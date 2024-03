Día de la Mujer 2024, en vivo: con expectativas de una multitudinaria movilización, comenzó la concentración en el Congreso

Los mensajes de Flor de la V, Lali Espósito, Jésica Cirio y Paula Cháves

“En lo que va del año se registraron 70 femicidios y transfemicidios. No vamos a parar hasta que todxs lxs estudiantes del país tengan verdadero acceso a la ESI, hasta que se implemente efectivamente la ley que la regula y, lo que es más importante, sus contenidos no formen parte de la educación que se transmite en los hogares, en los modelos parentales que ven nuestrxs niñxs, no parece un objetivo tan cercano. Hace años nos venimos organizando, salimos a las calles y pedimos ser escuchadas. Que esta violación que conmovió tanto a la opinión pública no sea una más, que este debate no se tape con otra noticia y la semana que viene nos olvidemos. La pregunta la formulo para todxs: ¿qué pensamos hacer como sociedad para cambiar las cosas? A las mujeres y disidencias les digo: durante siglos nos hicieron creer que no valía nuestra palabra, no valía nuestra integridad física, no valía nuestra vida. Es hora de cambiar la historia para siempre por nuestras hijas y por las que vendrán”, completó.