Flor Vigna arremetió contra Luciano Castro: “Los mensajes con Griselda vienen de antes”

Flor Vigna afirmó que Luciano Castro comenzó a hablar con Griselda Siciliani antes que ellos corten (Video: Socios del Espectáculo)

En los últimos días trascendió uno de los romances más explosivos del 2024, cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su noviazgo y revelaron “que están muy bien”. En aquel momento, una de las palabras más buscadas fue la de Flor Vigna, quien fue pareja del actor hasta hace pocos meses, y la bailarina dio algunos detalles de la separación. Entre sus declaraciones, reveló que no terminaron del todo bien y que, incluso, él “se mandó algunos cagadones”.

Este martes, Flor volvió a dar una nota y en diálogo con “Socios del espectáculo” (El Trece) admitió un detalle revelador: confirmó que Luciano y Griselda se hablaban mucho antes de que ella y el actor se separaran. “Sí. Los mensajes existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo”, aseguró la exCombate.

Lejos de tener más ganas de profundizar en el tema, la cantante afirmó que no tiene relación con Griselda, remarcó “que no se cruzaron” desde que se confirmó el flamante romance con Castro y que tampoco tiene ganas de verla. “Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena, pero fue hasta acá”, reconoció. E intentó dar por cerrado el tema.

“Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir más nada. Hablé con Lucho hace poquito y listo. Tengo ganas de que vengan cosas buenas, de dejar todo esto atrás. Si te soy sincera, me hubiera quedado encerrada en casa porque no me sale hablar de esto por ahora pero tengo que trabajar”, concluyó Vigna, sin ánimos de dar más detalles al respecto y de enfocar la energía en su carrera musical y también actoral, ya que le confirmó a Teleshow que protagonizará una serie muy importante.

Flor Vigna hablo de su separacion con Luciano Castro

Hace unos días, en diálogo con Intrusos (América TV), Flor contó que Luciano no se comunicó con ella para contarle que estaba saliendo con Griselda. “Me enteré del romance de otra forma. Él ya me pidió perdón de todo, errar es humano y perdonar divino. Nunca hay que caerle a la mina sino a tu pareja”, afirmó la bailarina, que por entonces tenía otra mirada de la relación..

Conmovida con la noticia, confesó sin vueltas qué siente por su ex: “Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, de si me cruzo en un evento o película abrazarlo, con Griselda hemos compartido peluquería y también me la quiero cruzar y llevarme bien”.

“Él ya me pidió perdón y creo que errar es humano. Pasaron muchas cosas que sería inteligente dejarlas en privado”, dijo sobre Siciliani. Sosteniendo esa línea, la compositora dejó en claro que “no hay que caerle nunca a la mina, sino a tu pareja” y que, al tratarse de algo tan reciente “hay veces que voy a llorar, pero en este momento digo que quiero estar bien con todos”.

Además, en un mano a mano con la revista Caras, Flor dio más detalles de su separación con Luciano. “Digamos que no le salió todo tan bien. Se mandó algunos cagadones, pero también es como que eso verifica que esta historia tenía que terminar. La mía con él y tenía que empezar la de ellos dos. O sea que lo hizo como pudo. Yo creo que en el amor pasa mucho eso. Viste que a veces las cosas no son de la mejor forma posible, son como se puede y también la vida tiene formas muy incómodas de invitar, de invitarte al siguiente nivel”, concluyó la cantante sobre su expareja.