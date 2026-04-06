Semana Santa 2026 llena de arte, cultura y fe en el Centro Histórico de San Salvador: repasa los mejores momentos

El Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el destino más visitado durante Semana Santa del 2026, con 686,000 personas según autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Feligreses acompañaron las tradicionales procesiones religiosas por las calles del Centro Histórico durante la Semana Mayor. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El fervor religioso se extendió hasta la noche con caminatas solemnes iluminadas frente a monumentos históricos, reflejando la devoción y la participación masiva de visitantes. Una de las más concurridas fue el Santo Entierro. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Entre las actividades religiosas realizadas destacó la tradicional visita a la iglesia El Calvario, donde los católicos participaron en actos litúrgicos y procesiones propias de la temporada. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Proyecciones artísticas vistieron la fachada del templo capitalino, integrando la cultura visual a las celebraciones religiosas bajo la luna llena. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Plaza Barrios fue escenario de presentaciones de baile, donde artistas locales ofrecieron espectáculos al aire libre y el público participó en un ambiente festivo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La música también se hizo presente con conciertos al aire libre, como el de violinistas que ofrecieron presentaciones para el público que visitó la plaza central. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El interior del Palacio Nacional albergó espectáculos de danza y arte, integrando tradición, historia y cultura en un mismo espacio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El emblemático edificio se consolidó como uno de los principales atractivos, abierto para recorridos guiados y actividades culturales durante toda la Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Entre los principales atractivos destacó la elaboración de la alfombra de sal más grande de Centroamérica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El mega proyecto contó con la participación de al menos 1,000 personas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Cientos de salvadoreños disfrutaron del Festival Gastronómico en el Mercado Central, donde degustaron platillos típicos de la temporada, como torrejas y frutas en miel. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Espacios abiertos permitieron a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar de actividades religiosas con la seguridad y tranquilidad que caracteriza al renovado centro capitalino. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), abierta las 24 horas, recibió a familias que aprovecharon los días de asueto para disfrutar de actividades lúdicas y culturales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)