Especialización temprana en deportes vinculada a un mayor riesgo de lesiones

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Los padres de niños deportistas pueden protegerlos de lesiones animándoles a probar una amplia variedad de deportes, según un nuevo estudio.

El estrés repetitivo de centrarse en un solo deporte a una edad temprana aumenta el riesgo de lesiones de un atleta en la edad adulta, según un par de nuevos estudios presentados esta semana en la reunión anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos en Nueva Orleans.

Un estudio encontró que los jóvenes atletas especializados en un deporte tenían más probabilidades de necesitar tratamiento para dolor de cadera o ingle durante la universidad y de abandonar su deporte por una lesión.

El otro encontró que los jugadores que llegaron a la National Football League (NFL) tenían hasta un 24% menos de riesgo de lesión si habían practicado otros deportes durante el instituto.

"Estos hallazgos sugieren que animar a los jóvenes deportistas a diversificar su participación deportiva puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones y mejorar la salud musculoesquelética a largo plazo", dijo Gnaneswar Chundi, investigador principal del estudio de la NFL, en un comunicado de prensa. Es estudiante de tercer año de medicina en la Escuela de Medicina de Rutgers, Nueva Jersey, en Newark.

Los jóvenes deportistas suelen decidir especializarse en un deporte para aumentar las probabilidades de conseguir una beca universitaria o una carrera profesional. Sin embargo, esa concentración puede aumentar el riesgo de agotamiento y lesiones.

Para el primer estudio, los investigadores encuestaron a más de 1.000 estudiantes de entre 18 y 22 años que asistían a una de las cinco universidades. Los participantes informaron de su participación deportiva entre los 8 y los 14 años, así como de cualquier lesión que hubieran tenido.

Los resultados mostraron que los jóvenes deportistas que se especializaron temprano tenían más probabilidades de sufrir dolor en la cadera o la ingle (63% frente al 53%) y más probabilidades de abandonar su deporte debido a una lesión (68% frente al 55%).

Entre quienes sufrían dolor de cadera o ingle, la especialización temprana en deportes se asoció con tasas más altas de tratamiento quirúrgico, 21% frente a 12%, según el estudio.

Las atletas femeninas eran especialmente vulnerables a los efectos negativos de la especialización, según los investigadores.

Tenían una tasa mayor de dolor de cadera o ingle que los hombres, 59% frente a 53%, y eran más propensos a necesitar tratamiento no quirúrgico (58% frente a 45%) y quirúrgico (6% frente a 2%) para el dolor de cadera.

"Durante los años críticos de crecimiento, la cadera en desarrollo es muy sensible a la carga repetitiva, especialmente en deportes con eventos de desviación o inestabilidad", dijo el investigador principal , el Dr. Michael Willey, cirujano ortopédico de la Universidad de Iowa Health Care.

"Con el tiempo, esto puede hacer que la cavidad de la cadera se remodele para acomodar el impacto anormal", dijo Willey en un comunicado de prensa. "Aunque esto puede ser asintomático al principio, puede provocar pinzamiento, desgarros del labrum, daño en el cartílago e incluso artritis temprana en la vida."

En el segundo estudio, los investigadores analizaron a más de 2.500 jugadores de la NFL seleccionados entre 2011 y 2023.

Los resultados mostraron que quienes participaron en varios deportes durante el instituto tuvieron tasas significativamente menores de lesiones.

En general, los investigadores encontraron que tenían un 20% menos de riesgo de cualquier lesión y un 24% menor de riesgo de lesiones graves.

"Esto tiene implicaciones importantes, especialmente porque a menudo se exige entrenamiento durante todo el año para un deporte específico", dijo Cordini. "Deportistas, padres, entrenadores y preparadores deportivos deben ser conscientes de estos riesgos."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias habla más sobre los riesgos de la especialización temprana en deportes.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, 2 de marzo de 2026