La tragedia de Natacha: volvía a su casa en un auto de una app de viajes, el chofer chocó en la Panamericana y murió

Choque múltiple en la Panamericana

Faltaban unos minutos para las 6 de este lunes feriado cuando Natacha Estefanía Palma pidió un auto por una aplicación de viajes. La joven, de 29 años, tenía que ir desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el partido bonaerense de Tigre, donde vivía. Tras solicitar el coche, la app le avisó que un Fiat Cronos de color blanco, conducido por Leonardo Roa, pasaría a buscarla. Media hora más tarde, el chofer de 34 años y de nacionalidad venezolana, protagonizaba un choque múltiple en la Panamericana: Natacha, su pasajera murió.

El fatal episodio, que involucró a cuatro vehículos, tuvo lugar cerca de las 6.30, en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, con sentido a la provincia de Buenos Aires y a metros de la salida de Thames, en localidad de Martínez. Si bien en un comienzo trascendió que el conductor del auto que desencadenó el siniestro iba alcoholizado, fuentes de la investigación explicaron a Infobae que no fue así: el test de alcoholemia de Roa, ahora imputado por el delito de homicidio culposo, arrojó un resultado negativo.

Todo comenzó cuando Néstor Casanova, de 68 años, detectó que se le había explotado un neumático. El hombre, que manejaba un Ford Fiesta color blanco por el carril rápido de la Panamericana, puso balizas, se bajó del coche y colocó un triángulo de emergencia por detrás del vehículo para alertar sobre el desperfecto al resto de los conductores. Paradójicamente, la medida de seguridad terminó generando un choque en cadena que se cobró la vida de Natacha.

De acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, cuando el Ford Fiesta blanco de Casanova se detuvo en la autopista, detrás de él paró otro coche, que se ofreció a asistirlo. En ese momento, apareció un Fiat Cronos blanco cuyo conductor, identificado como Jonathan Ezequiel Vaga (26), los “rozó” y siguió de largo. Inmediatamente después, apareció en escena un segundo Fiat Cronos blanco, conducido por el chofer de la app Roa y en el que viajaba la víctima: impactó de lleno contra el vehículo que estaba detenido por el desperfecto.

Así quedó el auto en el que viajaba la víctima

A diferencia de Vaga, cuyo test de alcoholemia dio positivo con 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre (el cuádruple de lo permitido); el test de Roa, y el del resto de los conductores, arrojó como resultado cero. Ese dato, sumado a “la posibilidad de visión amplia” con la que contaba el conductor de la aplicación, por el momento impiden establecer motivos claros del siniestro.

Según refirió el dueño del Ford Fiesta Blanco, mientras su coche estaba detenido, él les hacía señas con la linterna del celular al resto de los conductores para que lo esquivaran. Sin embargo, “el Fiat se me vino encima”, dijo. Y agregó: “Cuando lo vi venir me corrí. De milagro no me chocó ni me mató. Me lastimé el codo solamente”.

El caso se investiga como Homicidio Culposo y quedó a cargo de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Boulogne de la fiscal María Paula Hertrig, quien espera el resultado de la autopsia al cuerpo de Natacha para este martes. Tras el informe forense se sabrá si, por ejemplo, la víctima llevaba puesto o no el cinturón de seguridad. De momento, hay varios indicios que indicarían que sí.

“Para empezar, ninguno de los cinturones de seguridad del asiento trasero estaban desabrochados. Además, se detectó una pequeña laceración en el cuerpo de la joven, a la altura del cuello, que podría ser la marca del cinturón”, explicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

El test de alcoholemia al conductor que manejaba por la Autopista Panamericana con 2,14 gramos por litros de alcohol en sangre

Oriunda de Tunuyán, provincia de Mendoza, “Nati”, como se hacía llamar en sus redes, trabajaba en el Northville College de Tigre y era vegana. Tras el impacto, la joven de 29 años fue trasladada de urgencia al Hospital de San Isidro. Una vez en el lugar, hizo un paro cardiorrespiratorio. Se le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pero, lamentablemente, murió.

¿Qué va a pasar con el conductor que manejaba alcoholizado? Según pudo saber Infobae, le caben una contravención y una multa por conducir con cuatro veces más de alcohol por litro de sangre de lo permitido. Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, volvió a hacer énfasis en la importancia de la Ley de Alcohol Cero.

“Luchamos para que la Ley de Alcohol Cero se apruebe en la Argentina. Cada vez somos más los que compartimos la idea de que no hay que tomar alcohol si después vamos a manejar”, sostuvo en sus redes sociales.

