Vivo en la cordillera de los Andes, departamento Minas al norte de la provincia de Neuquén. Soy cura en este inmenso y maravilloso territorio e intento servir a mis hermanas y hermanos desde mi pequeñez. Con estas palabras me dirijo a usted, no desde un púlpito, sino como un cristiano más. Y para eso me aferro a unas palabritas del santo cura Brochero: "No son estos trapos los que me hacen sacerdote. Si no llevo la caridad de Cristo en mi pecho, ni a cristiano llego". Con esa caridad me dirijo a usted y deseo que llegue a esta nación que nos debemos como argentinos.