La película más rara y conmovedora del año: Julia Louis-Dreyfus enfrenta a la Muerte en un guacamayo parlante

Primer avance de la película “Tuesday”, con Julia Louis-Dreyfus, la ganadora del Emmy por "Veep". (A24)

Julia Louis-Dreyfus protagoniza el tráiler del nuevo drama de A24, Tuesday, una película que llega marcada por un tono extraño, emotivo y fantasioso. El adelanto fue liberado el jueves pasado, aunque el largometraje aún no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada. El film cuenta la historia de Zora, interpretada por Louis-Dreyfus, y su hija con una enfermedad terminal, Tuesday (Lola Petticrew). Ambas se encuentran nada menos que con la Muerte, encarnada de manera sorprendente por un loro parlante que cambia de tamaño y es interpretado por Arinzé Kene.

“Una madre (Julia Louis-Dreyfus, en una interpretación profundamente conmovedora) y su hija adolescente (Lola Petticrew) deben enfrentarse a la Muerte cuando esta llega en forma de un asombroso pájaro que habla. De la debutante Daina O. Pusić, Tuesday es un desgarrador cuento de hadas sobre los ecos de la pérdida y la búsqueda de la resiliencia en lo inesperado”, sostiene la sinopsis oficial.

La directora debutante Daina O. Pusić entrega un cuento de hadas moderno lleno de esperanza y magia. (Créditos: A24)

El film, dirigido y escrito por Daina Oniunas-Pusic, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride en septiembre del año pasado y se espera su lanzamiento en algún momento de 2024. El título, que es una producción conjunta de BBC Films, llama la atención por su fusión de drama madre-hija y realismo mágico, representado especialmente por la Muerte, un guacamayo cansado del mundo que cambia de tamaño con facilidad. Esta creación de efectos visuales ha sido destacada por su seriedad y emotividad, gracias a la voz de Arinzé Kene (Buscada).

En cuanto a su carrera, Louis-Dreyfus ha participado recientemente en otros lanzamientos de 2023, como Me heriste y Ustedes, además de estar prevista su aparición en Thunderbolts de Marvel Studios, planificado para julio de 2025. Petticrew, por su parte, ha trabajado en la serie de crímenes Bloodlands y en Ella dijo (2022).

Un inusual encuentro con la Muerte transforma la vida de una madre y su hija. (Créditos: A24)

Con el sello de A24

A24, en tanto, ha firmado una nueva alianza con HBO y Cinemax, que ofrece exclusividad de transmisión para los estrenos cinematográficos del estudio y acceso a un catálogo de más de dos docenas de películas anteriores. Los largometrajes nominados al Oscar Vidas pasadas y La zona de interés, junto con otros tulos aclamados como El hombre de los sueños, y The Iron Claw, estarán disponibles muy pronto en cines de América Latina.

El debut como directora de Daina O. Pusić con Tuesday está respaldado por los productores Ivana MacKinnon, Helen Gladders y Oliver Roskill, así como la compositora de la banda sonora, Anna Meredith. La financiación corre a cargo de BBC Film, A24, BFI y los fondos de la National Lottery y Cinereach, y el proyecto fue desarrollado en colaboración con BBC Film, BFI y Gingerbread Pictures.

La fusión de drama y fantasía marca el tono de "Tuesday", una película que explora los lazos familiares. (Créditos: A24)

Julia Louis-Dreyfus, la inolvidable estrella de “Seinfeld” y “Veep”

Julia Louis-Dreyfus, nacida el 13 de enero de 1961 en Nueva York, se ha consolidado como una de las actrices más destacadas y versátiles de la televisión estadounidense. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como miembro del elenco de Saturday Night Live en la década de 1980, lo que le proporcionó una valiosa experiencia y exposición en el ámbito de la comedia. Sin embargo, fue su papel como Elaine Benes en la icónica serie Seinfeld, que se emitió de 1989 a 1998, lo que la catapultó a la fama internacional.

De "Seinfeld" a "Tuesday": Julia Louis-Dreyfus en su papel más emotivo. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Posteriormente, continuó demostrando su habilidad para interpretar personajes complejos y divertidos en series como The New Adventures of Old Christine y Veep, esta última en la que su interpretación de la vicepresidenta (y posteriormente presidenta) Selina Meyer le valió un reconocimiento crítico y popular. A lo largo de su carrera, Louis-Dreyfus ha sido galardonada con numerosos premios, consolidándose como una de las actrices más laureadas de la pantalla chica. Ha ganado el Emmy en varias ocasiones tanto por su trabajo en Seinfeld como por su papel principal en Veep, destacando como Mejor actriz en una serie de comedia.