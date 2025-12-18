Salud

Un escaneo de textura de la retina podría revelar pérdida de visión silenciosa en personas con diabetes

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los escáneres oculares podrían pronto ser capaces de predecir si una persona con diabetes corre riesgo de perder la visión, gracias a los resultados de un nuevo estudio con ratas de laboratorio.

Los primeros cambios en la textura de la retina parecen estar relacionados con el inicio de la retinopatía diabética, según informaron recientemente investigadores en la revista Eye and Vision.

"Nuestros resultados demuestran que el análisis de texturas puede descubrir cambios menores en la retina mucho antes de que la retinopatía diabética sea clínicamente visible", dijo el coautor principal António Francisco Ambrósio, profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, en un comunicado de prensa.

La retinopatía diabética ocurre cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina, la capa de células a lo largo de la pared posterior del ojo que detectan la luz y envían señales visuales al cerebro, según la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

A medida que los vasos sanguíneos dañados se hinchan, filtran o se cierran, dañan las células de la retina, provocando que los pacientes pierdan la visión gradualmente, según la AAO.

Desafortunadamente, la mayoría de las personas con retinopatía diabética solo son diagnosticadas tras años de daño retiniano no reconocido y pérdida de visión, señalaron los investigadores.

Esto se debe a que los cambios tempranos asociados a la retinopatía diabética --degeneración nerviosa, inflamación y disfunción de los vasos sanguíneos-- no son detectables mediante los escáneres estándar que utilizan los oftalmólogos, según los investigadores.

Para este estudio, los investigadores evaluaron la capacidad de un tipo de escaneo llamado tomografía de coherencia óptica (OCT) para capturar los primeros cambios retinianos en los ojos de ratas de laboratorio con diabetes tipo 2.

La OCT utiliza la luz reflejada para crear imágenes transversales de la parte posterior del ojo. Normalmente se utiliza para evaluar la estructura y el grosor de la retina, pero investigaciones previas han demostrado que la exploración puede aportar información más detallada sobre la salud ocular, según los investigadores.

En total, los investigadores evaluaron más de 80 escáneres retinianos realizados tanto en ratas sanas como en personas con diabetes tipo 2.

Los resultados mostraron que las retinas de las ratas diabéticas sufrieron una serie de cambios significativos y específicos en la textura.

Además, estos cambios se produjeron en retinas que no habían desarrollado inflamación ni fugas de vasos sanguíneos, lo que muestra su potencial como una señal temprana de la retinopatía diabética, según los investigadores.

"Al capturar señales estructurales sutiles dentro de imágenes OCT, este enfoque abre una nueva ventana diagnóstica a los primeros procesos de la enfermedad", dijo Ambrósio. "Ofrece una forma de identificar a los pacientes de alto riesgo antes de que ocurra daño visual permanente, apoyando un tratamiento más temprano y mejores resultados. La coherencia de estas métricas de textura entre modelos de diabetes refuerza su potencial como biomarcadores universales tempranos."

Estos resultados allanan el camino para desarrollar herramientas asistidas por IA que podrían detectar la inminente retinopatía diabética basándose en la textura retiniana encontrada en los escaneos OCT, según los investigadores.

Sin embargo, se necesitan más estudios para validar estos hallazgos en seres humanos, señalaron los investigadores.

