Nueva muñeca de choque femenina pretende hacer los coches más seguros para las mujeres

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Durante décadas, las pruebas de seguridad de los coches se basaron en torno al cuerpo de un hombre promedio desde los años 70. Ahora, los funcionarios federales están tomando medidas para proteger mejor a las mujeres al volante.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha aprobado un nuevo maniquí de prueba de choque femenino llamado THOR-05F, diseñado para reflejar mejor cómo reaccionan los cuerpos de las mujeres en un accidente de coche.

Los datos gubernamentales muestran que las conductoras tienen un 73% más de probabilidades de sufrir lesiones graves y un 17% más de muerte en accidentes de tráfico en comparación con los conductores masculinos.

"Comprender mejor las formas únicas en que las mujeres se ven afectadas de forma diferente en los accidentes que los hombres es esencial para reducir las muertes de tráfico", dijo Jonathan Morrison, jefe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), a The New York Times.

El maniquí recién aprobado es descrito por las autoridades como más "duradero, preciso y realista" que los modelos anteriores.

Incluye más de 150 sensores y representa mejor las diferencias en la anatomía femenina, incluyendo el cuello, la clavícula, la pelvis y las piernas.

Si se adoptaba en pruebas oficiales de seguridad, el THOR-05F podría reemplazar al Hybrid III, un maniquí de pruebas de choque basado en un hombre de aproximadamente 1,75 m de altura y 170 libras.

Aunque la NHTSA empezó a incluir a las muñecas femeninas en las pruebas en 2011, esos modelos solían colocarse en el asiento del copiloto o trasero, no en el asiento del conductor, aunque las mujeres representan aproximadamente 3 millones de conductores con licencia que los hombres.

El nuevo maniquí está pensado para ser probado directamente en el asiento del conductor, donde ocurren la mayoría de los accidentes graves.

Sin embargo, su uso no está garantizado por la industria del automóvil. Los legisladores están presionando para que los reguladores federales utilicen el maniquí.

Cada uno cuesta alrededor de 1 millón de dólares y, sumándolos, podría costar a la industria del automóvil entre 50 y 60 millones, según la Oficina de Presupuestos del Congreso.

"La lucha está lejos de terminar", dijo Maria Weston Kuhn, fundadora del Drive Action Fund, quien comenzó a impulsar este cambio tras resultar gravemente herida en un accidente en 2019. "Ahora es hora de escuchar a las compañías de coches sobre cómo van a convertirse en parte de la solución para proteger la vida de las mujeres, no el obstáculo en el camino."

No todo el mundo dice que el cambio es urgente. El Instituto de Seguros para la Seguridad Vial afirma que la brecha de lesiones entre hombres y mujeres ya se ha reducido debido a mejores zonas de deformación, la zona que absorbe la fuerza del accidente antes de llegar al pasajero, y a las modernas características de seguridad.

"Aunque estamos evaluando continuamente nuevas herramientas que están disponibles, no tenemos planes de ajustar los simulacros usados en nuestras pruebas de crash de valoración de consumidores en este momento", dijo Joe Young, portavoz del grupo, a The Times.

Algunos expertos señalan en cambio las pruebas de choque virtuales, utilizando modelos humanos generados por ordenador de diferentes tamaños y edades. Pero por ahora, los maniquíes físicos siguen siendo clave para las pruebas de seguridad.

"Ya es hora de que estos estándares de pruebas sean permanentes, lo que ayudará a salvar miles de vidas y a hacer que las carreteras de Estados Unidos sean más seguras para todos los conductores", dijo la senadora Deb Fischer , de Nebraska, quien presentó una legislación para exigir un uso más amplio de maniquíes avanzados para pruebas de choque.

