Los problemas de salud comunes de la vejez suponen un mayor riesgo tras una cirugía mayor, según los expertos

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Los problemas de salud comunes derivados de la vejez --deshidratación, delirio, desnutrición o caídas-- pueden volverse catastróficos si ocurren tras una cirugía mayor, según informa un nuevo estudio.

Los mayores que sufren estos problemas mientras se recuperan de una cirugía tienen más probabilidades de morir en un año y requerirán más tiempo en hospitales o centros de enfermería, informaron investigadores el 20 de noviembre en el Journal of the American College of Surgeons.

"Un síndrome geriátrico puede ser un 'canario en la mina de carbón', señalando la vulnerabilidad subyacente del paciente", dijo el investigador senior Dr. Timothy Pawlik, oncólogo quirúrgico del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en un comunicado de prensa.

"Es crucial que no descartemos estos eventos como una parte normal de 'envejecer'. Estas son señales de advertencia importantes de que un paciente necesita una vigilancia más estrecha y un apoyo personalizado, tanto en el hospital como después del alta", dijo Pawlik.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de reclamaciones de Medicare de más de 780.000 pacientes mayores de 66 años que se sometieron a una de cinco operaciones principales entre 2016 y 2021.

Las operaciones incluyeron bypass coronario, extirpación pulmonar, reparación de un aneurisma arterial en el abdomen, extirpación del páncreas o extirpación de parte del colon.

Casi el 11% de los pacientes desarrollaron al menos un nuevo síndrome geriátrico durante su hospitalización: delirio, deshidratación, desnutrición, caídas o pérdida del control de la vejiga o del intestino.

La deshidratación fue el problema más común, afectando al 67% de los pacientes, seguida de delirium (25%) y desnutrición (13%).

Los pacientes que desarrollaban uno de estos problemas de salud por la vejez tenían muchas menos probabilidades de recibir el alta directa a domicilio. Pasaron una mediana de 16 días menos en casa en los tres meses posteriores a la cirugía, un 27% menos que quienes no desarrollaron un síndrome geriátrico.

Los mayores que desarrollaron alguno de estos problemas también tuvieron un riesgo duplicado de muerte en el plazo de un año. Ese riesgo de muerte se triplicaba más que si una persona desarrollaba dos o más síndromes geriátricos.

Las personas mayores que tenían otros problemas de salud existentes tenían más probabilidades de desarrollar un síndrome geriátrico postquirúrgico, encontraron los investigadores. El riesgo también era mayor si necesitaban cirugía de urgencia.

Por otro lado, los procedimientos mínimamente invasivos se asociaron con un 49% menos de riesgo de desarrollar un síndrome geriátrico, según los resultados.

Estos hallazgos muestran que es importante abordar la cirugía de forma diferente para las personas mayores, según los investigadores, teniendo en cuenta sus desafíos médicos.

"Al centrarnos en las necesidades únicas de los pacientes mayores, podemos anticipar, prevenir y gestionar mejor estos síndromes, lo que se traduce directamente en ayudar a los pacientes a regresar a casa y a sus vidas", dijo Pawlik.

FUENTES: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2025; Journal of the American College of Surgeons, 20 de noviembre de 2025

Health Daylosproblemasdesaludcomunesdelavejezsuponenunmayorriesgotrasunacirugiamayorsegunlosexpertos

