Cómo guardar los medicamentos en casa: 9 claves para conservarlos de forma segura

La proximidad a estufas y fuentes de calor convierte a la cocina en un espacio inadecuado para la conservación de fármacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los medicamentos suelen guardarse donde resultan más fáciles de encontrar: el botiquín del baño, un estante de la cocina o la mesada. Sin embargo, la proximidad no siempre coincide con las condiciones necesarias para preservar sus componentes y reducir el riesgo de acceso accidental dentro del hogar.

El calor, la humedad, la luz y las variaciones de temperatura pueden afectar la estabilidad de algunos productos antes de su fecha de vencimiento. Un relevamiento realizado en hogares de Estados Unidos detectó que solo entre el 35,4% y el 35,9% de los medicamentos registrados se almacenaba de manera adecuada, de acuerdo con un estudio publicado en Innovations in Pharmacy.

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El hallazgo pone el foco en una rutina doméstica que suele pasar inadvertida. La Universidad de California en Los Ángeles indicó que un entorno inapropiado puede favorecer reacciones químicas y degradar los ingredientes activos, con una posible disminución de la potencia del medicamento. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), señaló además que el calor, la humedad y la luz pueden modificar su acción y concentración.

Los medicamentos requieren un lugar seco, fresco y protegido

Casi el 35% de los hogares con menores de edad mantiene fármacos en mesadas de fácil acceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño figura entre los sitios menos convenientes para conservar medicamentos de uso habitual. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explicó que el vapor generado por la ducha, la bañera o el lavamanos puede afectar los productos almacenados allí, en especial las pastillas y cápsulas sensibles a la humedad y al calor.

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La investigación publicada en Innovations in Pharmacy registró que el baño, la cocina y el dormitorio eran los lugares más frecuentes para guardar medicamentos en los hogares relevados. En ese análisis, el baño presentó niveles de humedad relativa de hasta el 100% en investigaciones previas revisadas por los autores, una condición que puede resultar inadecuada para productos sensibles a la humedad.

La cocina tampoco garantiza una conservación apropiada si los envases quedan cerca de la estufa, la canilla o electrodomésticos que emiten calor. La Universidad de Illinois recomendó evitar tanto baños como cocinas para la mayoría de los medicamentos y priorizar espacios alejados de la exposición directa al sol, las fuentes de calor y la humedad.

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Conservar los envases originales y evitar el corte de los blísteres asegura la lectura de la fecha de caducidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, una alternativa para los medicamentos que no requieren refrigeración es un cajón de la cómoda, una caja, un estante o un armario de cocina distante de calor y humedad. La ANMAT sugirió guardarlos en un botiquín, un armario específico bajo llave o un recipiente hermético, siempre a la sombra y en un ambiente seco.

La ubicación elegida también debe limitar el acceso no autorizado. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, recomendó un armario, ropero o caja con cerradura para impedir que niños, mascotas u otras personas accedan a los medicamentos. El estudio de Innovations in Pharmacy indicó que el 34,7% de los hogares con menores de 18 años tenía fármacos almacenados de forma inadecuada en mesadas de fácil acceso.

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Conservar los productos en sus envases originales es otra pauta coincidente entre las instituciones consultadas. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explicó que los frascos y cajas permiten identificar el medicamento, revisar la fecha de vencimiento y mantener las indicaciones de conservación. La ANMAT añadió que no deben cortarse los blísters, ya que esa práctica puede separar el producto de su nombre o de la fecha de caducidad.

Los medicamentos merecen especial atención

Las alteraciones en el color, el olor o la textura indican la degradación del medicamento antes de su vencimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apariencia de un medicamento puede dar señales de deterioro, aunque no reemplaza las indicaciones del envase ni la consulta profesional. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señaló que no deben utilizarse productos que hayan cambiado de color, textura u olor, incluso si todavía no alcanzaron su fecha de vencimiento. También incluyó entre las señales de alerta las pastillas pegadas, más blandas o más duras de lo habitual, agrietadas o astilladas.

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La Universidad de California en Los Ángeles indicó que los medicamentos dañados o vencidos pueden perder eficacia y, en algunos casos, desarrollar bacterias perjudiciales. Ante la sospecha de un deterioro en un producto que aún no venció, la institución recomendó llevarlo a una farmacia para que un profesional pueda evaluar qué ocurrió.

Las condiciones de almacenamiento no son iguales para todos los medicamentos. La ANMAT remarcó que cada producto incluye instrucciones específicas de uso y conservación en la caja y el prospecto. La Universidad de Illinois señaló que los medicamentos refrigerados requieren temperaturas de entre 2 °C y 8 °C, y la ANMAT recomendó no colocar en la puerta de la heladera los productos cuya indicación exige refrigeración.

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