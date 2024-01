Globos de Oro 2024: ¿dónde ver en vivo la ceremonia de premiación?

Las nominaciones de los Golden Globe Awards se anunciaron en diciembre del 2023. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

La temporada de premios del 2024 comienza con la ceremonia de los Globos de Oro (Golden Globe Awards), gala que celebra su edición 81 este domingo 7 de enero. Estrellas de cine y televisión se reúnen en el evento que se realizará en Beverly Hilton Hotel de California. Una noche de glamour en la que varios títulos como Los asesinos de la Luna, Barbie, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us, podrían consagrarse triunfadores en sus respectivas nominaciones. Asimismo, una plataforma de streaming se suma a las opciones para disfrutar el show desde América Latina.

¿Quiénes son los presentadores de este año?

El comediante Jo Koy (Mansión Embrujada) es el anfitrión elegido para amenizar la entrega de premios. Asimismo, las estrellas de la aclamada serie Suits, Gabriel Macht y Patrick J. Adams, reaparecerán en cámara como presentadores. En la lista también figura Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh y Will Ferrell.

Suits - Universal Productions

¿Quiénes son los nominados?

Los premios Globos de Oro se entregarán en 26 categorías. La taquillera producción inspirada en la muñeca de Mattel es la más popular de la gala con nueve nominaciones. Sigue Oppenheimer con ocho menciones, y Los asesinos de la luna y Pobres criaturas con siete cada una en el rubro del cine.

En la pantalla chica, la candidata más fuerte es Succession, que fue nominada en todas las categorías donde podía ser elegida. Con nueve posibles victorias, esta producción de HBO se enfrenta a The Crown, The Last of Us y The Morning Show por el trofeo de Mejor serie dramática.

"Barbie" y "Oppenheimer" son los títulos favoritos de cara a los galardones que anualmente concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). En televisión, domina la última temporada de "Succession". (Créditos: UNIVERSAL/WARNER/HBO)

Esta edición de la gala también podría establecer algunos hitos. De obtener ambos triunfos, Bradley Cooper podría ser la primera persona en ganar los premios a Mejor director y Mejor actor por una misma película. Del mismo modo, Emma Stone aparece nominada tanto en televisión como en cine por The Course y Pobres criaturas, respectivamente.

Por otro lado, Steve Martin, un ícono de la comedia, compite por octava vez en los Globos de Oro y podría obtener su primera victoria en este evento. Y la impecable trayectoria de Meryl Streep se hace notar tras romper su propio récord con su trigésimo tercera nominación en esta premiación.

Meryl Streep es la más nominada de la historia de los Globos de Oro. (Créditos: EFE/Paco Paredes)

¿Dónde ver los Globos de Oro en vivo?

La gala llega el domingo 7 de enero a las pantallas en Estados Unidos vía CBS. En América Latina, la señal de TNT vuelve a alojar a los Globos de Oro en televisión de pago. Y una tercera opción para seguir el evento es la plataforma de streaming HBO Max.

Horarios para ver los Globos de Oro 2024

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.