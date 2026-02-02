La Dirección de Aduanas dominicanas registró recaudación récord en enero

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana logra en enero una recaudación récord de RD$21,198 millones, el mayor ingreso mensual de su historia. - Crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana registró en enero una recaudación récord de $21,198 millones de pesos, cifra que representa un aumento del 6.03% respecto al mismo mes del año anterior y superó la meta mensual prevista para el organismo.

El dato posiciona a enero como el mes con los mayores ingresos aduaneros en la historia institucional, marcando un inicio positivo para el objetivo oficial de alcanzar $294 mil millones de recaudación este año.

En los últimos años, la recaudación por concepto de aduanas en República Dominicana ha mostrado una tendencia sostenida al alza. Entre enero y diciembre de 2025, el organismo reportó $264,089.61 millones recaudados, superando los $254,687.08 millones de 2024.

Esta aceleración en la captación tributaria aduanera refleja los efectos de las políticas orientadas a eficientizar los controles, responder al dinamismo del comercio exterior e incrementar la base gravable en distintos sectores.

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) representa el 65.62 % del total recaudado por aduanas, situándose como el principal generador de ingresos.

Le siguen el gravamen federal a la importación con 23.32 %, los impuestos selectivos con 8.66 %, que son aplicados a mercancías como alcohol, tabaco y combustibles, y otros conceptos menores que suman el 2.39 %.

Este reparto reafirma la centralidad del ITBIS dentro la estructura tributaria nacional, mientras que los demás tributos mantienen sus respectivas cuotas de participación.

Metas institucionales y gestión actual

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que este resultado inicial fortalece la perspectiva para cumplir con la ambiciosa meta anual.

Al asumir el cargo el 8 de enero, recalcó que su enfoque está puesto en incrementar las recaudaciones, fortalecer el comercio exterior y garantizar el equilibrio presupuestario. Arroyo subrayó su compromiso de consolidar a República Dominicana como un centro logístico regional, apoyándose en la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la conectividad internacional y la implementación de la Ley de Aduanas 168-21.

El buen desempeño de enero implica no solo haber recaudado $1,204.77 millones más que en 2025; Arroyo informó que el resultado mensual cubrió el 102.4 % de la meta prevista, aportando $496 millones adicionales respecto al monto estimado para el periodo.

Desglose por tributos y factores de crecimiento

La evolución positiva de la recaudación se explica, entre otros factores, por el incremento del 8.26 % en el Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a empresas observado en abril de 2025, así como por el aumento del ISR de asalariados, efecto directo del crecimiento en el número de trabajadores formales.

Además, el gravamen vinculado a la minería destacó por su rendimiento, impulsado tanto por los elevados precios del oro como por mejoras en la eficiencia operativa.

Los reportes de la DGA detallaron que los distintos tipos de impuestos mantienen una distribución estable porcentualmente, en tanto los gráficos oficiales permitieron comparar el desempeño interanual y ayudar a visualizar el comportamiento mensual de las distintas fuentes de ingresos tributarios.