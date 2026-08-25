Cómo la presencia de bacterias de la boca en el intestino podría ayudar a detectar cáncer colorrectal

Un estudio vinculó la microbiota oral con señales tempranas de cáncer colorrectal y cáncer gástrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La búsqueda de métodos menos invasivos para detectar tumores digestivos sumó una nueva pista a partir de la microbiota oral. Un grupo de investigadores identificó que ciertas bacterias de la boca dejan rastros distintivos en el intestino de personas con cáncer gástrico y colorrectal, una señal que alimenta la posibilidad de usar esas huellas para distinguir a pacientes de quienes no presentan la enfermedad.

Publicado en la revista Cell Host & Microbe, el estudio mostró que ese intercambio microbiano aparece asociado a ambos tipos de cáncer. Para obtener las muestras, los investigadores utilizaron un simple enjuague bucal, una modalidad que, si estos resultados se confirman, podría servir de base para futuras estrategias de detección.

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Qué encontraron en las muestras de boca e intestino

Para el trabajo, el equipo reunió a 507 voluntarios y les pidió muestras orales y fecales recolectadas con un procedimiento estandarizado. El grupo incluyó 129 personas sanas, 215 con trastornos metabólicos, 77 con cáncer gástrico y 86 con cáncer colorrectal. En los pacientes con cáncer, las muestras se tomaron antes de cualquier tratamiento.

Los investigadores crearon un índice boca-heces, una medida que estima cuánto se repiten las mismas variantes microbianas en la boca y en la materia fecal de una misma persona. Dicho de forma sencilla, se trata de una manera de calcular cuántas “huellas” bacterianas aparecen en ambos extremos del tubo digestivo.

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El estudio de Yonsei University, publicado en Cell Host & Microbe, halló huellas microbianas compartidas entre la boca y el intestino en personas con cáncer gástrico y colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas especies de microbios asociadas con la boca también están presentes en el intestino y pueden prosperar allí”, afirmó Jihyun F. Kim, autora principal y codirectora del estudio en Yonsei University, universidad surcoreana, según el comunicado institucional. En esa misma línea, agregó: “Estas observaciones nos hicieron preguntarnos si los microbios orales llegan y persisten en el tracto gastrointestinal de manera diferente en las personas con cáncer”.

El análisis mostró que el índice aumentó de forma marcada en pacientes con cáncer gástrico o colorrectal, pero no en personas con trastornos metabólicos. Según se detalla en la investigación, esa asociación se mantuvo incluso después de considerar variables como consumo de alcohol, ejercicio habitual e índice de masa corporal. La diferencia entre las personas con cáncer y aquellas sin la enfermedad fue uno de los hallazgos centrales del trabajo.

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Por qué un enjuague bucal podría resultar útil

El equipo también evaluó estas marcas microbianas frente a los resultados de la prueba de sangre oculta en materia fecal, una herramienta habitual para el cribado del cáncer colorrectal. Ese análisis permite identificar cantidades mínimas de sangre en las heces y suele utilizarse para definir si hacen falta estudios posteriores. En esa evaluación, las muestras orales ofrecieron una sensibilidad superior para reconocer casos vinculados con la enfermedad.

Los investigadores analizaron muestras orales y fecales de 507 personas, entre ellas pacientes sanos, con trastornos metabólicos, con cáncer gástrico y con cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue llamativo que la información relacionada con el cáncer pudiera recuperarse solo a partir de muestras orales”, señaló Yong Chan Lee, autor corresponsal de Yonsei University College of Medicine. El investigador añadió que “Aunque solo una pequeña fracción de las variantes bacterianas orales también se detectó en el intestino, los modelos construidos únicamente con estas características orales pudieron distinguir a los pacientes con cáncer de las personas sanas en varias cohortes independientes”.

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Ese punto resulta especialmente relevante porque un enjuague oral representa un método de toma de muestra más simple que una recolección de materia fecal. El comunicado institucional remarcó que una prueba de este tipo podría servir para identificar a personas que convendría priorizar para procedimientos diagnósticos ya establecidos, como la endoscopia digestiva alta o la colonoscopia.

Qué falta antes de pensar en un uso clínico

Los propios autores remarcaron que estos resultados no implican una aplicación inmediata en consultorios o programas de detección. El próximo paso consistirá en validar los hallazgos en personas que todavía no tienen un diagnóstico de cáncer, un punto decisivo para saber si la señal sirve en contextos de tamizaje real.

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También planean incorporar secuenciación metagenómica de mayor resolución, una técnica que permite identificar con más detalle el material genético de los microorganismos presentes en una muestra.

La asociación entre microbiota oral y cáncer se mantuvo incluso después de considerar variables como consumo de alcohol, ejercicio habitual e índice de masa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La presencia de bacterias asociadas con la boca en el intestino de pacientes con cáncer no fue del todo inesperada”, indicó Sun Ha Jee, autora corresponsal de Yonsei University, en el comunicado. La investigadora añadió que el equipo no había previsto con tanta claridad “cómo variaba la señal entre distintos grupos de enfermedad” ni cuánto podía detectarse “solo en muestras orales”.

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Además, los investigadores intentarán aclarar una cuestión central: si el intercambio de microbios entre la boca y el intestino participa en el desarrollo del cáncer, si la enfermedad facilita la permanencia de esas bacterias en el tracto gastrointestinal o si existe una relación en ambos sentidos.

“Antes de que algo de esto pueda usarse en la práctica, tendría que pasar por estudios clínicos en poblaciones reales de tamizaje”, afirmó Tae Il Kim, autor corresponsal de Yonsei University College of Medicine, según el comunicado institucional.

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Las muestras obtenidas con enjuague bucal mostraron una sensibilidad superior a la prueba de sangre oculta en materia fecal para reconocer casos vinculados con cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, los investigadores plantearon que la combinación de patrones microbianos con datos genéticos, hábitos de vida y resultados clínicos podría mejorar la estimación individual del riesgo.

El próximo desafío será comprobar si estas señales mantienen su valor en personas sin diagnóstico previo y en escenarios reales de tamizaje.