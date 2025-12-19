Salud

La FDA añade advertencia sobre tumores cerebrales a la inyección anticonceptiva Depo-Provera

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó una nueva advertencia de seguridad para Depo-Provera, una inyección anticonceptiva ampliamente utilizada por Pfizer, que alerta a los pacientes sobre un posible riesgo de un tipo de tumor cerebral llamado meningioma.

La agencia firmó la semana pasada una actualización de la etiqueta para dos versiones de la inyección de Depo-Provera, lo que requiere un nuevo lenguaje sobre el riesgo tumoral.

La decisión llega mientras Pfizer enfrenta demandas de más de 1.000 mujeres que afirman que la empresa conocía los riesgos y no les avisó.

Depo-Provera es una inyección anticonceptiva basada en hormonas que se administra cada tres meses. Contiene progestágeno, una versión sintética de la hormona progesterona.

Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres sexualmente activas en Estados Unidos ha utilizado la vacuna en algún momento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. El consumo es especialmente común entre las mujeres negras, que lo reciben a casi el doble de la tasa nacional.

Los meningiomas generalmente no son cancerosos, pero, dependiendo de su tamaño y ubicación, pueden causar problemas graves de salud.

Cada año, se diagnostican alrededor de 39.000 meningiomas en Estados Unidos, según los datos .

En documentos judiciales, Pfizer afirmó que tuvo conocimiento de un posible vínculo entre Depo-Provera y el meningioma en 2023. La compañía pidió a la FDA a principios de 2024 que añadiera una advertencia en la etiqueta del medicamento.

Esa solicitud fue inicialmente denegada, y la FDA afirmó que los estudios existentes no respaldaban claramente una advertencia para todos los productos que contenían acetato de medroxiprogesterona (MPA), el medicamento utilizado en la inyección.

Pfizer revisó posteriormente su solicitud y la volvió a presentar en junio de 2025. Esta vez, la FDA aceptó.

En una carta aprobando el cambio, la agencia afirmó que la actualización "permite añadir información relacionada con el riesgo de meningioma" en las etiquetas de Depo-Provera CI y Depo-Subq Provera 104.

En un comunicado, Pfizer afirmó que la "actualización de la etiqueta refleja una decisión reciente de la FDA de aprobar la advertencia, que la agencia había negado anteriormente."

El comunicado también decía: "Pfizer respalda la seguridad y eficacia de Depo-Provera, que ha sido utilizado por millones de mujeres en todo el mundo y sigue siendo una opción de tratamiento importante para quienes buscan gestionar su salud reproductiva."

Los abogados que representan a mujeres que demandan a Pfizer celebraron la medida, afirmando que la nueva advertencia ayudará a los pacientes a tomar decisiones mejor informadas.

Los reguladores de otros países ya habían actuado. En 2024, las agencias sanitarias europeas y canadienses añadieron advertencias de meningioma a productos hormonales de alta dosis como Depo-Provera.

Sudáfrica siguió con una guía similar a principios de este año.

Un juez estadounidense aún no ha decidido si la demanda contra Pfizer seguirá adelante.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el meningioma.

FUENTE: NBC News, 16 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Una nueva prueba rápida identifica bacterias implicadas en infecciones urinarias, posiblemente mejorando el tratamiento

Healthday Spanish

Una nueva prueba rápida identifica

Queso alto en grasa, la nata podría proteger el cerebro contra la demencia

Healthday Spanish

Queso alto en grasa, la

Nuevo gel ayuda a que el esmalte dental vuelva a crecer

Healthday Spanish

Nuevo gel ayuda a que

Reducir las grasas saturadas ayuda a quienes tienen riesgo de enfermedades cardíacas, según una revisión

Healthday Spanish

Reducir las grasas saturadas ayuda

Fiestas de fin de año: cómo elegir regalos para estimular la memoria, la creatividad y el bienestar mental

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco detallan qué opciones potencian el aprendizaje, la motivación y el desarrollo emocional

Fiestas de fin de año:
DEPORTES
El estremecedor video del accidente

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

La impactante decisión de Eugenia Tobal que le permitió ser madre a los 50 años: “Muchas mujeres creen que no pueden”

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 acontecimientos espaciales más

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes