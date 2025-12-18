Contaminación atmosférica vinculada a enfermedades autoinmunes como lupus y artritis, según expertos

MIÉRCOLES, 17 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La contaminación del aire podría influir en el riesgo de las personas de desarrollar enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, según un nuevo estudio.

Las personas expuestas a la contaminación atmosférica por partículas tenían niveles más altos de anticuerpos antinucleares, un marcador característico de enfermedades autoinmunes reumáticas, según informaron recientemente investigadores en la revista Rheumatology.

"Estos resultados nos señalan en una nueva dirección para entender cómo la contaminación del aire podría desencadenar cambios en el sistema inmunitario asociados a enfermedades autoinmunes", dijo la investigadora principal Dra. Sasha Bernatsky, profesora de medicina en la Universidad McGill en Canadá, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores recogieron muestras de sangre de más de 3.500 personas que viven en la región de Ontario, en Canadá, analizando sus niveles de anticuerpos antinucleares.

Los anticuerpos antinucleares son producidos por el sistema inmunitario como parte de una enfermedad autoinmune. Estos anticuerpos atacan erróneamente las propias células y tejidos del cuerpo.

El equipo comparó esos resultados de análisis de sangre con la exposición media de las personas a la contaminación por partículas, basándose en los datos de seguimiento de la contaminación atmosférica de su domicilio.

Las personas con los niveles más altos de exposición a la contaminación atmosférica tenían entre un 46% y un 54% más de probabilidades de presentar altos niveles de anticuerpos antinucleares, según el estudio.

La contaminación por partículas finas implica partículas de 2,5 micras de ancho o menos, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micras de ancho.

"Estas partículas finas en la contaminación del aire son lo suficientemente pequeñas como para llegar al torrente sanguíneo, lo que podría afectar a todo el cuerpo", dijo Bernatsky.

Subrayó que esa contaminación no es solo un problema para las grandes ciudades.

"La contaminación del aire suele considerarse un problema urbano causado por el tráfico, pero las zonas rurales y suburbanas también experimentan mala calidad del aire", dijo Bernatsky, señalando los incendios forestales que ahogan el cielo con humo.

Los resultados subrayan por qué los estándares para reducir la contaminación del aire son importantes, concluyó.

"Aunque la calidad del aire es en general mejor en Canadá que en muchos otros países, las investigaciones sugieren que no existe un nivel seguro, por eso los responsables políticos canadienses necesitan investigaciones como la nuestra", dijo Bernatsky.

Más información

Johns Hopkins tiene más información sobre enfermedades autoinmunes.

FUENTES: Universidad McGill, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025; Reumatología, 22 de octubre de 2025