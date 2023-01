“Caleidoscopio”: la innovadora serie de Netflix para ver en más de un orden

Serie que sigue de cerca la historia de un ladrón profesional y su banda intentan llevar a cabo un épico atraco para robar 7 mil millones de dólares. (Netflix)

Algunas series como Black Mirror y Love, Death & Robots han cautivado al público con su estilo antológico para transmitir diferentes relatos. Ahora Netflix lo vuelve a hacer con Caleidoscopio (Kaleidoscope), aunque su particularidad recae en que todos los episodios están unidos por un hilo conductor: una trama centrada en un grupo de ladrones cuya misión es abrir una bóveda en una zona de máxima seguridad.

Según la sinopsis oficial, “sigue a lo largo de 25 años a un grupo de virtuosos ladrones en su imposible misión de abrir una bóveda resguardada por el equipo de seguridad más poderoso del mundo y llevarse el mayor botín de la historia, todo mientras el FBI les pisa los talones. Cada episodio revela una pieza de este elaborado rompecabezas de corrupción, avaricia, venganza, conspiraciones, lealtades y traiciones. ¿Cómo se ideó el plan? ¿Quién logrará salirse con la suya? ¿En quién se puede confiar?”.

Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega y más estrellas componen el reparto de "Caleidoscopio". (Netflix)

El elenco principal está conformado por Giancarlo Esposito (el inquebrantable Gus Fring de Breaking Bad y Better Call Saul) como Leo Pap, Rufus Sewell como Roger Salas, Paz Vega como Ava Merder, Tati Gabrielle como Hannah, Rosaline Elbay como Judy Goodwin, Jai Courtney como Bob Goodwin, Peter Mark Kendall como Stan Loomis y Niousha Noor como Nazan Abassi.

Caleidoscopio se inspira libremente en una historia real sobre los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron en Manhattan durante el huracán Sandy. Es un fascinante thriller de misterio y acción que posee una narrativa no lineal, puesto que, su objetivo es despertar la intriga en el espectador de una forma muy original y que cada uno goce de una experiencia única. Abarca desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses después.

La historia se ambienta 24 años antes del atraco y se extiende hasta seis meses después de los hechos. (Netflix)

Los diferentes órdenes para ver Caleidoscopio

El primer orden para mirar los episodios de la temporada es el cronológico, comienza con “Violeta” (ambientado 24 años antes) y le siguen los siguientes: “Verde” (siete años antes), “Amarillo” (cinco semanas antes), “Naranja” (tres semanas antes), “Azul” (cinco días antes), “Blanco” (el atraco), “Rojo” (la mañana después) y “Rosa” (seis meses después). Es quizá la forma más adecuada para quien no quisiera armarse un lío mental.

Netflix también propone un estilo Quentin Tarantino para verla: “Azul”, “Verde”, “Amarillo”, “Naranja”, “Violeta”, “Rosa”, “Blanco” y “Rojo”. O también… como si se tratara de Orange is the New Black: “Verde”, “Violeta”, “Rojo”, “Naranja”, “Amarillo”, “Azul”, “Blanco” y “Rosa”. ¿Te la imaginas como una clásica trama de detectives? También hay una fórmula de capítulos para lograr ese efecto: “Naranja”, “Verde”, “Violeta”, “Rojo”, “Amarillo”, “Azul”, “Blanco” y “Rosa”.

Los episodios de "Caleidoscopio" se lanzaron el 1 de enero a nivel global. (Netflix)

No cabe duda alguna que Caleidoscopio es una producción sobre crímenes sumamente innovadora que invita a una vivencia inmersiva e única en su tipo. Lo mejor de todo es que cada quien elige su camino, lo cual es una especia de invitación a la audiencia de diseñar personalmente su propia historia y de la mejor manera que le parezca.

Todos los capítulos de la nueva serie están disponibles en el servicio streaming desde el 1 de enero.

