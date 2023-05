“Black Mirror”: la temporada 6 ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno

El mes pasado, Netflix anunció que no solo Black Mirror volvería este junio, sino que también el creador y escritor de la serie Charlie Brooker (Cunk on Earth) decidió darle un giro a la nueva entrega de esta aclamada producción. Previo a su estreno, se reveló el tráiler de la sexta temporada y el adelanto sugiere que la serie estará más apegada al estilo de sus primera entregas.

Entre las novedades que reveló el avance es que esta no será una temporada convencional: no serán cinco capítulos los que contenga esta nueva etapa, sino cinco películas. Es decir, cada historia será más larga, lo cual de alguna manera compensaría los pocos episodios que tendrá la próxima entrega. La plataforma estrenará los nuevos capítulos el próximo 15 de junio.

Salma Hayek protagoniza el capítulo “Joan is Awful”. (Netflix)

Esta no es la primera ocasión Black Mirror juega con el formato de largometraje. En la tercera temporada se lanzó el capítulo “Hated in the Nation”, el cuál duró 90 minutos, mientras que el episodios Interactivo “Bandersnatch” no tiene un tiempo de ejecución específico, pero se estrenó en Netflix como una película de Black Mirror.

Hasta el momento por o revelado en los adelanto, se espera que los nuevos capítulos sean independientes, y aunque los episodios anteriores tampoco fueran así, al ser películas se daría menos espacio para que los seguidores del show puedan encontrar conexiones entre cada una de las historias, algo que si ha sucedido en temporadas pasadas.

Aaron Paul también se integra a la sexta temporada. (Netflix)

En el trailer recién revelado, se pone énfasis en el título “Joan is Awful”, que por el tiempo que se le da en el clip, parece que será una de las más destacadas de esta sexta entrega. En la historia, Joan (Annie Murphy) está escogiendo que ver en una plataforma de streaming llamada Streamberry -que tiene un logo e imagen similar a Netflix-, cuando encuentra una serie dramática que se basa completamente en su vida. Su personaje en pantalla es interpretado por Salma Hayek (Magic Mike’s Last Dance).

Aunado a esto, la serie también juega de nuevo con la marca de Netflix cuando presenta su capítulo “Demon 79″, una historia ambientada en la era previa a los servicios de streaming y la falsa compañía de producción detrás de ella es “Red Mirror”. En el tráiler de dos minutos se puede observar que para el episodio “Loch Henry”, que cuenta la historia de un secuestro que parece haber atraído la atención de los medios de comunicación, puede tener los mismos elementos y giros de episodios anteriores historias.

Los nuevos capítulos son descritos como cinco película. (Netflix)

Por su parte “Beyond The Sea”, es protagonizado por Aaron Paul (Breaking Bad) y Josh Hartnett (Penny Dreadful), está lleno de paranoia mientras dos astronautas sobreviven a un entorno hostil, que puede ser una simulación, sugerida por un solo fotograma en el tráiler.

Puedes ver las primeras cinco temporadas de Black Mirror que están disponibles en Netflix.

