Avanzan las obras del Metrobus Alberdi - Directorio: cuál será el recorrido y a cuántos pasajeros beneficiará

El recorrido que realizará el Metrobus Alberdi - Directorio.

Finalmente, el pasado 18 de mayo la Justicia porteña dio por finalizada la medida cautelar mediante la cual se habían suspendido parcialmente las obras del Metrobus de las avenidas Alberdi y Directorio, y de esta manera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la aprobación para avanzar con la construcción del nuevo ramal que unirá los barrios de Flores, Floresta y Parque Avellaneda.

El fallo de la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 4, desestimó el pedido de suspensión de obras presentado en el amparo vecinal. Sin embargo, los trabajos no podrán continuar en las cuadras linderas al Parque Avellaneda, el área de protección histórica a la que hace referencia el amparo.

“De todas maneras, se pudo avanzar con las tareas complementarias ya que la obra nunca se detuvo”, aclararon fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña consultadas por Infobae.

Cabe recordar que, en febrero de este año, la misma jueza Liberatori había ordenado al gobierno porteño que encabece la apertura de una mesa de diálogo con autoridades comunales, vecinos y comerciantes de los barrios afectados por la obra del Metrobus Alberdi - Directorio. Esto ocurrió a partir de las reiteradas quejas de vecinas, vecinos y comerciantes, quienes denunciaban que nunca fueron consultados para comenzar los trabajos.

Metrobus Alberdi - Directorio.

Según le precisaron a este medio, el proyecto propone la puesta en valor de ambas avenidas realizando un corredor exclusivo para líneas de colectivo. Asimismo, plantea un reordenamiento de las paradas para mejorar la operación y la situación de espera, la accesibilidad y los tiempos de viaje de 65.000 usuarios de transporte público que trasbordan o hacen su primer viaje en esta zona. Por otro lado, destacaron que la puesta en valor del entorno comprende nuevos árboles en la traza.

Desde la secretaría encabezada por Manuela López Menéndez señalaron que hasta el momento se realizó “la calzada de los carriles exclusivos para colectivos, se están haciendo rampas para darle accesibilidad a todas las veredas y se está trabajando sobre dos de los seis paradores que se van a ubicar sobre la avenida Alberdi (los cinco restantes van sobre Directorio)”. En tanto, pronosticaron que la finalización del décimo corredor será en cuatro meses aproximadamente.

En el marco de la primera etapa de obras, se conformará una especie de “U” que inicia en San Pedrito y va por Alberdi hacia el Oeste, hasta avenida Bruix -será el nexo entre ambas arterias- y luego Directorio mano al Centro, hasta San Pedrito.

Disconformes con la determinación de la jueza Liberatori, vecinos y comerciantes se congregaron ayer la intersección de avenida Alberdi y Mariano Acosta, donde cortaron el tránsito y desplegaron los carteles en oposición a la ejecución del carril exclusivo que prevé una extensión de 5,8 kilómetros para la circulación de colectivos.

“Nos oponemos al Metrobus porque pone en riesgo a los comercios de la zona, rompe con la identidad del barrio, no permite estacionar sobre Alberdi, es innecesario porque el tránsito es fluido y porque contempla la tala de árboles centenarios y altera zonas bajo protección histórica en Parque Avellaneda”, detallaron en un comunicado las Asociaciones de Comerciantes y Vecinales de las Comunas 7, 9 y 10.

Vecinos y comerciantes volvieron a protestar ayer contra el Metrobus Alberdi - Directorio.

Jorge Elger, del Centro Comercial Alberdi, dijo a la agencia Télam que “nos vemos obligados nuevamente a salir a las calles a pedir a la justicia que no levante el amparo porque este Metrobus no es bueno para Alberdi y Directorio porque acá el tránsito corre fluidamente”. A su vez, el comerciante explicó que llevaron una propuesta alternativa que no implique un carril central, sino una vía exclusiva por la derecha, como existe en las avenidas Córdoba o Callao, y mejorando el mobiliario urbano y accesible para las personas con discapacidad”.

Lorena Crespo, integrante de la Junta Comunal 9 por el Frente de Todos, acompañó la protesta y señaló que espera que “el Poder Judicial deje de trabajar para el Gobierno de la Ciudad y deje de dar la espalda a los derechos ambientales, económicos e identitarios de los vecinos”.

