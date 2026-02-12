República Dominicána

Estados Unidos interrumpe las operaciones de la DEA en República Dominicana

La decisión de suspender actividades reafirma las prioridades institucionales de Washington y podría reconfigurar los esquemas de colaboración en materia de seguridad entre ambos países en un contexto regional complejo

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo por política de cero tolerancia a la corrupción. REUTERS/Marco Bello

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

La DEA, con presencia en Santo Domingo, ha desempeñado un rol clave en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y crimen organizado en la región. El cierre de su oficina representa un cambio significativo en la colaboración entre ambos países en asuntos de seguridad, de acuerdo con lo publicado en la cuenta oficial de la representación diplomática.

La embajadora Leah Campos enfatizó que no permitirá ningún indicio o percepción de corrupción dentro de la sede diplomática. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)

La Embajada de Estados Unidos reiteró que la medida forma parte de su compromiso con la transparencia y la confianza pública.

La Embajada no brindó más información o detalles adicionales sobre el motivo específico que la lleva a tomar esta decisión, pero enfatizó que la suspensión de la DEA en el país se mantiene hasta nuevo aviso.

Según la información difundida por el propio canciller en su cuenta oficial, la representante diplomática de Estados Unidos aseguró en una conversación telefónica que la clausura de las oficinas de la DEA obedece exclusivamente a procesos internos de la delegación norteamericana en Santo Domingo. El jefe de la diplomacia enfatizó que la decisión se limita a la estructura de la misión estadounidense y no involucra a autoridades locales.

El Canciller aclara que investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

Desde la embajada de Estados Unidos no se ofreció de momento una declaración pública adicional sobre los alcances de la investigación interna. La noticia ha generado interrogantes sobre la continuidad de la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico en la región caribeña.

El cierre de la sede de la DEA en República Dominicana se produce en un contexto de sostenida colaboración entre ambos gobiernos en la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

el canciller enfatizó que no existen funcionarios dominicanos implicados en la investigación que motivó la decisión anunciada por la embajada, de acuerdo con la versión oficial difundida este jueves.

La DEA en República Dominicana

La DEA mantiene una cooperación activa con la República Dominicana desde finales de los años 80. La colaboración se intensificó tras la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en 1988, formalizando así la presencia de la agencia en el país. Desde entonces, la DEA participa junto a autoridades dominicanas en operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero, reforzando su papel estratégico en la región.

