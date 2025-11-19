Salud

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de Salud 2025

Se trata de la primera edición de los galardones en Buenos Aires. Los detalles de una noche especial. La emoción de Alberto Cormillot al recibir la estatuilla de oro

La foto de todos los ganadores del Martín Fierro de la Salud 2025 Gustavo Gavotti

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los primeros premios Martín Fierro de la Salud en el Salón Fresno del Golden Center, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la noche del 18 de noviembre.

El evento reconoció a profesionales, instituciones y proyectos destacados en el cuidado, la innovación y la comunicación en salud.

La ceremonia impulsada por APTRA reúne a referentes e instituciones del bienestar y la innovación sanitaria en el Golden Center

La ceremonia representa una expansión de los tradicionales Martín Fierro, que históricamente han galardonado a los medios de comunicación, ahora con una edición inédita enfocada en el sector del bienestar y la salud.

La iniciativa alcanza desde hospitales públicos y proyectos científicos hasta campañas comunitarias, pacientes e industrias vinculadas al área.

Alberto Cormillot emocionado recibió el Martín Fierro de Oro

Hubo un reconocimiento especial por los 50 años de la Fundación Favaloro. Laura, sobrina nieta del reconocido médico René Favaloro, pronunció un emotivo discurso. Otro de los homenajeados especiales fue el doctor Alberto Cormillot por su extensa trayectoria. El médico especialista en nutrición y obesidad fue la gran figura de la noche y se llevó el Martín Fierro de Oro 2025.

Para amenizar la velada, pasadas las diez de la noche, hubo un espectacular show de tango.

A continuación, la lista de los ternados y ganadores de esta primera edición Martín Fierro Salud 2025

-Educación para la salud

Campaña #TÍPICODEADULTOS UNICEF ARGENTINA

Campaña “SIN EXCUSAS” MEDIFÉ

Campaña “UNA CHARLA MÁS FÁCIL” CONSEJO PUBLICITARIO ARGENTINO + UNFP

Campaña SOLIDARIA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL CENTRO ROSSI (Ganador)

Agustina Rossi junto a su equipo

Investigación con compromiso social:

Universidad Nacional de San Luis - Desarrollo terapéutico para el síndrome urémico hemolítico/ Identificación de blancos moleculares/ Kit diagnóstico SUH

Instituto Fleni - Investigación traslacional en neurociencias (Ganador)

Hospital Italiano de Buenos Aires - Ensayo TAI (Terapéutica antirretroviral individualizada)

Instituto Fleni otro de los ganadores

-Comunicación y divulgación

Dr Daniel López Rosetti - Telefé/Multiplataforma

Ceromiligramos - Santi Talledo

Mucho más que todo - MURAD (Ganador)

Ciclo de entrevistas de salud - Tatiana Schapiro

Todo Noticias - Guillermo Lobo

Mucho más que todo - MURAD

Manos que cuidan:

ONG Cuerpo y Alma (Ganador)

UNICEF Argentina

Hospital de niños Víctor J.Vilela de Rosario y su fundación de apoyo

Empresas con sentido:

Roche Argentina - Programa “Más cerca”

BAYER - Proyecto “Estudio Lucía” (Ganador)

OSDE - Campaña “15 minutos para cuidar tu salud”

Swiss Medical - Campaña “SWILINA”

Fundación Sanatorio Güemes por ensayos clínicos

Innovación sector privado

Fundación Sanatorio Güemes - Ensayos clínicos (Ganador)

Hospital Italiano de Rosario - Plataforma de historia clínica digital y telemedicina

TRADITUM - Desarrollo tecnológico de vanguardia

RCTA - Innovación tecnológica eficiente y transparente

-Capitales que transforman

Laboratorios Richmond - Planta de biotecnología en Pilar

ELEA - Desarrollo y producción de pembrolizumab y semaglutida (Ganador)

ADIUM - Inversión en planta de San Juan

GADOR - Nueva planta en Pilar

APROS ganador por el Programa APROSS + Cerca

Cobertura de valor:

HOMINIS - Programa de automatización de procesos

GALENO- Planes inclusivos con foco en salud preventiva

OSUTHGRA-UTHGRA - Proyecto RCP y desfibriladores

APROS - Programa APROSS + Cerca (Ganador)

Industria que alimenta:

DANONE Argentina - Proyecto “Alimentar por un futuro” (Ganador)

ZAFRÁN - Modelo triple impacto

Grupo Mastellone Hermanos S.A - Campaña Día Mundial de la Leche

Agos Bisio - Proyecto Sirenas

Pacientes protagonistas:

Agos Bisio - Proyecto Sirenas (Ganador)

Fundación Un Gran Día

“LALCEC SURVIVOR STORIES” - Red de pacientes con cáncer de mama

Gastón Pauls - Ciclo series libres

Influencia:

Dr Facundo Pereyra (Ganador)

Dr Conrado Estol

Dra Julieta Moras

Gabriel Rolón

Dr Facundo Pereyra ganador como influencer

Innovación sector-público

Salud digital bonaerense - Provincia de Buenos Aires

Andes Neuquén - Historia clínica digital y APP Mi Salu NQN

Ecosistema PAMI - “Mi Pami” + UPAMI (Ganador)

BOTI (CABA) y réplicas provinciales - Turnos de salud por whatsapp

Acceso equitativo a la salud

Red provincial de telesalud - Córdoba

Hospital Garrahan - Ciudad de Buenos Aires

Salud digital bonaerense - Provincia de Buenos Aires (Ganador)

Red de salud intercultural y telemedicina - Provincia de Jujuy

*Fotos: Gustavo Gavotti

