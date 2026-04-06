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Semana Santa 2026 llena de arte, cultura y fe en el Centro Histórico de San Salvador: repasa los mejores momentos

Con una cifra de 686,000 visitantes, el Centro Histórico de San Salvador se posicionó como el sitio más concurrido durante Semana Santa de este año

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El Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el destino más visitado durante Semana Santa del 2026, con 686,000 personas según autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el destino más visitado durante Semana Santa del 2026, con 686,000 personas según autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
Feligreses acompañaron las tradicionales procesiones religiosas por las calles del Centro Histórico durante la Semana Mayor. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
El fervor religioso se extendió hasta la noche con caminatas solemnes iluminadas frente a monumentos históricos, reflejando la devoción y la participación masiva de visitantes. Una de las más concurridas fue el Santo Entierro. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
Entre las actividades religiosas realizadas destacó la tradicional visita a la iglesia El Calvario, donde los católicos participaron en actos litúrgicos y procesiones propias de la temporada. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
Proyecciones artísticas vistieron la fachada del templo capitalino, integrando la cultura visual a las celebraciones religiosas bajo la luna llena. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Plaza Barrios fue escenario de presentaciones de baile, donde artistas locales ofrecieron espectáculos al aire libre y el público participó en un ambiente festivo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Plaza Barrios fue escenario de presentaciones de baile, donde artistas locales ofrecieron espectáculos al aire libre y el público participó en un ambiente festivo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
La música también se hizo presente con conciertos al aire libre, como el de violinistas que ofrecieron presentaciones para el público que visitó la plaza central. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
El interior del Palacio Nacional albergó espectáculos de danza y arte, integrando tradición, historia y cultura en un mismo espacio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
El emblemático edificio se consolidó como uno de los principales atractivos, abierto para recorridos guiados y actividades culturales durante toda la Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
Entre los principales atractivos destacó la elaboración de la alfombra de sal más grande de Centroamérica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
El mega proyecto contó con la participación de al menos 1,000 personas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Semana Santa
Cientos de salvadoreños disfrutaron del Festival Gastronómico en el Mercado Central, donde degustaron platillos típicos de la temporada, como torrejas y frutas en miel. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Espacios abiertos permitieron a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar de actividades religiosas con la seguridad y tranquilidad que caracteriza al renovado centro capitalino. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Espacios abiertos permitieron a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar de actividades religiosas con la seguridad y tranquilidad que caracteriza al renovado centro capitalino. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), abierta las 24 horas, recibió a familias que aprovecharon los días de asueto para disfrutar de actividades lúdicas y culturales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), abierta las 24 horas, recibió a familias que aprovecharon los días de asueto para disfrutar de actividades lúdicas y culturales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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