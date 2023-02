La historia de los gauchos hermanos que se besaron en el escenario del Festival de Cosquín

Los hermanos Posse, casi sin darse cuenta, se consagraron campeones y accedieron al escenario mayor del festival (Prensa Festival de Cosquín)

Fueron apenas un par de segundos, menos de 30. Un hombre vestido de gaucho apoya sus labios sobre otro. Bailan sobre el escenario de Cosquín, uno de los lugares más tradicionales del folklore argentino. Desde ese momento, las imágenes corrieron por las redes sociales. Miles las reprodujeron. Algunos hablaron de incesto o de un insulto a las tradiciones del campo argentino. Otros los aplaudieron por la valentía y elogiaron su rutina de baile. Después de todo habían salido campeones del certamen en la disciplina pareja de baile estilizado folklórica. Que no es poco.

Los hermanos gauchos

Ezequiel y Facundo Posse son hermanos y bailan juntos desde que tienen memoria. Transitaron por todos los segmentos de la danza, moderna y clásica. Pero a ellos les apasiona el folklore. Este año, llegaron a lo más alto del Festival de Cosquín, pero también generaron polémica.

Una de sus propuestas era una cueca en la cual dos hombres se encuentran en Buenos Aires. La coreografía termina con un beso en la boca. Lo hicieron en el pre Cosquín, fueron pasando de rondas y llegaron hasta la final.

El beso de los hermanos Posse que causó polémica en Cosquin

Puede tratarse de un gesto ya común en la calle y sobre un escenario. Pero no lo es para el ambiente del folklore y, menos, en su cita máxima cordobesa.

Cada fin de festival todo el público espera la entrega de premios de los distintos géneros. Los chacareros con sus familias se acostumbraron a ver ganar un malambista, siempre hombre hasta la actualidad, y una pareja hombre-mujer en el caso de la danza. Eso cambió hace 3 años, cuando el concurso de baile se abrió a parejas del mismo sexo.

Los hermanos Posse, casi sin darse cuenta, se consagraron campeones y accedieron al escenario mayor del festival. Allí tuvieron que enfrentar a un público conservador. Miles de hombres y mujeres de campo acostumbrados a lo tradicional de la pampa argentina.

“La idea del beso surgió como un paso de baile más dentro de nuestra propuesta artística – explica Facundo, en diálogo con Infobae-. Lo pensamos y sabíamos que iba a generar polémica. Pero nos dijimos que teníamos que ser fieles a nosotros mismos”.

“Creo que ese final ayuda a comprender toda la historia que quisimos contar con la cueca. El encuentro de estos dos hombres en la Ciudad", explica Facundo (Prensa Festival de Cosquín)

Cómo se gestó el beso de la polémica

Una tarde en medio de la preparación para este Cosquín 2023, el de su consagración, debatieron si mantener el beso dentro de la coreografía. “Creo que ese final ayuda a comprender toda la historia que quisimos contar con la cueca. El encuentro de estos dos hombres en la Ciudad. A escondidas porque no podían vivir su amor”, argumenta Facundo. Fue tan en secreto que miles de personas en la Plaza Próspero Molina vieron el momento, lo grabaron con sus celulares y lo reprodujeron hasta el hartazgo en las redes sociales.

El inicio de los bailarines

Ezequiel y Facundo bailaban en los centros culturales de su barrio en Berazatagui. “Salimos los dos bailarines, en una familia de 5 hermanos”, se sonríe Facundo cuando lo cuenta mientras palmea el hombro de su hermano.

Facundo recuerda los comienzos junto a Ezequiel yendo a sus clases de danza, mientras otros chicos jugaban al fútbol en los campitos de Berazategui. Los llevaba su mamá Jennifer, uruguaya y amante de la música como los chicos. Allá iban los hermanitos por las calles de tierra de Berazategui, esquivando charcos, uno tomado de cada mano de su madre.

Los Posse, además, miraban las transmisiones de Cosquín en las noches de enero y soñaban con estar ahí en el escenario Atahualpa Yupanqui. Con miles de personas que aplauden, levantan carteles con la localidad en la que viven y aplauden al ritmo de las chacareras.

Tras el debate, los hermanos Posse lo consultaron con su mamá. “Nos dijo que le parecía un poco mucho, pero que le demos para adelante si estábamos convencidos”, recuerda Facundo entre sonrisas (Captura de TV)

Desde que arrancaron a bailar juntos, Facundo cuenta que se produzco una transformación en sus cuerpos. “Empezamos a sentirnos cada vez más parecidos de fisonomía - explica-. Es como si la danza nos hubiera dado poderes de mimetización entre los dos”. Si se ven las fotos de los gauchos de Berazategui se entienden los dichos de Posse. Los dos morochos con nariz angulosa, barba crecida y mirada profunda.

Los hermanos compiten juntos en Cosquín desde hace 4 años. “La primera vez ni nos dejaron subir al escenario –recuerda Facundo-. Fue una gran desilusión porque nos habíamos preparado todo el año. Decenas de ensayos, ideas y horas que perdimos de sueño. Pero no pudimos bailar”.

La pelea por llegar a Cosquín

Los años siguientes hicieron una presentación con una abogada y la organización cedió y los dejó participar. El año pasado habían llegado a la final y en este 2023 fueron por más. Y tuvieron su repercusión.

A mediados del año pasado empezaron a preparar lo que sería su propuesta para este Cosquín. Incluyeron la cueca del beso que levantó polémica, una chacarera compuesta por pacientes del Borda, otra canción que incluía una historia de gauchos judíos y la zamba de los nietos de desaparecidos.

Tras el debate, los hermanos Posse lo consultaron con su mamá. “Nos dijo que le parecía un poco mucho, pero que le demos para adelante si estábamos convencidos”, recuerda Facundo entre sonrisas.

El cuadro ganador y que tanta polémica trajo se llama “Los amantes”. Está basado en un cuento de Julio Cortázar. La base musical es la cueca “Sin palabritas”, interpretada por Hernán Figueroa Reyes y que trajo tanta polémica (Prensa Festival de Cosquín)

Facundo y Ezequiel participaron como pareja de baile estilizado, que a diferencia de pareja de folklórico, permite innovar en cada coreografía. El cuadro ganador y que tanta polémica trajo se llama “Los amantes”. Está basado en un cuento de Julio Cortázar. La base musical es la cueca “Sin palabritas”, interpretada por Hernán Figueroa Reyes y que trajo tanta polémica.

Ezequiel se ríe mientras le cuenta a Infobae: “Para nosotros no fue un beso sino un movimiento coreográfico”. Pese a las aclaraciones de los hermanos, la polémica se instaló tras su paso por la plaza Próspero Molina. Tras su actuación los hermanos desfilaron por varios programas de TV. Allí, recibieron críticas y aplausos de los panelistas de turno. Hasta Alfredo Casero los mencionó en uno de sus tuits que generaron alto revuelo.

“La danza esa: clarisma la historia del gaucho que desea al otro. En silencio. Y de pronto se zafa. Es un clásico del onanismo putil. Todos somos putos. Los machos o somos violadores, o putos en estado latente. Me siento abrumado. Lo del pibe Dupuy, me cambio el bocho”, escribió el ex Cha Cha Cha.

Sobre el tema, Facundo se tienta cuando Infobae le pregunta. “Lo hablé con Ezequiel y no llego a entender si está a favor o en contra de lo que hicimos en el escenario de Cosquín”. También se los acusó en redes sociales de fomentar el incesto. Los Posse responden sin dudas: “Somos bailarines y en el escenario representamos una ficción. Arriba del Atahualpa Yupanqui no somos los hermanos de Berazategui”.

Los Posse afirman al unísono que seguirán bailando juntos. Tras ganar en Cosquín no pueden presentarse por 5 años en las competiciones. “Vamos a seguir como dupla en otros festivales”. Desde la exposición mediática y pese a algunas resistencias, la cueca conocida por el beso de los dos gauchos en el cierre ya empezó a ser requerida. “Cuando alguien pone fronteras, hay que romperlas para que el arte popular llegue a todos”, afirma Facundo. Allá van los Posse en busca de nuevos escenarios en donde subirse a desplegar su danza en el lugar que los convoquen.

