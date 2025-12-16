Sociedad

El Gobierno autorizó al Instituto Universitario River Plate a funcionar como centro de educación privada

Así quedó establecido a través de un decreto publicado en Boletín Oficial, detallando los fundamentos que avalaron la conformación

Guardar
Instituto Universitario River Plate
Instituto Universitario River Plate

El Gobierno le otorgó al Instituto Universitario River Plate una autorización para que funcione como institución universitaria privada, en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada a través del decreto 889/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la medida responde a la solicitud realizada por la institución educativa, que ya contaba con aval provisorio desde el año 2010. El reconocimiento final fue tramitado conforme lo establecido en la normativa vigente y los decretos reglamentarios que regulan el funcionamiento de las instituciones universitarias en el país.

Así, a través del primer artículo se confirmó la autorización de forma definitiva “al Instituto Universitario River Plate con domicilio legal en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 7597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 65 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, a funcionar como institución universitaria privada dentro del régimen de la citada ley".

El expediente presentado por el instituto incluyó información requerida sobre su estructura, objetivos, funcionamiento administrativo-académico y la composición de su plantel docente. Y contó con la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), responsable de analizar el cumplimiento de los estándares en materia académica, financiera y edilicia. En este sentido, el organismo emitió un dictamen positivo, “habiéndose producido las evaluaciones correspondientes, y remitido las actuaciones” del organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

“El proceso de autorización definitiva incluyó la intervención de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que consideró que la resolución de los aspectos pendientes señalados por la CONEAU se dará en el marco de los procedimientos periódicos de autoevaluación institucional y evaluación externa previstos por la legislación”, añadió la normativa.

El decreto publicado en la madrugada de este martes, destacó que la oferta académica está orientada al deporte y la educación corporal, con una propuesta formativa vinculada a la investigación científica, la innovación y el desarrollo de saberes en esas áreas. Las carreras fueron aprobadas tras comprobarse que responden a las demandas sociales, culturales y profesionales asociadas al ámbito deportivo.

Qué argumentó la CONEAU

La evaluación que fundamentó la autorización definitiva para el Instituto Universitario River Plate destacó que “su denominación guarda correspondencia con el desarrollo de áreas disciplinares previsto en el proyecto institucional”. De acuerdo con el informe, “tanto la misión como la visión son adecuadas y coherentes con los objetivos propuestos por la Casa de Altos Estudios”, y el diseño institucional contempla el despliegue de funciones de docencia, investigación y extensión, en línea con lo pautado por la legislación sobre educación superior.

En el análisis presentado, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria subrayó que “no se presentan objeciones acerca de la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la entidad peticionante”, y resaltó que “el estatuto se ajusta a las prescripciones de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y del Decreto N° 576/96, y no ocasiona obstáculos para el adecuado desarrollo de las funciones universitarias, la ejecución de su proyecto institucional y sus líneas y planes de acción”.

Se remarcó además que las carreras del instituto “se vinculan con su finalidad primordial, es decir, un saber orientado al deporte, para fomentar la investigación científica, la innovación y la invención, en el campo del deporte, la recreación y la educación corporal”, señalando que todas las propuestas fueron evaluadas positivamente bajo criterios normativos y académicos.

La CONEAU resaltó que “la composición del cuerpo académico permite cubrir las actividades de docencia, investigación y extensión, contando los profesionales que integran la planta docente con formación y antecedentes apropiados para las propuestas formativas en las que se desempeñan”. Al mismo tiempo, recomendó que la institución continúe “con el compromiso institucional para apoyar y fomentar una mejora en la titulación de su claustro, así como seguir incrementando las dedicaciones, para lograr una mayor estabilidad y capacidad de proyección”.

Temas Relacionados

River PlateuniversidaddecretoCONEAUúltimas noticias

Últimas Noticias

El barco Solidaire, de la ONG de Enrique Piñeyro, es el que más migrantes rescató del mar Mediterráneo durante 2025

Hasta el momento asistió a 1.821 personas, casi un 20% del total de los rescates realizados por todas las organizaciones que operan en esa ruta migratoria

El barco Solidaire, de la

Insólito: una comunidad mapuche resiste el desalojo de un camping y pide quedarse con la administración

Se trata de un litigio que tiene más de una década. La Justicia ordenó el desalojo, pero los mapuches, para evitarlo, propusieron abandonar el reclamo de las tierras a cambio de permanecer en el lugar para administrarlo. La iniciativa provocó malestar en la población

Insólito: una comunidad mapuche resiste

Cómo seguirá el tiempo esta semana en el AMBA y cuándo volverían las lluvias

El pronóstico extendido muestra jornadas de calor progresivo y baja probabilidad de chaparrones entre martes y viernes

Cómo seguirá el tiempo esta

A 60 años de la resolución 2065: cuando la ONU reconoció una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas

El 16 de diciembre de 1965 las Naciones Unidas establecieron la “cuestión de las Islas Malvinas” en un comunicado en el que invita a los gobiernos a “encontrar una solución pacífica al problema” con atención en los “intereses de la población”, no a sus deseos. La causa nacional de la soberanía en las islas, las controversias y los cambios en la estrategia internacional

A 60 años de la

El secuestro de Mauricio Macri: los catorce días de angustia de su padre y la radiografía de la temible “banda de los comisarios”

Ante la reciente publicación de su libro, “Franco, vida de mi padre, la historia de mi mayor maestro y mi gran antagonista”, Mauricio Macri volvió a hablar del episodio de su secuestro ocurrido en 1991. ¿Quiénes integraban el grupo dedicado a raptar empresarios famosos? El rol del subcomisario José Ahmed

El secuestro de Mauricio Macri:
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”