Así será el espectacular Parque del Aguacate que pondrá a República Dominica en el mapa del agroturismo

FEDA lanza el Parque Agroecológico del Aguacate en Cambita Garabitos para posicionar a República Dominicana en producción y transformación del aguacate. (Cortesía: Aguacate Dominicano)

El Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) presentó el proyecto del Parque Agroecológico del Aguacate en República Dominicana, durante un encuentro celebrado este viernes.

Bajo el lema “Salvando Las Montañas”, el organismo encabezado por su director ejecutivo, Hecmilio Galván, expuso los planes de la nueva infraestructura que busca posicionar a la isla como referencia global en producción y transformación del aguacate, así como consolidar el agroturismo y la protección ambiental en la región.

Dominio mundial y apuesta estratégica

Galván explicó que la creación del parque representa una iniciativa del presidente Luis Abinader y responde a la poderosa posición que ocupa la República Dominicana en el mercado internacional del aguacate, ubicándose entre los tres o cuatro principales productores mundiales, únicamente superados por México, país de origen del llamado “Oro Verde”.

El parque pretende no solo fortalecer la identidad del municipio Cambita de Garabitos como “ciudad del aguacate”, sino también transformar la producción local en una marca país de alcance global.

La iniciativa, enmarcada dentro de la estrategia nacional de fomento al agro y el desarrollo rural sostenible, busca posicionar a Dominicana, mediante el fortalecimiento de los sectores productivos, la protección de los recursos naturales y el impulso turístico, en la vanguardia latinoamericana de la agricultura ecológica.

Impulso comunitario e innovación en infraestructura

De igual manera, Galván confirmó que en el parque se exhibirán todas las variedades cultivadas y subproductos existentes, en espacios como un restaurante temático, senderos agroecológicos, viveros, anfiteatro, museo del aguacate, mercado, boulevard, casetas comerciales y áreas para niños.

Durante la jornada de socialización, se enfatizó la importancia de reunir a todos los actores del sector, desde productores locales y expertos agrícolas hasta representantes de instituciones públicas.

Se destacó como objetivo el desarrollo de un modelo productivo competitivo y sostenible, basado en prácticas agrícolas responsables y en la conservación del entorno montañoso.

El parque agroecológico contará con restaurante temático, senderos, viveros, museo, mercado y áreas infantiles para potenciar el turismo agrícola. (Cortesía: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario - FEDA)

Entre los asistentes al encuentro figuraron el director de Reforestación y Fomento del Ministerio de Medio Ambiente, Elías Figuereo; el presidente del Clúster de Cambita, José Rosa; el provincial del FEDA en San Cristóbal, Leonardo Brioso; y responsables técnicos del FEDA como Rafael Díaz y Paola Peguero.

Galván remarcó: “Como país tenemos una importancia capital en el sector aguacatero en el mundo, aunque todavía no la hemos asimilado; este proyecto dará un impulso a un sector clave para el crecimiento económico y medioambiental nacional”.

El proyecto definió sus líneas estratégicas hacia la promoción de prácticas agroecológicas que garanticen la resiliencia, la generación de oportunidades económicas para los productores de Cambita y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

El gobierno reafirma compromiso rural

La iniciativa aspira a convertirse en un referente nacional de agricultura sostenible y, según el FEDA, constituye una de las apuestas más ambiciosas del gobierno dominicano en materia de desarrollo rural y bienestar para las comunidades agroproductivas.

Un dato presentado durante la reunión indicó que, a nivel mundial, la República Dominicana se posiciona dentro del top ten de productores de aguacate.

El director ejecutivo del FEDA, Hecmilio Galván, resalta el papel estratégico de la nación caribeña, haciendo énfasis en la relevancia internacional y el desarrollo económico agrícola del país insular. (Cortesía: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario - FEDA)

La República Dominicana ha consolidado su posición como uno de los principales actores en el comercio internacional de aguacate, al alcanzar en 2023 el puesto de tercer productor mundial, con una cifra superior a un millón de toneladas.

Según reportes de la revista Tridge, el país caribeño representó el 9.72% de la producción global, una expansión que ha superado el 50% en solo cinco años. Este crecimiento ha tenido un efecto directo en las exportaciones, que han experimentado un aumento significativo.