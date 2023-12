“Succession”, “The Crown” y más: ¿dónde ver las series nominadas a los Globos de oro 2024?

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson provoca una división familiar entre los Roy. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido. (HBO Max)

Este lunes, se dieron a conocer los nominados en categorías de series y películas para los Globos de oro 2024. En el ámbito televisivo destacan Succession, The Last of Us y The Crown; tres de los grandes fenómenos del año. A su vez, entre las miniseries, aparecen Todos quieren a Daisy Jones, La luz que no puedes ver y Compañeros de viaje. ¿Qué títulos puedes ver en streaming?

Nominadas a Mejor serie dramática

Succession

(HBO)

Una serie dramática mordazmente divertida que explora los temas del poder y la familia a través de los ojos de un magnate de los medios de comunicación entrado en años y sus cuatro hijos adultos. La cuarta y última temporada se lanzó este año a través de HBO Max.

The Last of Us

Pedro Pascal y Bella Ramsey dan vida a Joel y Ellie en la adaptación televisiva de "The Last of Us". (HBO)

Veinte años después de la caída de la civilización, Joel (Pedro Pascal) es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir. El título llegó a comienzos de este año y la temporada completa está disponible en HBO Max.

The Crown

Previo al estreno de la Temporada 5, Netflix hace un repaso por las actrices que han dado vida a la reina Elizabeth II. (Netflix)

Tras la muerte de su madre, Lady Di, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina. Las seis temporadas están en el catálogo de Netflix.

La diplomática

La estrella de "The Americans" encarna a una diplomática en esta serie política. (Netflix)

Kate Wyler (Keri Russell) es la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Originalmente, iba a trabajar en Afganistán, porque es excelente manejando situaciones complicadas en zonas de riesgo. Pero en una casa antigua, no tanto. Mientras el fantasma de la guerra comienza a materializarse en un continente y se asoma en otro, Kate deberá mediar en una crisis de talla internacional, forjar alianzas estratégicas en Londres y ajustarse a su nuevo puesto de alto perfil con la presión adicional de ser la esposa de Hal Wyler (Rufus Sewell), gran diplomático y figura política. Disponible en Netflix.

1923

Precuela de la serie "Yellowstone" con Harrison Ford y Helen Mirren. (Créditos: Paramount+)

Sigue a una nueva generación de los Dutton. Jacob sofoca una disputa entre ganaderos y pastores de ovejas. Al inicio del siglo XX, la familia Dutton afronta una variedad de desafíos, entre los que se incluye la creciente expansión hacia el Oeste y el impacto de la Gran Depresión. Título original de Paramount+.

The Morning Show

El futuro de la red se pone en tela de juicio y las lealtades se ven al límite cuando un titán de la tecnología se interesa por la UBA. (Apple TV)

The Morning Show explora el despiadado mundo de los noticieros matutinos y las vidas de las personas que despiertan a Estados Unidos todas las mañanas. Está contada a través de los ojos de dos mujeres complejas que buscan cómo sobrevivir a las exigencias de una vida laboral complicada a la vez que afrontan crisis tanto personales como profesionales. Es un drama irreverente que aborda la dinámica del poder en la oficina entre mujeres y hombres, y entre mujeres y mujeres. Para ver en Apple TV+.

Nominadas a Mejor serie limitada, serie de antología o una película para la TV

La luz que no puedes ver

La adaptación televisiva de "La luz que no puedes ver" entrelaza destinos en la Francia de 1944, marcada por la guerra. (Créditos: Netflix)

Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer, La luz que no puedes ver es una innovadora miniserie que narra la historia de Marie‑Laure, una chica francesa ciega, y su padre, Daniel LeBlanc, quienes huyen de París durante la ocupación alemana con un legendario diamante para evitar que caiga en manos de los nazis. Pero un cruel oficial de la Gestapo busca adueñarse de la piedra por sus propios medios egoístas y no deja de perseguirlos. Marie‑Laure y Daniel pronto hallan refugio en Saint‑Malo, en la casa de un solitario tío que transmite mensajes en una radio clandestina como parte de la resistencia. En Netflix.

Bronca

Steven Yeun y Ali Wong protagonizan esta comedia dramática de humor negro. (Netflix)

Bronca es la historia de las consecuencias de un incidente de furia al volante entre dos desconocidos. Danny Cho (Steven Yeun), un contratista fracasado y resentido, se enfrenta a Amy Lau (Ali Wong), una empresaria con una vida pintoresca. Con cada vez más en juego, ambos verán sus vidas y relaciones desmoronarse en esta conmovedora serie de comedia sombría. Todos los episodios están en Netflix.

Todos quieren a Daisy Jones

Una serie que sigue el ascenso de la banda de rock de "Daisy Jones and The Six" en la escena musical de Los Ángeles de los años 70. (Prime Video)

En 1977, Daisy Jones & the Six estaban en la cima del mundo. La banda, liderada por dos misiles, Daisy Jones y Billy Dunne, pasó de la oscuridad a la fama. Luego, tras agotar las entradas en el Soldier Field de Chicago, dejaron de tocar. Ahora, décadas después, los miembros por fin concuerdan con revelar la verdad. Esta es la historia de cómo una banda icónica implosionó en la cima de su éxito. En Prime Video.

Fargo

Jon Hamm da vida a un sheriff que se vuelve la pesadilla de una ama de casa involucrada en asuntos policiales turbios . (Créditos: FX)

La antología, que toma como punto de partida la película de 1996, presenta en cada temporada una narrativa independiente vinculada por el elemento recurrente de un crimen sin resolver en una localidad pequeña del Medio Oeste de Estados Unidos. No disponible en streaming para América Latina.

Compañeros de viaje

"Compañeros de viaje" es una producción creada por el nominado al Óscar, Ron Nyswaner, conocido por "Philadelfia" y "Homeland". (Créditos: Paramount+)

Protagonizada por Matt Bomer y Jonathan Bailey, cuenta la historia de la relación arriesgada, volátil y apasionante entre el carismático y ambicioso Hawk y el piadoso e idealista Tim, dos funcionarios políticos que se enamoran en el apogeo del Lavender Scare de la década de 1950. Disponible en Paramount+.

Lecciones de química

Una química brillante se convierte en una famosa presentadora de televisión. Conoce a la fascinante Elizabeth Zott, la protagonista de esta serie basada en la aclamada novela. (Apple TV)

Ambientada en la década de 1950, Lecciones de química cuenta la historia de Elizabeth Zott (Brie Larson), una mujer que sueña con ser científica en una sociedad patriarcal que no se lo permite. Tras ser despedida de su laboratorio, Elizabeth acepta un trabajo en un programa de TV de cocina y emprende la tarea de enseñarle a una nación de amas de casa ignoradas, y a los hombres que de pronto están prestando atención, mucho más que recetas. Todos los episodios se encuentra en Apple TV+.

Te puede interesar: Los mejores documentales que se estrenaron en 2023

Además, entre las nominadas a la Mejor series de comedia de los Globos de Oro 2024 aparecen Abbott Elementary, El oso y Only Murders in the Building de Star+, El jurado de Prime Video, Barry de HBO Max, y Ted Lasso de Apple TV+.