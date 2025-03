Temporal en Bahía Blanca en vivo: tras las consecuencias de la inundación, cómo estará el clima en la ciudad este lunes

Los servicios puestos a disposición

El Hospital Penna, tras recibir suministro médico, informó que se encuentra funcionando el Sistema de Emergencia Sanitaria para brindar atención de la demanda espontánea de cuestiones que no sean de gravedad y que no revistan carácter de emergencia.

El Municipio anticipó que este lunes no habrá actividad administrativa. Al mismo tiempo, sugirió a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial de Bahía Blanca, no descontar el día a aquellos empleados que por algún motivo justificado no puedan asistir a sus puestos de trabajo.