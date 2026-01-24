Se reportaron complicaciones en la ruta que conecta a Mendoza con Chile, tras el fuerte temporal de lluvia y granizo

Según reportaron, el temporal duró media hora (X: @MatiPascualetti)

Una repentina tormenta de granizo acompañada de abundante lluvia alteró la normalidad en Uspallata, luego de que reportaran dificultades tanto en el centro de la localidad como en el tránsito de la Ruta Nacional 7, principal enlace internacional entre Mendoza y Chile.

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno fue producto de las condiciones de inestabilidad que atraviesa gran parte del territorio mendocino. En la noche del jueves, también se había desarrollado un fuerte temporal, que volvió a repetirse este viernes.

Por este motivo, las autoridades insistieron en la necesidad de que la ciudadanía siga con atención los reportes oficiales y extreme las precauciones al circular, especialmente en áreas montañosas y en corredores estratégicos.

De acuerdo con la información publicada por MDZ Online, el fenómeno redujo de forma marcada la visibilidad y obligó a tomar medidas adicionales de precaución sobre la Ruta 7, donde la acumulación de agua y granizo convierte rápidamente la calzada en un tramo peligroso.

Continúa activa la alerta amarilla por tormentas para este sábado (X: @MarceloOrtizTV)

Aunque el episodio se desplegó durante cerca de 30 minutos, la zona de la villa cabecera de Uspallata y los conductores que cruzaban por el Paso Internacional Cristo Redentor se vieron afectados. En consecuencia, el área de Migraciones reconoció que hubo demoras.

Para este sábado, el SMN mantendrá vigente la alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, a excepción de la zona de alta montaña. Por esto, podrían volver a repetirse las fuertes lluvias, el granizo y los vientos en ráfagas, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

Varias viviendas resultaron afectadas (X: @MarceloOrtizTV)

Por este motivo, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas, aconsejaron permanecer en interiores, evitar las actividades en el exterior y tomar medidas de precaución para evitar riesgos. Asimismo, pidieron desconectar los electrodomésticos y el corte de la energía eléctrica en caso de que hubiera infiltración de agua en la vivienda.

De la misma manera, indicaron la importancia de asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas para minimizar posibles daños. También sugirieron no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir obstrucciones.

Durante la noche del viernes volvió a caer granizo en Mendoza (X: @VALLEOVA)

Por último, recomendaron buscar refugio en edificios, hogares o vehículos cerrados si se llegara a estar al aire libre durante el transcurso de una fuerte tormenta y/o eventual caída de granizo.

Pese a la alerta por tormentas, los pasos internacionales estarán habilitados

Luego de que se reportaran demoras en la principal frontera entre Argentina y Chile, el Paso Internacional de Cristo Redentor anunció que permanecerá abierto este sábado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Así, el camino podrá utilizarse durante las 24 horas debido a las previsiones favorables del clima en la zona fronteriza, y la situación será reevaluada el próximo martes.

Los pasos fronterizos estarán habilitados este sábado

En simultáneo, se comunicó que las rutas 7 (Argentina) y 60 (Chile) se mantendrán transitables, mientras que las barreras de Uspallata y Guardia Vieja seguirán habilitadas para todos los vehículos mientras el túnel esté en funcionamiento. Solo se restringirá el acceso si el túnel cierra nuevamente.

En el caso del Paso Pehuenche en Malargüe, también se encontrará habilitado este sábado, de 9 a 18 horas, para ambos sentidos, debido a la normalidad de las condiciones climáticas. Además, el Paso de Agua Negra, en San Juan, estará operativo entre 7 y 17 horas.

No obstante, aclararon que el permiso para circular por la ruta 7 dependerá del estado de la calzada en alta montaña y podría modificarse acorde a la situación del túnel Cristo Redentor. Asimismo, las autoridades reiteraron la recomendación para que tanto particulares como transporte de cargas verifiquen el estado de los caminos de montaña en las cuentas oficiales.