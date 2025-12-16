El Gobierno autorizó al Instituto Universitario River Plate a funcionar como centro de educación privada

Instituto Universitario River Plate

El Gobierno le otorgó al Instituto Universitario River Plate una autorización para que funcione como institución universitaria privada, en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada a través del decreto 889/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la medida responde a la solicitud realizada por la institución educativa, que ya contaba con aval provisorio desde el año 2010. El reconocimiento final fue tramitado conforme lo establecido en la normativa vigente y los decretos reglamentarios que regulan el funcionamiento de las instituciones universitarias en el país.

Así, a través del primer artículo se confirmó la autorización de forma definitiva “al Instituto Universitario River Plate con domicilio legal en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 7597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 65 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, a funcionar como institución universitaria privada dentro del régimen de la citada ley".

El expediente presentado por el instituto incluyó información requerida sobre su estructura, objetivos, funcionamiento administrativo-académico y la composición de su plantel docente. Y contó con la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), responsable de analizar el cumplimiento de los estándares en materia académica, financiera y edilicia. En este sentido, el organismo emitió un dictamen positivo, “habiéndose producido las evaluaciones correspondientes, y remitido las actuaciones” del organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

“El proceso de autorización definitiva incluyó la intervención de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que consideró que la resolución de los aspectos pendientes señalados por la CONEAU se dará en el marco de los procedimientos periódicos de autoevaluación institucional y evaluación externa previstos por la legislación”, añadió la normativa.

El decreto publicado en la madrugada de este martes, destacó que la oferta académica está orientada al deporte y la educación corporal, con una propuesta formativa vinculada a la investigación científica, la innovación y el desarrollo de saberes en esas áreas. Las carreras fueron aprobadas tras comprobarse que responden a las demandas sociales, culturales y profesionales asociadas al ámbito deportivo.

Qué argumentó la CONEAU

La evaluación que fundamentó la autorización definitiva para el Instituto Universitario River Plate destacó que “su denominación guarda correspondencia con el desarrollo de áreas disciplinares previsto en el proyecto institucional”. De acuerdo con el informe, “tanto la misión como la visión son adecuadas y coherentes con los objetivos propuestos por la Casa de Altos Estudios”, y el diseño institucional contempla el despliegue de funciones de docencia, investigación y extensión, en línea con lo pautado por la legislación sobre educación superior.

En el análisis presentado, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria subrayó que “no se presentan objeciones acerca de la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la entidad peticionante”, y resaltó que “el estatuto se ajusta a las prescripciones de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y del Decreto N° 576/96, y no ocasiona obstáculos para el adecuado desarrollo de las funciones universitarias, la ejecución de su proyecto institucional y sus líneas y planes de acción”.

Se remarcó además que las carreras del instituto “se vinculan con su finalidad primordial, es decir, un saber orientado al deporte, para fomentar la investigación científica, la innovación y la invención, en el campo del deporte, la recreación y la educación corporal”, señalando que todas las propuestas fueron evaluadas positivamente bajo criterios normativos y académicos.

La CONEAU resaltó que “la composición del cuerpo académico permite cubrir las actividades de docencia, investigación y extensión, contando los profesionales que integran la planta docente con formación y antecedentes apropiados para las propuestas formativas en las que se desempeñan”. Al mismo tiempo, recomendó que la institución continúe “con el compromiso institucional para apoyar y fomentar una mejora en la titulación de su claustro, así como seguir incrementando las dedicaciones, para lograr una mayor estabilidad y capacidad de proyección”.