Salud

Un suplemento de venta libre podría ayudar en el tratamiento de la esclerosis múltiple

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un suplemento de venta libre llamado ácido lipoico podría ayudar a ralentizar la pérdida de materia gris en el cerebro de personas con esclerosis múltiple progresiva (EM), según ha descubierto un nuevo ensayo clínico.

El ácido lipoico no mejoró la velocidad de caminata de los pacientes, que era el principal resultado medido por los investigadores.

Pero las resonancias magnéticas revelaron que el suplemento sí parecía ralentizar la atrofia cerebral, informaron los investigadores el 15 de diciembre en la revista Neurology.

"No funcionó clínicamente en la esclerosis múltiple progresiva como esperábamos", dijo la investigadora principal , la Dra. Rebecca Spain, profesora asociada de neurología en la Oregon Health and Science University en Portland.

"Sin embargo, la ralentización de la atrofia cerebral que observamos en las imágenes de la resonancia magnética sugiere que aún podríamos ir por buen camino, especialmente si encontramos una mejor manera de ofrecer los efectos beneficiosos de un antioxidante como el ácido lipoico", afirmó en un comunicado de prensa.

El ácido lipoico es un ácido graso natural que se encuentra en muchos alimentos como levaduras, espinacas, brócoli, patatas y vísceras como el hígado o el riñón, según Drugs.com.

El suplemento se toma para la neuropatía diabética, y su acción en el cuerpo lo convierte en un tratamiento potencialmente prometedor para la EM, según los investigadores en notas de fondo.

En concreto, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del ácido lipoico podrían proteger contra el daño que la EM causa a la mielina, la vaina protectora que cubre las fibras nerviosas, así como a los nervios subyacentes, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 54 personas con EM progresiva, una forma de la enfermedad en la que la función cerebral empeora progresivamente sin periodos de remisión.

Estos pacientes tomaron una dosis diaria de 1.200 miligramos de ácido lipoico durante dos años, y su progreso se comparó con el de otros 61 pacientes con EM que tomaron placebo.

Esta dosis relativamente alta de ácido lipoico se utilizó para intentar asegurar que suficiente suplemento llegara al cerebro de los pacientes, según los investigadores.

"El ácido lipoico es lipofóbico", dijo Spain. "No cruza la barrera hematoencefálica ni llega fácilmente al sistema nervioso central."

Los resultados de este ensayo se añadirán a otros estudios sobre el ácido lipoico para evaluar más a fondo los posibles beneficios del suplemento, añadió.

"Vamos a aprender más sobre si merece la pena tomar ácido lipoico si tienes esclerosis múltiple progresiva", dijo Spain. "Soy cautelosamente optimista."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la esclerosis múltiple progresiva.

FUENTE: Oregon Health and Science University, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Contaminación atmosférica vinculada a enfermedades autoinmunes como lupus y artritis, según expertos

Healthday Spanish

Contaminación atmosférica vinculada a enfermedades

Médicos logran nacimiento de un bebé 'milagro' mientras extirpan un quiste ovárico de 10 kilos

Healthday Spanish

Médicos logran nacimiento de un

Un escaneo de textura de la retina podría revelar pérdida de visión silenciosa en personas con diabetes

Healthday Spanish

Un escaneo de textura de

Una actividad popular entre personas mayores reduce el riesgo de dolor de rodilla y artritis

Healthday Spanish

Una actividad popular entre personas

El microbioma intestinal influye en la salud digestiva y general: claves para fortalecerlo

Hábitos saludables y otras medidas, como el uso moderado y supervisado de antibióticos, son fundamentales para lograr este objetivo

El microbioma intestinal influye en
DEPORTES
El emotivo posteo del fisioterapeuta

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El problema que Red Bull y Max Verstappen deberán afrontar en el inicio de la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Lola Latorre contó el “problema

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en la alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Bolivia, Rodrigo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”