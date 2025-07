Celebrar la diversidad no es sólo un acto festivo, es un ejercicio de memoria y resistencia

Video: Emmanuel Ferrario en Infobae en Vivo

Celebrar la diversidad, visibilizar realidades históricamente silenciadas y reconocer los logros y deudas pendientes hacia la comunidad LGBTIQ+ fueron los ejes que Emmanuel Ferrario, legislador porteño y columnista habitual del programa, remarcó durante su participación en la última edición de su columna en diálogo con Infobae en Vivo. “Salir a la calle y celebrar la diversidad no es solo un acto festivo, es un ejercicio de memoria y resistencia”, sostuvo el legislador, al referirse a las miles de personas que, en junio y noviembre, protagonizan marchas y celebraciones en todo el mundo y en diferentes ciudades de la Argentina.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este espacio, Ferrario abordó la relevancia social y política de la marcha del Orgullo, explicó el significado profundo que esta manifestación tiene para quienes forman parte del colectivo y para la sociedad en su conjunto y recordó que estos eventos “son el resultado de años de luchas que permitieron conquistar derechos que antes eran impensados”.

Durante su análisis, Ferrario subrayó cómo la visibilización pública es fundamental para combatir los discursos de odio y la discriminación institucional. “La marcha del Orgullo no es únicamente una fiesta. Es también un reclamo vigente por políticas públicas que garanticen igualdad y respeto. El orgullo es la respuesta a siglos de silencio, persecución y exclusión”, dijo.

En diálogo con Infobae en Vivo, Ferrario señaló que “cada año, miles de personas salen a las calles en cientos de ciudades para celebrar, pero también para exigir. La igualdad legal existe sobre el papel, pero en la vida cotidiana todavía hay mucho camino por recorrer”. El legislador porteño recordó los avances logrados en Argentina, como la aprobación del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, que “pusieron al país a la vanguardia en materia de derechos humanos”, aunque advirtió que “todavía persisten obstáculos, sobre todo en ámbitos como el empleo, el acceso a la salud y la seguridad”.

A lo largo de su intervención, Ferrario manifestó preocupación por el resurgimiento de discursos conservadores y expresiones de odio que, según sus palabras, “pretenden retroceder en derechos que han costado años de lucha y vidas enteras”. Para él, la celebración pública y colectiva funciona como un contrapeso a estas tendencias: “La movilización es una forma de mostrar que la sociedad argentina no tolera la discriminación y que el orgullo es una conquista irrenunciable”.

El columnista recordó que la historia del movimiento por la diversidad está marcada por hitos transformadores. “Hace 30 años, la visibilidad era mínima y la persecución policial cotidiana. Hoy, la presencia de cientos de miles de personas en las marchas demuestra el cambio cultural y lo mucho que se ha avanzado, pero también nos obliga a no bajar los brazos”, expresó.

Ferrario también destacó el impacto de la movilización en la agenda política. “La presión social y la presencia pública del colectivo LGBTIQ+ generaron que los temas de diversidad sean tratados en el Congreso y en la Legislatura, y que muchos funcionarios tengan que pronunciarse sobre temas que antes evitaban”, relató. “Las leyes de cupo laboral trans, la aplicación efectiva de los derechos ya conquistados y la batalla contra la violencia institucional siguen siendo prioridades pendientes”, enumeró.

En el mismo sentido, el legislador hizo hincapié en el rol de los y las jóvenes en la marcha del Orgullo y en la transformación del sentido común: “Es impresionante la cantidad de adolescentes y jóvenes que participan, lo hacen no solo por sí mismos sino para acompañar a sus amigos y familias. El cambio cultural es generacional y se ve en la amplitud de las banderas y consignas”.

Durante la charla en el programa de la mañana, Ferrario relató experiencias personales y testimonios de personas que, gracias a la visibilización, encontraron espacios para construir su identidad sin miedo. “Me conmueve que muchos chicos y chicas digan que la marcha es el único día del año en que pueden ser totalmente libres, sin prejuicio ni vergüenza. No hay que olvidar nunca ese dato: la celebración es también, para muchos, un refugio ante la hostilidad cotidiana”, expresó.

El columnista se refirió, además, al vínculo entre la política y la comunidad de la diversidad sexual: “No hay derechos sin política y sin Estado presente. Cada derecho protegido ha tenido detrás organizaciones, activistas y funcionarios comprometidos. Por eso, cada marcha es un reconocimiento a las luchas pasadas y un llamado a estar atentos ante los intentos de retroceso”.

Ferrario también analizó el tratamiento de las temáticas de diversidad en los medios de comunicación. “Los medios tienen responsabilidad: pueden ser aliados o reproductores de prejuicios. Es tarea de todos que sean espacios de inclusión y que los discursos de odio no tengan lugar”, dijo. A su entender, la cobertura positiva de las marchas y los derechos conquistados contribuye a instalar un mensaje de respeto en la sociedad.

Frente al micrófono, el legislador hizo especial énfasis en la dimensión internacional de la lucha: “La marcha es global: estamos conectados con miles de ciudades que levantan las mismas banderas y conmemoran los mismos hitos de orgullo y dolor. Es una comunidad global que, al mismo tiempo, enfrenta desafíos particulares en cada país, desde la criminalización en ciertas regiones hasta logros ejemplares en otras”.

En uno de los momentos más emotivos de su columna, Ferrario recordó que “cada persona que marcha también representa a quienes no pudieron, a quienes todavía viven con miedo o no encontraron un espacio para ser parte. La memoria es una parte central del orgullo: por quienes ya no están, por los que lucharon antes y por los que vendrán”.

Durante el segmento de análisis, el columnista reflexionó sobre el rol del Estado en la inclusión y respeto a la diversidad: “Las políticas públicas no pueden quedar solo en la ley; tienen que implementarse y llegar a cada rincón del país. Falta mucho en inclusión educativa, laboral y acceso a la salud para las personas trans, en garantizar condiciones plenas de igualdad real y en erradicar la violencia y los crímenes de odio”, subrayó.

Además, Ferrario destacó algunos desafíos que siguen pendientes, como la discriminación en el acceso al empleo, la violencia en las calles y el acoso institucional. Según sus palabras, “en la Ciudad todavía existen prejuicios en el ámbito laboral y educativo. Por eso, la marcha sigue siendo una denuncia y un llamado de atención”.

El legislador porteño repasó, también, el papel de las aliadas y aliados heterosexuales —a quienes definió como “indispensables”— y la importancia de la participación familiar: “La presencia de familias enteras en la marcha muestra el avance social, la idea de que el orgullo es compartido y que la diversidad también construye tejido social y ciudadanía”, explicó.

A modo de cierre, Ferrario señaló que “la batalla cultural es diaria y no se agota en una fecha. La celebración del orgullo es el motor para seguir, pero el trabajo de construcción tiene que darse cada día en la escuela, en el barrio, en cada espacio público”. Destacó, además, el carácter inclusivo y festivo de la marcha: “La alegría es también una forma de luchar contra el odio. Nos negamos al miedo y reivindicamos el derecho a existir tal como somos”, concluyó.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, Ferrario dejó en claro que la lucha de la comunidad LGBTIQ+ no es una causa del pasado, sino una agenda permanente: “Esta es una batalla que sigue y que nos involucra a todos. Cuando una persona celebra su orgullo, está defendiendo los derechos de una sociedad más justa para todos”.

