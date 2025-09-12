El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

Las Taser inmovilizan con descarga eléctrica sin causar lesiones graves y su uso será auditable

La Policía de la provincia de Santa Fe incorporó esta semana un nuevo equipamiento que será utilizado en situaciones específicas durante los patrullajes: se trata de 100 pistolas Taser, dispositivos de baja letalidad que serán distribuidos en diferentes puntos del territorio provincial.

Rosario fue uno de los destinos clave, donde se entregaron más de 60 unidades a efectivos de la Unidad Regional II, en un acto encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en la Estación Policial Sudoeste. Además, la otra parte se utilizará en la capital provincial.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, busca incorporar herramientas que funcionen como una opción intermedia entre el uso de armas de fuego y la contención física. La entrega forma parte de una licitación que, además de las Taser, incluyó 100 lanzadoras Byrna, 200 cámaras corporales y 600 cartuchos, en el marco de una inversión total de 1.900 millones de pesos.

“Esta tecnología nos permite mostrarle al país que tenemos la mejor policía y que la respaldamos políticamente”, expresó Scaglia durante el acto en Rosario. Y agregó: “La cuidamos, la respaldamos políticamente, generamos las leyes para que ese respaldo esté en la norma y, sobre todo, invertimos en equipamiento porque para esta gestión la seguridad es irrenunciable para recuperar la paz en las calles”.

La capacitación comenzó con instructores formados por la empresa fabricante en Buenos Aires

El mismo miércoles, en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela, se entregaron 28 dispositivos que comenzaron a utilizarse durante tareas de patrullaje. La distribución continuará en puntos focales de la provincia.

Cococcioni, por su parte, explicó que “con estas condiciones jurídicas y de control garantizamos la trazabilidad de cada uso. Son herramientas que permiten aplicar la fuerza de manera progresiva, inmovilizando al agresor y evitando muchas veces el disparo de un arma de fuego”. El funcionario también subrayó que el gobierno provincial respaldará a los agentes “cuando actúen dentro de los protocolos para devolver la tranquilidad a los ciudadanos”.

Antes de su implementación, se desarrolló un proceso de formación que comenzó en marzo. El entrenamiento estuvo a cargo de cuatro instructores maestros formados en Buenos Aires por la empresa fabricante. Posteriormente, quince instructores se encargaron de replicar la capacitación a lo largo del territorio santafesino. Todos ellos son instructores de tiro con experiencia en metodología, lo que permitió transmitir los conocimientos técnicos necesarios para el uso del nuevo dispositivo.

El entrenamiento contempla un protocolo de seguridad dividido en dos áreas: una línea segura para los observadores y el personal que recibe la descarga, y una zona de práctica señalizada con tatamis, donde el operador acciona la pistola. Durante la práctica, el impacto de los dardos dura cinco segundos. Luego, un asistente sujeta al participante para evitar caídas, se retiran los dardos y se realiza una asepsia. El cursante es monitoreado durante diez minutos para descartar complicaciones. La descarga es de 400 voltios con baja intensidad de corriente, lo que, según explicaron los instructores, no genera lesiones graves.

Rosario, Santa Fe y Rafaela son las ciudades incluidas en la primera etapa de implementación

Las pistolas Taser, adquiridas a través de licitación, inmovilizan a una persona mediante una descarga eléctrica. En tanto, las lanzadoras Byrna, que también forman parte del paquete, utilizan dióxido de carbono para disparar proyectiles de polímero, algunos de los cuales contienen sustancias irritantes. Ambos dispositivos serán empleados bajo el protocolo de uso progresivo de la fuerza, que fue formalizado mediante una resolución ministerial.

El jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado, y el jefe de la Unidad Regional II, Mariano Gobi, también participaron del acto en Rosario. Por su parte, el interventor de la unidad, Claudio Romano, consideró que la incorporación del nuevo equipamiento “lleva a la policía a la modernidad, con capacitaciones y mejores dispositivos de control”.

En Santa Fe capital, la entrega de dispositivos se realizó en la plazoleta Fragata Sarmiento, en un acto que contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti, quien agradeció “la decisión política y económica del Gobierno” y sostuvo que se trata de “una herramienta más que se le da a la policía para cuidar a nuestros vecinos”.

Las cámaras corporales, que forman parte del equipamiento, permiten registrar las acciones de los efectivos desde distintos ángulos. Según explicó el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, este sistema busca garantizar transparencia y proteger a los agentes frente a posibles denuncias por uso indebido del arma.

El protocolo establece el uso progresivo de la fuerza con supervisión y trazabilidad garantizadas

Durante la presentación en Rosario, Cococcioni rememoró el inicio del proyecto: “Hace un poco más de un año, la vicegobernadora me dijo ‘mirá que en Alemania todos tienen Taser’. Y nosotros dijimos ‘los nuestros también las van a tener’”. Aseguró además que el sistema adquirido va mucho más allá de una pistola de electrochoque: incluye software para gestión de datos, mantenimiento y control.

El uso de estas armas, según precisaron desde el gobierno, podrá ser auditado. En caso de aplicarlas correctamente, los policías contarán con el respaldo de las autoridades. “Sepan, quienes pretenden desafiar a nuestra Policía, que la primera advertencia es la presencia del oficial uniformado, la segunda puede ser esa que ven ahora, y la tercera, es la respuesta letal”, advirtió el ministro.

El proyecto, que comenzó a gestarse años atrás, fue postergado durante la pandemia por las dificultades para realizar capacitaciones presenciales. Finalmente, con la actual gestión, el plan fue retomado y comenzó a implementarse en distintas localidades de la provincia.

En paralelo, organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron su oposición a la medida, calificando a las Taser como “instrumentos de tortura”. Sin embargo, el Ejecutivo provincial sostiene que las armas representan una alternativa para reducir el uso de la fuerza letal en intervenciones policiales y forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad ciudadana.