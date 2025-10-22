Una argentina cayó desde un tercer piso durante sus vacaciones en México y regresará al país en un avión sanitario

La turista argentina se encontraba de vacaciones y resultó gravemente herida

Luego de que se conociera que Karina Alejandra Rott, una turista argentina se encontraba internada en estado crítico, tras haberse caído de un tercer piso en la ciudad de Tulum, México, se confirmó que será trasladada en un avión sanitario. No obstante, el operativo estaría pendiente de ser autorizado por el centro médico, en el que la ciudadana, oriunda de Las Grutas, continúa hospitalizada.

En la zona donde todo sucedió se realizarían las excursiones de buceo a la Barrera de Coral Mesoamericana.

En medio de la organización de una campaña para reunir fondos para costear los gastos del tratamiento de la mujer en el país extranjero, se anunció que el Gobierno de Río Negro facilitó un avión sanitario, para poder concretar el vuelo de regreso. Se espera que el viaje se realice este miércoles, de acuerdo con lo que comunicó la familia en redes sociales.

Según relataron los familiares de Rott, la paciente sufrió dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo. Asimismo, destacaron que estas heridas requieren de una intervención quirúrgica urgente para evitar consecuencias irreversibles, como la parálisis o la amputación de un miembro inferior.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, pero no se dieron detalles de cómo habría sucedido la caída.

El hospital en el que fue internada la rionegrina

De acuerdo a la información publicada por LM Cipolletti, al conocerse el accidente que había sufrido la turista, la familia notificó la situación al consulado argentino y al Gobierno Provincial. A partir de este contacto, las autoridades rionegrinas pusieron a disposición el avión sanitario.

Una amiga de la víctima, llamada Belén, detalló a medios locales que el gobernador Alberto Weretilneck gestionó el avión sanitario y que la familia aguarda la autorización médica para el traslado. De la misma manera, explicó que “la idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo en cada segundo que pasa”.

Por otro lado, la familia de la paciente denunció la falta de respuestas y soluciones efectivas por parte de la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como de la Cancillería. “La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, sin recibir respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento”, explicó uno de los familiares de Rott.

En línea con esto, los allegados agregaron que, a pesar de la gravedad del cuadro, la mujer no recibió la atención adecuada en los hospitales públicos locales. Inicialmente, fue atendida en el Hospital de Playa del Carmen y luego en el Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, pero ambos centros se negaron a brindarle el tratamiento necesario.

La familia de la mujer agradeció la ayuda del Gobierno provincial

“Los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear”, indicó la familia sobre el motivo por el que Rott no pudo ser derivada hacia otro centro médico.

Previo a esto, ealizaron una colecta para cubrir los gastos médicos y de traslado, luego de que indicaran que la mujer había tenido que pagar el costo del traslado desde el Hospital de Playa del Carmen hacia el Hospital General Agustín O’Horán. Según había relatado una sobrina de la mujer que se encontraría viviendo en ese país, esta habría viajado de visita cuando ocurrió el accidente.

“Vino de vacaciones, llegó hace dos semanas y de verdad está muy grave. Necesitamos un millón de pesos para operarla y son 60 mil dólares”, comunicó Daiana en redes sociales, poco después de que la argentina resultara accidentada.