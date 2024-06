¿Jorge Lanata asistirá a los Martín Fierro de la Radio 2024? Las versiones sobre su salud tras su internación

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano

Jorge Lanata tuvo que ser internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir un inconveniente de salud el pasado viernes. El periodista es paciente de riesgo y viene de una internación en abril debido a una dificultad respiratoria, sumado a sus problemas preexistentes.

El sábado, en diálogo con Teleshow, su esposa Elba Marcovecchio aseguró que el conductor de 63 años “evoluciona de acuerdo a lo planeado” y que se esperaba que en las próximas horas le dieran el alta. Sin embargo, hasta este domingo al mediodía, según fuentes cercanas a la emisora de Radio Mitre, en la que Lanata tiene su programa, el periodista continuaba internado, y hay hermetismo sobre su estado de salud.

Este domingo 16 de junio es la entrega de los Martín Fierro de la Radio 2024, y en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre la posible presencia de Lanata en La Rural, teniendo en cuenta que está nominado por su ciclo Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) en la terna Programa Matutino AM y como Labor Periodística Masculina 2022.

A pesar de que el periodista podría recibir el alta en breve para continuar su recuperación en su casa, desde APTRA confiaron a Teleshow que lo esperan en la fiesta durante esta noche de domingo. “Probablemente venga en una silla de ruedas y tendrá una entrada especial. Está nominado y es un candidato a ganar”, señalaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

Por otro lado, desde Radio Mitre (AM 790), negaron rotundamente esa versión. “Se encuentra bien, pero seguirá internado”, precisaron a este medio. En el mismo tono, compañeros del programa de Jorge también hablaron con Teleshow y se mostraron distantes ante la situación. Su última comunicación con el entorno del periodista fue el sábado y luego no supieron más nada sobre su estado de salud. “Es raro todo, hay mucho hermetismo”, sostuvieron.

Los problemas de salud de Jorge Lanata

El reconocido periodista Jorge Lanata continúa su batalla contra diversos problemas de salud, enfrentando un nuevo episodio que lo llevó nuevamente a internarse en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Este episodio se suma a una serie de complicaciones que ha venido enfrentando en los últimos meses.

Lanata, de 63 años, había estado internado anteriormente en la Fundación Favaloro, donde pasó un mes en terapia intensiva. En esa ocasión, el periodista fue intubado dos veces y enfrentó serios desafíos de salud. Tras superar esa etapa, Jorge compartió su experiencia en una emotiva reflexión.

Jorge Lanata tiene 63 años

“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente, de ese mes es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, detalló, recordando los días que pasó en estado crítico.

El periodista también reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir plenamente. “Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?”, se cuestionó, haciendo una pausa para considerar el valor del tiempo y las oportunidades perdidas.

En su mensaje, Jorge Lanata hizo un llamado a vivir sin arrepentimientos y a valorar cada momento. “Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, concluyó.

A pesar de la gravedad de su situación, Lanata ha demostrado una notable resiliencia y una capacidad de reflexión profunda sobre su propia vida y salud. En medio de los rumores sobre su posible presencia en la entrega de los Martín Fierro de la Radio 2024, donde está nominado por su programa Lanata Sin Filtro, la atención está puesta en su recuperación y en cómo seguirá enfrentando estos desafíos.