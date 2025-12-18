Un suplemento de venta libre podría ayudar en el tratamiento de la esclerosis múltiple

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un suplemento de venta libre llamado ácido lipoico podría ayudar a ralentizar la pérdida de materia gris en el cerebro de personas con esclerosis múltiple progresiva (EM), según ha descubierto un nuevo ensayo clínico.

El ácido lipoico no mejoró la velocidad de caminata de los pacientes, que era el principal resultado medido por los investigadores.

Pero las resonancias magnéticas revelaron que el suplemento sí parecía ralentizar la atrofia cerebral, informaron los investigadores el 15 de diciembre en la revista Neurology.

"No funcionó clínicamente en la esclerosis múltiple progresiva como esperábamos", dijo la investigadora principal , la Dra. Rebecca Spain, profesora asociada de neurología en la Oregon Health and Science University en Portland.

"Sin embargo, la ralentización de la atrofia cerebral que observamos en las imágenes de la resonancia magnética sugiere que aún podríamos ir por buen camino, especialmente si encontramos una mejor manera de ofrecer los efectos beneficiosos de un antioxidante como el ácido lipoico", afirmó en un comunicado de prensa.

El ácido lipoico es un ácido graso natural que se encuentra en muchos alimentos como levaduras, espinacas, brócoli, patatas y vísceras como el hígado o el riñón, según Drugs.com.

El suplemento se toma para la neuropatía diabética, y su acción en el cuerpo lo convierte en un tratamiento potencialmente prometedor para la EM, según los investigadores en notas de fondo.

En concreto, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del ácido lipoico podrían proteger contra el daño que la EM causa a la mielina, la vaina protectora que cubre las fibras nerviosas, así como a los nervios subyacentes, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 54 personas con EM progresiva, una forma de la enfermedad en la que la función cerebral empeora progresivamente sin periodos de remisión.

Estos pacientes tomaron una dosis diaria de 1.200 miligramos de ácido lipoico durante dos años, y su progreso se comparó con el de otros 61 pacientes con EM que tomaron placebo.

Esta dosis relativamente alta de ácido lipoico se utilizó para intentar asegurar que suficiente suplemento llegara al cerebro de los pacientes, según los investigadores.

"El ácido lipoico es lipofóbico", dijo Spain. "No cruza la barrera hematoencefálica ni llega fácilmente al sistema nervioso central."

Los resultados de este ensayo se añadirán a otros estudios sobre el ácido lipoico para evaluar más a fondo los posibles beneficios del suplemento, añadió.

"Vamos a aprender más sobre si merece la pena tomar ácido lipoico si tienes esclerosis múltiple progresiva", dijo Spain. "Soy cautelosamente optimista."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la esclerosis múltiple progresiva.

FUENTE: Oregon Health and Science University, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025