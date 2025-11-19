Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de Salud 2025

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los primeros premios Martín Fierro de la Salud en el Salón Fresno del Golden Center, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la noche del 18 de noviembre.
El evento reconoció a profesionales, instituciones y proyectos destacados en el cuidado, la innovación y la comunicación en salud.
La ceremonia representa una expansión de los tradicionales Martín Fierro, que históricamente han galardonado a los medios de comunicación, ahora con una edición inédita enfocada en el sector del bienestar y la salud.
La iniciativa alcanza desde hospitales públicos y proyectos científicos hasta campañas comunitarias, pacientes e industrias vinculadas al área.
Hubo un reconocimiento especial por los 50 años de la Fundación Favaloro. Laura, sobrina nieta del reconocido médico René Favaloro, pronunció un emotivo discurso. Otro de los homenajeados especiales fue el doctor Alberto Cormillot por su extensa trayectoria. El médico especialista en nutrición y obesidad fue la gran figura de la noche y se llevó el Martín Fierro de Oro 2025.
Para amenizar la velada, pasadas las diez de la noche, hubo un espectacular show de tango.
A continuación, la lista de los ternados y ganadores de esta primera edición Martín Fierro Salud 2025
-Educación para la salud
Campaña #TÍPICODEADULTOS UNICEF ARGENTINA
Campaña “SIN EXCUSAS” MEDIFÉ
Campaña “UNA CHARLA MÁS FÁCIL” CONSEJO PUBLICITARIO ARGENTINO + UNFP
Campaña SOLIDARIA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL CENTRO ROSSI (Ganador)
Investigación con compromiso social:
Universidad Nacional de San Luis - Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico/ Identificación de blancos moleculares/ Kit diagnóstico SUH
Instituto Fleni - Investigación traslacional en neurociencias (Ganador)
Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica antirretroviral individualizada)
-Comunicación y divulgación
Dr Daniel López Rosetti - Telefé/Multiplataforma
Ceromiligramos - Santi Talledo
Mucho más que todo - MURAD (Ganador)
Ciclo de entrevistas de salud - Tatiana Schapiro
Todo Noticias - Guillermo Lobo
Manos que cuidan:
ONG Cuerpo y Alma (Ganador)
UNICEF Argentina
Hospital de niños Víctor J.Vilela de Rosario y su fundación de apoyo
Empresas con sentido:
Roche Argentina - Programa “Más cerca”
BAYER - Proyecto “Estudio Lucía” (Ganador)
OSDE - Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”
Swiss Medical - Campaña “SWILINA”
Innovación sector privado
Fundación Sanatorio Güemes - Ensayos clínicos (Ganador)
Hospital Italiano de Rosario - Plataforma de historia clínica digital y telemedicina
TRADITUM - Desarrollo tecnológico de vanguardia
RCTA - Innovación tecnológica eficiente y transparente
-Capitales que transforman
Laboratorios Richmond - Planta de biotecnología en Pilar
ELEA - Desarrollo y producción de pembrolizumab y semaglutida (Ganador)
ADIUM - Inversión en planta de San Juan
GADOR - Nueva planta en Pilar
Cobertura de valor:
HOMINIS - Programa de automatización de procesos
GALENO- Planes inclusivos con foco en salud preventiva
OSUTHGRA-UTHGRA - Proyecto RCP y desfibriladores
APROS - Programa APROSS + Cerca (Ganador)
Industria que alimenta:
DANONE Argentina - Proyecto “Alimentar por un futuro” (Ganador)
ZAFRÁN - Modelo triple impacto
Grupo Mastellone Hermanos S.A - Campaña Día Mundial de la Leche
Pacientes protagonistas:
Agos Bisio - Proyecto Sirenas (Ganador)
Fundación Un Gran Día
“LALCEC SURVIVOR STORIES” - Red de pacientes con cáncer de mama
Gastón Pauls - Ciclo series libres
Influencia:
Dr Facundo Pereyra (Ganador)
Dr Conrado Estol
Dra Julieta Moras
Gabriel Rolón
Innovación sector-público
Salud digital bonaerense - Provincia de Buenos Aires
Andes Neuquén - Historia clínica digital y APP Mi Salu NQN
Ecosistema PAMI - “Mi Pami” + UPAMI (Ganador)
BOTI (CABA) y réplicas provinciales - Turnos de salud por whatsapp
Acceso equitativo a la salud
Red provincial de telesalud - Córdoba
Hospital Garrahan - Ciudad de Buenos Aires
Salud digital bonaerense - Provincia de Buenos Aires (Ganador)
Red de salud intercultural y telemedicina - Provincia de Jujuy
*Fotos: Gustavo Gavotti