radiofrecuencia y HIFU, cremas cicatrizantes, bloqueadores solares, productos antiinflamatorios en crema y una preparación medicinal a base de nitrato de plata y nitrato de potasio.

A través de la disposición 792/2026, el organismo incluyó a los equipos médicos Dermofrax Dermotherap y Dermohifu-7D-FEM Dermotherap. La medida se tomó luego de comprobar que la firma Dermoequipos SRL fabricaba y distribuía estos dispositivos sin contar con la debida autorización sanitaria.

La investigación comenzó tras la denuncia de la oferta de tecnología HIFU para tratamientos en redes sociales, detectándose además la existencia de equipos identificados como prototipos de radiofrecuencia sin registro y con documentación comercial que no permitía su trazabilidad.

El relevamiento en la sede de la empresa, ubicada en el barrio porteño de Colegiales, evidenció que los equipos no estaban autorizados para su uso ni venta en el país. La ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario a la firma y a su Director Técnico, y solicitó el retiro de todas las publicaciones en redes y páginas web relacionadas con estos productos.

En el ámbito de los productos cosméticos, la disposición 793/2026 determinó la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de las cremas “Rucrem curativa”, “Rucrem bloqueador solar RB FPS 80” y “ATO-FLEX FORTE”, todas elaboradas por el Laboratorio Ruefenacht en Campo Quijano, Salta.

La medida se adoptó a partir de una consulta de la Dirección de Farmacia de la mencionada provincia, donde se constató que la firma no contaba con la habilitación correspondiente para el rubro cosmético y que el legajo utilizado en el rotulado de los productos era usurpado.

La ANMAT prohibió la venta
La ANMAT prohibió la venta de cualquiera de estos productos a través de plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los productos no estaban inscriptos en la base de datos de la ANMAT y no podía determinarse el establecimiento responsable de su elaboración, por lo que se desconocen su eficacia, seguridad y la conformidad de sus ingredientes con la normativa vigente. La disposición incluyó todos los lotes, presentaciones y vencimientos de estos productos y fue comunicada a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

En la misma edición de Boletín Oficial, también se publicó la disposición 802/2026 que afectó la venta del producto Verrugol, elaborado por Laboratorio Fiorano. El organismo determinó que, por su composición y acción farmacológica, este producto podría ser considerado una especialidad medicinal, pero ni el laboratorio ni el producto cuentan con la habilitación sanitaria correspondiente para su elaboración y venta.

La investigación también estableció que la marca no figura en la Farmacopea Argentina ni en el listado de productos aprobados por el organismo. Por este motivo, dispuso la prohibición preventiva hasta tanto se regularice la situación y se garantice la seguridad para los usuarios.

Otros productos que fueron suspendidos

Junto al resto de las disposiciones, se publicaron otras que abarcan productos médicos para uso clínico, equipos electrónicos de diagnóstico y productos domisanitarios. Las disposiciones explicaron que el retiro de los mismos del mercado tras detectar irregularidades en la calidad, el registro y la comercialización de estos artículos.

Las medidas alcanzan sondas para succión, electrocardiógrafos, recolectores de fluidos corporales y desinfectantes para agua de piscinas, todos destinados a la atención sanitaria o el mantenimiento de condiciones higiénicas en diferentes entornos.

En materia de productos médicos, la disposición 807/2026 incluyó la Sonda para Succión PM-201-13, Modelo SK-29P, marca BIOEQUIP, fabricada por la empresa BIOPLAS S.R.L.. La decisión se tomó luego de recibir reportes sobre la presencia de cabellos y manchas con apariencia de contaminantes en el interior de envases primarios de lotes específicos.

La inspección en la planta de Ramos Mejía evidenció un estado inoperativo del área de producción y detectó problemas en la trazabilidad y distribución de los lotes 89/24, 126/24 y 89/25. Además, se observaron incumplimientos en las acciones correctivas y preventivas, y falta de información sobre el destino final de los productos retirados. Ante esta escena, la ANMAT instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su Directora Técnica por presuntas infracciones a las normas de buenas prácticas de fabricación y tecnovigilancia.

Por otra parte, mediante la Disposición 795/2026, el organismo prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de al menos cinco lotes del Electrocardiógrafo marca Contec, modelo ECG300G.

El producto fue importado con registro vencido infringiendo los requisitos de habilitación para equipos médicos destinados a profesionales e instituciones sanitarias. “A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos médicos involucrados, toda vez que se trata de productos individualizados con registro vencido, el INPM sugirió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional”, explicaron en la normativa.

En el mismo sentido, la disposición 779/2026 apartó a todos los lotes del producto Specimen Trap 40 cc, Sterile: for single use only - Sherwood Medical - USA. Se trata de un elemento utilizado para muestras de moco estéril con tapa de transporte.

El artículo era comercializado por la firma La Comercial Médica S.A., de Río Gallegos, pero no contaba con registro sanitario ni información sobre responsable importador, ni fecha de vencimiento, lo que impide verificar su seguridad y características funcionales. La ANMAT advirtió que la circulación de este tipo de dispositivos médicos sin autorización constituye un riesgo para la salud de los pacientes.

En el segmento domisanitario, la disposición 778/2026 prohibió la comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes del desinfectante de agua de piscinas nataclor OXY POOL.

El mes pasado la administración
El mes pasado la administración había prohibió otros productos para las piletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión se tomó tras constatar que el producto era comercializado con un rótulo diferente al aprobado, consignando un número de trámite de inscripción en lugar del certificado de registro y con indicaciones de uso y composición distintas a las autorizadas.

Además, se verificó que algunos lotes fueron fabricados antes de obtener el registro correspondiente. La firma Aguas S.R.L., responsable del producto, deberá afrontar un sumario sanitario por el incumplimiento de la normativa vigente. Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y comunicadas a las autoridades sanitarias de todo el país.

Temas Relacionados

ANMATequiposcremascomercilaizaciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Un pitbull atacó a un nene de dos años en Santa Fe

La familia del menor herido denunció que no es la primera vez que una situación así sucede en el barrio. “Cada vez que lo largan, muerde a alquien”, contó la abuela del niño

Un pitbull atacó a un

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su papá denunció que “sigue funcionando una estructura de impunidad”

En la previa del comienzo del juicio —que podría volver a postergarse—, Alberto Lebbos cuestionó: “Hacen todo a la sombra”. Uno de los acusados es hijo de quien fue secretario de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual

A 20 años del crimen

Modificaron el calendario de vacuación contra el sarampión: cuándo hay que aplicar la segunda dosis de la Triple Viral

La actualización prevé un esquema especial para niños nacidos entre 2021 y junio de 2024, para facilitar la transición

Modificaron el calendario de vacuación

La madre de una de las presas fallecidas en Bouwer exigió respuestas y aseguró: “Las dejaron morir”

“Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada”, dijo la mamá de Guadalupe Pedraza

La madre de una de

Imputaron por abuso al ex policía investigado por el hallazgo de un cadáver en la casa donde cumplía domiciliaria

Se trata de Horacio Grasso. Su nombre se conoció el año pasado, cuando encontraron el cuerpo de Micaela Basto en un ropero de su casa

Imputaron por abuso al ex
DEPORTES
El Gobierno prohibió el ingreso

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU e Irán se reúnen

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales

Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

Latinoamérica en la agenda

Human Rights Watch denunció al régimen chino por no informar el paradero de uigures deportados de Tailandia