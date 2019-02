La diferencia está en que las low cost no usan servicio de rampa o de colectivos para llegar al avión, que es muy caro, y tampoco suelen volar en horarios "pico". No tienen clase ejecutiva, salón VIP ni planes para acumular millas. El equipaje y la comida son "extras" y no están incluidos en el precio. A lo que se suma la capacidad de sus asientos, que es sin distinción de clase.