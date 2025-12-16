Salud

Una amplia revisión encuentra pruebas limitadas sobre muchos usos del cannabis medicinal

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La marihuana medicinal suele considerarse una forma más segura y natural de aliviar el dolor, la ansiedad o los problemas de sueño. Pero una revisión nueva y extensa sugiere que, para muchos de estos usos, la ciencia simplemente no existe.

Añade que una proporción significativa de las personas, aproximadamente el 30%, que usan cannabis con fines médicos pueden estar en riesgo de adicción.

La revisión, publicada recientemente en JAMA, examinó 15 años de investigación y encontró poca evidencia sólida de que el cannabis ayude en la mayoría de las condiciones para las que la gente lo usa habitualmente.

"La evidencia no respalda el uso de cannabis ni de cannabinoides en este momento para la mayoría de las indicaciones para las que la gente los usa", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Michael Hsu, psiquiatra de adicciones en UCLA, a The New York Times.

Los investigadores analizaron más de 2.500 ensayos clínicos, guías médicas y encuestas, principalmente de EE. UU. y Canadá.

El cannabis es legal para uso médico en 40 estados, alimentando una industria de 32.000 millones de dólares. Pero la mayoría de los productos vendidos en los dispensarios no son medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Un pequeño número de cannabinoides con receta, incluyendo Marinol, Syndros y Cesamet, están aprobados y han mostrado beneficios claros para las náuseas relacionadas con la quimioterapia, la pérdida de apetito en enfermedades graves y algunos trastornos convulsivos.

Para la mayoría de las otras condiciones, la evidencia no es tan convincente.

El dolor es la razón más común por la que la gente usa cannabis medicinal, pero los investigadores no encontraron pruebas sólidas de que ayude con el dolor agudo. Las guías sobre el dolor por cáncer de 2024 también encontraron evidencia insuficiente para recomendar el cannabis.

Para el dolor crónico no canceroso, algunos estudios mostraron un ligero alivio con ciertos productos ricos en THC, pero ninguna mejora en la función, y los expertos advirtieron contra el uso del cannabis como tratamiento de primera línea.

Además, inhalar cannabis conlleva riesgos adicionales, incluyendo bronquitis crónica y exposición a sustancias químicas dañinas, señalaron varios grupos médicos señalados por los autores de la JAMA .

El sueño es otra razón popular por la que la gente recurre al cannabis, pero los ensayos volvieron a dar resultados débiles o inconclusos. Algunas personas reportan dormir peor cuando dejan de consumir cannabis, lo que los expertos dicen que puede reflejar abstinencia, no beneficios.

"Si volvieran a dejar de usar cannabis durante un mes, podrían notar que su sueño mejora", dijo Ryan Vandrey, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a The Times.

"Pero la mayoría nunca llega a ese mes porque, tras uno o dos días sin dormir, se convencen a sí mismos: 'Oh, esto es lo único que me ayuda a dormir. Así que tengo que seguir usando'", dijo.

En cuanto a la ansiedad, los resultados fueron mixtos. Un estudio con 80 veteranos con TEPT no encontró diferencia entre el cannabis y el placebo.

Los productos orales de CBD, como las gominolas, mostraron cierto beneficio en un estudio de 2024 con 316 pacientes, pero los expertos advirtieron que el cannabis puede empeorar las enfermedades mentales, incluyendo la psicosis y los pensamientos suicidas.

Una preocupación clave que motivó la revisión fue el aumento de la tasa de trastornos por consumo de cannabis.

Un análisis de 2024 encontró que el 29% de los usuarios de cannabis medicinal presentaban síntomas para el trastorno. Otro estudio publicado a principios de este año mostró que el 34% de los consumidores de cannabis desarrollaron síntomas, con tasas más altas entre quienes lo consumen por motivos médicos.

"Existen algunos propósitos legítimos para estos compuestos", dijo el Dr. Kevin Hill, director de la División de Psiquiatría de Adicciones en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. "Y hay todo otro grupo de personas que dicen que lo usan con fines médicos, pero en realidad no es así. Solo están racionalizando su uso recreativo."

Además, los expertos afirman que los productos de cannabis hoy en día son mucho más potentes que en el pasado, lo que aumenta el riesgo de adicción.

A diferencia de los medicamentos con receta, el cannabis de dispensario está regulado por estados individuales, no por el gobierno federal. Los estándares para las pruebas y el etiquetado también varían mucho, y la aplicación es desigual.

Como resultado, algunos productos pueden contener moho, pesticidas o metales pesados, advirtió la reseña.

Incluso los clientes cautelosos pueden no obtener lo que esperan, dijo Hsu, porque "porque puede que no estés obteniendo necesariamente lo que esperas", dijo a The Times.

Los investigadores instaron a los médicos a examinar con mayor detalle el consumo de cannabis, a vigilar las interacciones farmacológicas y a impulsar ensayos clínicos más sólidos para asegurar que el cannabis realmente ayude.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre marihuana medicinal.

FUENTE: The New York Times, 12 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunaampliarevisionencuentrapruebaslimitadassobremuchosusosdelcannabismedicinal

Últimas Noticias

La leche materna podría ser clave para evitar alergias alimentarias infantiles

Healthday Spanish

La leche materna podría ser

Algunos pueden reducir gradualmente los antidepresivos sin riesgo de recaída, concluye la revisión

Healthday Spanish

Algunos pueden reducir gradualmente los

Demasiado consumo de alcohol contribuye al riesgo de cáncer, según un estudio

Healthday Spanish

Demasiado consumo de alcohol contribuye

Las vacunas contra la COVID reducen las visitas a urgencias de los niños, informan los CDC

Healthday Spanish

Las vacunas contra la COVID

Las canas no son solo signo de la edad: serían también una expresión natural de defensa contra el cáncer

Una investigación de la Universidad de Tokio observó que los mismos factores que provocan daño celular y pueden derivar en tumores activan una vía protectora que detiene la producción de pigmento en el pelo. Los detalles

Las canas no son solo
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia denunció

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce