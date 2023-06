Todo lo que hay que saber sobre el uso de edulcorantes

El Dr Cormillot habla acerca del uso de los edulcorantes y afirma que no hay ningún estudio que demuestre que hacen daño a la salud.

En las últimas semanas, se instaló una duda en el mundo occidental u occidentalizado acerca del uso de los edulcorantes. Algunos edulcorantes ya tienen 120 años, otros tienen 70 años de uso y han sido muchísimas veces estudiados.

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene en su historia y su haber muchos aciertos y algunos que no son tan aciertos? En este caso, dice que no cura la diabetes y que no adelgazan. Además de que hay una cantidad de cosas que no hacen, pero hay otras sustancias que tampoco las hacen.

Lo único que dice es “esto es sustituto del azúcar”. Eso produce dulzor, sin agregar calorías. Y eso es lo que producen.

Le cuento desde dónde nace esta información. A mediados de mayo, la OMS desaconsejó el uso de edulcorantes. Esta información fue publicada en su web, donde señalaron que, en general, las personas deben reducir los dulces de su dieta desde edades tempranas para gozar de una mejor salud.

Sin embargo, hoy en día, no hay ninguna demostración de que los edulcorantes puedan hacer daño a la salud / Getty

“Reemplazar los azúcares libres por edulcorantes sin azúcar (NSS, por sus siglas en inglés) no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar”, detalló Francesco Branca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS.

Asimismo, agregó que “los edulcorantes sin azúcar incluyen el acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, estevia y derivados de stevia. No son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional. Las personas deberían reducir la dulzura de la dieta por completo para mejorar su salud”.

La OMS aclaró que dado que “el vínculo observado en la evidencia entre NSS y los resultados de la enfermedad puede confundirse con las características iniciales de los participantes del estudio y los patrones complicados de uso, la recomendación se ha evaluado como condicional”.

Según las pautas del organismo, la diferencia entre una recomendación fuerte o condicional radica en el grado de certeza de la evidencia científica y también en las consecuencias positivas y negativas de implementar cambios en políticas de salud pública respecto del asunto en cuestión.

Por otra parte, la organización aclaró que su posición en relación a los edulcorantes no se aplica a productos de cuidado o higiene personal que los puedan contener, como pastas de dientes, cremas para la piel o medicamentos. Tampoco implica a los azúcares bajos en calorías o alcoholes de azúcar, ya que éstos son derivados del azúcar y contienen calorías, por lo que no se les considera edulcorantes.

Este conjunto de recomendaciones está basado en las conclusiones de la revisión de evidencia científica y forma parte de los esfuerzos de la OMS para que los países adopten políticas que favorezcan hábitos de alimentación saludables y dietas de calidad, lo que reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, explicaron desde el ente internacional.

Sin embargo, hoy en día, no hay ninguna demostración de que los edulcorantes puedan hacer daño en la salud. Ni la misma Organización Mundial de la Salud dice que hace daño de algún tipo.

Suelo terminar con una vitamina para el espíritu: “Recuerda que un fracaso no es un tatuaje, es solamente un moretón”.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

