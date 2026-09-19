Salud

El rechazo y el acoso aumentan las tasas de vapeo entre jóvenes LGBTQ+

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VIERNES, 18 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El estigma, el acoso escolar y el rechazo son las razones más probables por las que los adolescentes y jóvenes adultos LGBTQ+ vapean más que sus compañeros, según una nueva revisión de evidencias.

Casi el 22% de los jóvenes gays o lesbianas y el 18% de los jóvenes bisexuales vapean, en comparación con menos del 15% de sus compañeros heterosexuales, según los investigadores.

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Pero no es su identidad sexual o de género lo que les impulsa a usar cigarrillos electrónicos, argumentan los investigadores en la revista Prevention Science.

En cambio, los factores sociales y comunitarios están haciendo que los jóvenes LGBTQ+ sean más vulnerables al vapeo y a la adicción a la nicotina, según los investigadores.

"El estigma y la discriminación asociados a identificarse como una minoría sexual o de género aumentan el malestar psicológico y contribuyen a conductas negativas de afrontamiento como el vapeo", dijo la investigadora principal , la Dra. Omolayo Anjorin , en un comunicado de prensa. Es estudiante de doctorado en salud pública en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia.

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En la nueva revisión, los investigadores evaluaron datos de estudios previos que investigaban el vapeo entre jóvenes, incluidos aquellos de minorías sexuales o de género.

Los resultados mostraron que los jóvenes LGBTQ+ experimentan tasas más altas de acoso escolar, rechazo y violencia, y también tienden a ser tratados como minorías dentro de sus propias familias.

Como resultado, los jóvenes LGBTQ+ recurren al vapeo como forma de aliviar su estrés y afrontar sentimientos de aislamiento y rechazo, según los investigadores.

El vapeo también se ha normalizado más entre los jóvenes LGBTQ+, con algunos adoptando este comportamiento para sentir pertenencia o aceptación, según los investigadores.

Estos factores deberán abordarse si las autoridades sanitarias públicas quieren reducir las tasas de vapeo entre los adolescentes estadounidenses, según los investigadores.

"La prevención eficaz requiere ir más allá de los enfoques universales, avanzando hacia intervenciones específicas que aborden los factores subyacentes que afectan específicamente a los jóvenes LGBTQ+", dijo Anjorin.

El estudio recomendó pasos como:

Animar a las familias a apoyar la identidad sexual y de género de adolescentes y jóvenes adultos Reclutar organizaciones LGBTQ+ para promover mensajes antivapeo Promoción de actividades escolares inclusivas Proporcionar acceso a una atención sanitaria de afirmación de género

"Al identificar factores únicos de riesgo y protección para el vapeo entre los jóvenes LGBTQ+, y los mecanismos por los cuales aumentan el riesgo, los hallazgos ayudarán a la adaptación exitosa de intervenciones preventivas basadas en la evidencia para reducir el vapeo en este grupo vulnerable", dijo el investigador senior Kenneth Griffin en un comunicado de prensa. Es profesor de salud pública en la Universidad George Mason.

Más información

La Iniciativa de la Verdad habla más sobre el tabaquismo y el vapeo entre jóvenes LGBTQ+.

FUENTES: George Mason University, comunicado de prensa, 19 de mayo de 2026; Prevention Science, 29 de marzo de 2026

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