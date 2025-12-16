Una amplia revisión encuentra pruebas limitadas sobre muchos usos del cannabis medicinal

LUNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La marihuana medicinal suele considerarse una forma más segura y natural de aliviar el dolor, la ansiedad o los problemas de sueño. Pero una revisión nueva y extensa sugiere que, para muchos de estos usos, la ciencia simplemente no existe.

Añade que una proporción significativa de las personas, aproximadamente el 30%, que usan cannabis con fines médicos pueden estar en riesgo de adicción.

La revisión, publicada recientemente en JAMA, examinó 15 años de investigación y encontró poca evidencia sólida de que el cannabis ayude en la mayoría de las condiciones para las que la gente lo usa habitualmente.

"La evidencia no respalda el uso de cannabis ni de cannabinoides en este momento para la mayoría de las indicaciones para las que la gente los usa", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Michael Hsu, psiquiatra de adicciones en UCLA, a The New York Times.

Los investigadores analizaron más de 2.500 ensayos clínicos, guías médicas y encuestas, principalmente de EE. UU. y Canadá.

El cannabis es legal para uso médico en 40 estados, alimentando una industria de 32.000 millones de dólares. Pero la mayoría de los productos vendidos en los dispensarios no son medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Un pequeño número de cannabinoides con receta, incluyendo Marinol, Syndros y Cesamet, están aprobados y han mostrado beneficios claros para las náuseas relacionadas con la quimioterapia, la pérdida de apetito en enfermedades graves y algunos trastornos convulsivos.

Para la mayoría de las otras condiciones, la evidencia no es tan convincente.

El dolor es la razón más común por la que la gente usa cannabis medicinal, pero los investigadores no encontraron pruebas sólidas de que ayude con el dolor agudo. Las guías sobre el dolor por cáncer de 2024 también encontraron evidencia insuficiente para recomendar el cannabis.

Para el dolor crónico no canceroso, algunos estudios mostraron un ligero alivio con ciertos productos ricos en THC, pero ninguna mejora en la función, y los expertos advirtieron contra el uso del cannabis como tratamiento de primera línea.

Además, inhalar cannabis conlleva riesgos adicionales, incluyendo bronquitis crónica y exposición a sustancias químicas dañinas, señalaron varios grupos médicos señalados por los autores de la JAMA .

El sueño es otra razón popular por la que la gente recurre al cannabis, pero los ensayos volvieron a dar resultados débiles o inconclusos. Algunas personas reportan dormir peor cuando dejan de consumir cannabis, lo que los expertos dicen que puede reflejar abstinencia, no beneficios.

"Si volvieran a dejar de usar cannabis durante un mes, podrían notar que su sueño mejora", dijo Ryan Vandrey, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a The Times.

"Pero la mayoría nunca llega a ese mes porque, tras uno o dos días sin dormir, se convencen a sí mismos: 'Oh, esto es lo único que me ayuda a dormir. Así que tengo que seguir usando'", dijo.

En cuanto a la ansiedad, los resultados fueron mixtos. Un estudio con 80 veteranos con TEPT no encontró diferencia entre el cannabis y el placebo.

Los productos orales de CBD, como las gominolas, mostraron cierto beneficio en un estudio de 2024 con 316 pacientes, pero los expertos advirtieron que el cannabis puede empeorar las enfermedades mentales, incluyendo la psicosis y los pensamientos suicidas.

Una preocupación clave que motivó la revisión fue el aumento de la tasa de trastornos por consumo de cannabis.

Un análisis de 2024 encontró que el 29% de los usuarios de cannabis medicinal presentaban síntomas para el trastorno. Otro estudio publicado a principios de este año mostró que el 34% de los consumidores de cannabis desarrollaron síntomas, con tasas más altas entre quienes lo consumen por motivos médicos.

"Existen algunos propósitos legítimos para estos compuestos", dijo el Dr. Kevin Hill, director de la División de Psiquiatría de Adicciones en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. "Y hay todo otro grupo de personas que dicen que lo usan con fines médicos, pero en realidad no es así. Solo están racionalizando su uso recreativo."

Además, los expertos afirman que los productos de cannabis hoy en día son mucho más potentes que en el pasado, lo que aumenta el riesgo de adicción.

A diferencia de los medicamentos con receta, el cannabis de dispensario está regulado por estados individuales, no por el gobierno federal. Los estándares para las pruebas y el etiquetado también varían mucho, y la aplicación es desigual.

Como resultado, algunos productos pueden contener moho, pesticidas o metales pesados, advirtió la reseña.

Incluso los clientes cautelosos pueden no obtener lo que esperan, dijo Hsu, porque "porque puede que no estés obteniendo necesariamente lo que esperas", dijo a The Times.

Los investigadores instaron a los médicos a examinar con mayor detalle el consumo de cannabis, a vigilar las interacciones farmacológicas y a impulsar ensayos clínicos más sólidos para asegurar que el cannabis realmente ayude.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre marihuana medicinal.

FUENTE: The New York Times, 12 de diciembre de 2025