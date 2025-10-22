Sociedad

Una argentina cayó desde un tercer piso durante sus vacaciones en México y regresará al país en un avión sanitario

La mujer sufrió un accidente durante la madrugada del sábado. Se espera que el vuelo sea realizado este miércoles

Guardar
La turista argentina se encontraba
La turista argentina se encontraba de vacaciones y resultó gravemente herida

Luego de que se conociera que Karina Alejandra Rott, una turista argentina se encontraba internada en estado crítico, tras haberse caído de un tercer piso en la ciudad de Tulum, México, se confirmó que será trasladada en un avión sanitario. No obstante, el operativo estaría pendiente de ser autorizado por el centro médico, en el que la ciudadana, oriunda de Las Grutas, continúa hospitalizada.

En la zona donde todo sucedió se realizarían las excursiones de buceo a la Barrera de Coral Mesoamericana.

En medio de la organización de una campaña para reunir fondos para costear los gastos del tratamiento de la mujer en el país extranjero, se anunció que el Gobierno de Río Negro facilitó un avión sanitario, para poder concretar el vuelo de regreso. Se espera que el viaje se realice este miércoles, de acuerdo con lo que comunicó la familia en redes sociales.

Según relataron los familiares de Rott, la paciente sufrió dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo. Asimismo, destacaron que estas heridas requieren de una intervención quirúrgica urgente para evitar consecuencias irreversibles, como la parálisis o la amputación de un miembro inferior.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, pero no se dieron detalles de cómo habría sucedido la caída.

El hospital en el que
El hospital en el que fue internada la rionegrina

De acuerdo a la información publicada por LM Cipolletti, al conocerse el accidente que había sufrido la turista, la familia notificó la situación al consulado argentino y al Gobierno Provincial. A partir de este contacto, las autoridades rionegrinas pusieron a disposición el avión sanitario.

Una amiga de la víctima, llamada Belén, detalló a medios locales que el gobernador Alberto Weretilneck gestionó el avión sanitario y que la familia aguarda la autorización médica para el traslado. De la misma manera, explicó que “la idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo en cada segundo que pasa”.

Por otro lado, la familia de la paciente denunció la falta de respuestas y soluciones efectivas por parte de la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como de la Cancillería. “La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, sin recibir respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento”, explicó uno de los familiares de Rott.

En línea con esto, los allegados agregaron que, a pesar de la gravedad del cuadro, la mujer no recibió la atención adecuada en los hospitales públicos locales. Inicialmente, fue atendida en el Hospital de Playa del Carmen y luego en el Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, pero ambos centros se negaron a brindarle el tratamiento necesario.

La familia de la mujer
La familia de la mujer agradeció la ayuda del Gobierno provincial

“Los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear”, indicó la familia sobre el motivo por el que Rott no pudo ser derivada hacia otro centro médico.

Previo a esto, ealizaron una colecta para cubrir los gastos médicos y de traslado, luego de que indicaran que la mujer había tenido que pagar el costo del traslado desde el Hospital de Playa del Carmen hacia el Hospital General Agustín O’Horán. Según había relatado una sobrina de la mujer que se encontraría viviendo en ese país, esta habría viajado de visita cuando ocurrió el accidente.

“Vino de vacaciones, llegó hace dos semanas y de verdad está muy grave. Necesitamos un millón de pesos para operarla y son 60 mil dólares”, comunicó Daiana en redes sociales, poco después de que la argentina resultara accidentada.

Temas Relacionados

ArgentinaMéxicoAccidentesKarina Alejandra RottLas GrutasRío NegroAlberto WeretilneckÚltimas noticias

Últimas Noticias

Conducía un auto robado en Berisso y fue detenido tras intentar asaltar a un jubilado

La detención se produjo en el terraplén costero entre las calles 32 y 3. El vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de abril de 2021

Conducía un auto robado en

La ANMAT prohibió la venta de un suplemento a base de miel y una marca de pasas de uva

Ante la falta del correcto registro sanitario y la imposibilidad de determinar la procedencia, el organismo emitió dos disposiciones

La ANMAT prohibió la venta

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Los investigadores aún esperan resultados cruciales para esclarecer el arma utilizada en el crimen

Matricidio seguido de suicidio en

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

Los acusados habían amenazado a un docente y un guardia del Servicio Penitenciario, con la intención de hablar con un juez

Condenaron a los presos que

Detuvieron a una pareja en Córdoba con más de mil dosis de drogas listas para la venta

El operativo se llevó a cabo en viviendas del Camino El Quebrachal, del barrio 1° de Julio, de la capital provincial

Detuvieron a una pareja en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habilitaron a una aerolínea argentina

Habilitaron a una aerolínea argentina fundada por jóvenes a operar vuelos locales e internacionales

La ANMAT prohibió la venta de un suplemento a base de miel y una marca de pasas de uva

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump viajará a Japón

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos tres muertos y cinco heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

Las “heridas invisibles” que acechan a los veteranos israelíes de Gaza

El Gobierno de Ucrania afirmó que la integración del país en la Unión Europea “es una necesidad”

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”