El régimen de Cuba completó la descarga de las 100.000 toneladas de crudo enviado por Rusia

El petrolero, propiedad de Sovkomflot, llegó a Cuba procedente del puerto ruso de Primorsk (EFE)

Las autoridades del régimen cubano completaron las operaciones de descarga de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo en la base de supertanqueros de la bahía de Matanzas, en el oeste de Cuba, tras un proceso que se extendió cerca de 96 horas.

El petrolero Anatoli Kolodkin, propiedad de la corporación rusa Sovkomflot, sancionada por Estados Unidos desde 2024, arribó el martes pasado, procedente de Primorsk, Rusia.

Con este cargamento, las autoridades cubanas podrán abastecer parcialmente la demanda local de combustibles, priorizando el servicio de gas licuado y el diésel para la generación distribuida de electricidad, así como otras actividades esenciales de la economía.

Parte del crudo descargado será transformado en fueloil y gasolina para aliviar la demanda interna de combustibles (Captura de video)

Además, parte del crudo ruso se transformará en fueloil para alimentar las centrales generadoras y en gasolina para disminuir la presión sobre la demanda interna.

El arribo del Anatoli Kolodkin ocurre en un contexto de restricciones energéticas sostenidas desde mediados de 2024. El endurecimiento de las sanciones y el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos este año han agravado la crisis, generando prolongados apagones y parálisis en sectores clave, incluidos servicios básicos de salud y transporte.

En linea con eso, Cuba enfrenta este sábado una jornada de corte de luz prolongados que, según la estatal Unión Eléctrica (UNE), dejarán sin suministro eléctrico a hasta un 52 % de la isla en el horario de máxima demanda.

La capacidad de generación prevista para la tarde-noche es de 1.460 megavatios, frente a una demanda máxima estimada de 3.000 megavatios, lo que implica un déficit de 1.540 MW y una afectación real de 1.570 MW.

Cuba afronta cortes de luz prolongados que afectan hasta un 52 % del territorio en horas de máxima demanda (EFE)

En este escenario, el envío ruso representa un alivio transitorio que permite a las autoridades organizar la logística de distribución y refinación de los productos derivados, con prioridad en sectores estratégicos.

Los directivos de Cupet subrayaron que la distribución de los combustibles obtenidos permitirá atender tanto la generación eléctrica distribuida como las actividades esenciales de la economía nacional. Además, la gasolina obtenida contribuirá a satisfacer parte de la demanda, que en las últimas semanas alcanzó niveles críticos.

El ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov, anunció en un foro celebrado en Kazán que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba. “Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el otro. No abandonaremos a los cubanos”, afirmó.

El ministro calificó la llegada del buque ruso como una ruptura del bloqueo energético sobre la isla (Wkipedia)

Bajo este contexto, recientemente el régimen cubano anunció un indulto para más de 2.010 reclusos como medida “humanitaria” durante la Semana Santa, pero las autoridades no hicieron pública la lista de beneficiarios ni detallaron los delitos por los que estaban condenados.

La falta de transparencia y la exclusión de presos políticos han generado desconfianza y críticas, ya que la medida parece estar dirigida únicamente a reclusos comunes y no a opositores encarcelados.

(Con información de EFE)