Conmovedor rescate de dos caniches durante un incendio en Córdoba: salieron en brazos de los bomberos

No se reportaron personas lesionadas, solo hubo daños materiales

En la madrugada del martes, un incendio en una vivienda de barrio Colón movilizó a la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, que logró evitar una tragedia mayor al rescatar a dos caniches y controlar el avance del fuego. Las llamas se desataron alrededor de las 05:00 en una casa ubicada sobre calle Fray Isidro Mena al 2900.

El foco ígneo, que afectó principalmente una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados, generó una intensa movilización de recursos para impedir que el fuego se propagara a otros ambientes del inmueble, indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con un reporte oficial de la Dirección Bomberos, los efectivos ingresaron al domicilio en plena emergencia y, tras extinguir las llamas, localizaron a los dos animales de raza caniche, identificados como Morena y Pirata. Ambos fueron encontrados sin lesiones y entregados a sus propietarios.

Morena y Pirata, los dos caniches rescatados, fueron entregados en buen estado de salud a sus propietarios tras la extinción del incendio

El subcomisario Lucas Paz, integrante de la Dirección Bomberos, precisó que “efectivos de bomberos rescataron a dos perritos de raza caniche y los devolvieron a sus dueños”, en referencia a la operación desarrollada. El funcionario subrayó que no se reportaron personas lesionadas en el siniestro.

La intervención de los bomberos permitió extinguir el incendio antes de que alcanzara el resto de los ambientes de la vivienda, limitando los daños principalmente a la habitación original y evitando consecuencias mayores para los habitantes del inmueble.

El siniestro dejó como saldo daños materiales y una ahumación generalizada en el interior de la casa, sin que se hayan reportado víctimas humanas. Las causas que originaron el fuego aún permanecen bajo investigación, de acuerdo con la información oficial. El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes observaron la llegada de los equipos de emergencia y el operativo desplegado en plena madrugada.

El siniestro, que se produjo en la madrugada del martes, afectó principalmente una habitación de la casa ubicada en Fray Isidro Mena al 2900

En Mar del Plata un hombre rescató a un perro en el mar

Días atrás, en Mar del Plata, una situación imprevista alteró la tranquilidad en la playa cuando un vecino intervino con rapidez ante una emergencia. Un Golden Retriever fue arrastrado mar adentro por una corriente mientras su familia compartía los primeros momentos del día en la costa argentina. Todo quedó registrado en un video que evidencia la tensión y el desenlace positivo.

El hecho sucedió antes de las 8:00, en un horario en que los guardavidas aún no prestaban servicio. Según explicó el medio local 0223, la calma del grupo familiar se quebró luego de que el perro desapareciera en el agua de manera repentina.

Aunque el Golden Retriever suele destacarse por su habilidad en el nado, una corriente inesperada lo alejó de la orilla. Desde la costa, se lo observó luchando por mantener la cabeza fuera del agua y avanzar con dificultad.

El rescate del perro en la playa quedó registrado en video y generó reconocimiento social tras viralizarse en redes sociales

La reacción del vecino fue instantánea. Sin quitarse la ropa, se metió al mar para socorrer al animal. “Lo ‘chupó’, decimos en Mar del Plata”, relató un testigo sobre la fuerza del agua que dificultó la vuelta del perro. El video muestra al animal intentando no hundirse, al tiempo que el rescatista se aproxima a través de las olas. El registro refleja la ansiedad de la familia durante esos momentos.

Finalmente, el hombre logró alcanzar al perro y juntos regresaron a la orilla. La grabación muestra el instante en el que el animal sale del agua bajo la atenta mirada de su familia, que expresa alivio al reencontrarse con su mascota. El rescatista abrazó al perro tras llegar a la playa.

El episodio generó reacciones entre los vecinos, ya que el personal de guardavidas aún no había iniciado su jornada al momento del rescate. La historia se viralizó en redes sociales y el vecino que intervino fue reconocido como protagonista del día.