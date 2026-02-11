República Dominicána

La República Dominicana lidera crecimiento económico regional según proyecciones de Harvard

El estudio más reciente de la universidad estadounidense posiciona a la nación caribeña como la única de América Latina y el Caribe entre los 20 principales países con mayor avance en producto interno bruto per cápita de la próxima década

República Dominicana lidera el ranking
República Dominicana lidera el ranking latinoamericano como el único país entre los 20 de mayor crecimiento económico mundial para 2024-2034, según Harvard Growth Lab. - crédito Freepik

La República Dominicana registrará un crecimiento económico promedio anual de 3.82 % en su Producto Interno Bruto (PIB) real entre 2024 y 2034, de acuerdo con las proyecciones divulgadas por el Harvard Growth Lab, centro de investigación de la Universidad de Harvard.

Estas cifras colocan al país como una de las naciones con mayor dinamismo económico a nivel global durante la próxima década.

El análisis de este instituto sitúa a la República Dominicana en una posición de liderazgo en América Latina y el Caribe, pues será el único país de la región entre los 20 primeros del ranking global de crecimiento del PIB per cápita para el periodo 2024-2034.

Este desempeño resalta la fortaleza dominicana en términos de expansión económica ajustada por población y refleja un avance significativo frente a economías homólogas del continente.

El contexto de este crecimiento está estrechamente vinculado con las capacidades productivas complejas que el país ha desarrollado en los últimos años.

Según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard, los países con mayores niveles de sofisticación económica tienden a experimentar ritmos de crecimiento superiores y más sostenibles. El informe destaca que la construcción de una base productiva diversificada y compleja ha sido clave en la evolución positiva de la economía dominicana.

El Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana crecerá en promedio un 3,82 % anual durante la próxima década, destaca informe internacional. (AP)

A escala global, el informe de Harvard identifica que, pese a las crecientes tensiones comerciales internacionales, el impulso fundamental detrás de la expansión económica proviene de aquellas economías que logran avanzar en complejidad. En este sentido, República Dominicana comparte escenario con polos de crecimiento emergentes como Asia Oriental, Asia Central y áfrica Oriental, donde se prevé que los flujos de crecimiento más notables se concentren en la próxima década.

Estructura exportadora y motores de crecimiento

De acuerdo con el equipo de Harvard Growth Lab, la solidez de la economía dominicana radica en la composición y diversificación de sus exportaciones. Entre 2024 y 2025, los principales productos exportados fueron instrumentos y aparatos médicos, oro en bruto y cigarros puros.

Estas industrias, impulsadas por el dinamismo de las zonas francas y la minería, han tenido como destinos prioritarios a Estados Unidos, Suiza y Haití, lo que ha permitido la generación de divisas en montos considerables.

La investigación señala que el índice de Complejidad Económica (ICE) es una herramienta crucial para comprender el crecimiento nacional.

Este índice mide la diversidad y sofisticación inherente a la oferta exportadora, reflejando las capacidades productivas que sustentan la economía dominicana.

Según los expertos, los países con un nivel de complejidad mayor al esperado para sus ingresos actuales cuentan con ventajas competitivas que les permiten avanzar rápidamente en su desarrollo económico.

Las exportaciones dominicanas generaron divisas
Las exportaciones dominicanas generaron divisas principalmente desde Estados Unidos, Suiza y Haití, según datos de 2024 y 2025. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

Proyecciones globales y perspectivas regionales

El informe anual de Harvard Growth Lab subraya que el análisis se fundamenta en la información de más de 100 países, facilitando evaluaciones comparativas de desempeño. Destaca que economías asiáticas como Vietnam, China, Tailandia, Laos, Indonesia, Malasia e India liderarán el crecimiento en 2034, seguidas de regiones en Asia Central y los países bálticos.

Armenia, Georgia, Uzbekistán, Lituania y Letonia se encuentran, asimismo, entre las economías con mejores perspectivas a corto y mediano plazo.

En el caso latinoamericano, el posicionamiento de República Dominicana como referencia dentro del ranking de Harvard Growth Lab cobra especial relevancia, ya que es el único país de América Latina y el Caribe en alcanzar el top 20 global de crecimiento en PIB per cápita proyectado.

Los autores del Atlas de Complejidad Económica han enfatizado en sus conclusiones que las diferencias en los ingresos actuales de los países se explican, en gran medida, por el nivel de complejidad de sus economías, confirmando que esta variable permite anticipar las trayectorias de crecimiento futuras.

El informe anual de Harvard
El informe anual de Harvard Growth Lab compara el crecimiento de más de 100 países, ubicando a República Dominicana por encima de sus pares latinoamericanos. Foto: Getty Images

El valor agregado de las principales exportaciones dominicanas, como los instrumentos médicos, el oro y los cigarros puros, ha contribuido de forma relevante a fortalecer la capacidad de generación de divisas del país durante el bienio 2024-2025.

