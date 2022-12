“John Wick 4″ lanza un nuevo avance previo a su estreno el próximo año

John Wick regresa para su cuarta entrega con más personajes que quieren destruirlo y ayudarlo al mismo tiempo. (Lionsgate)

Keanu Reeves se unió este fin de semana a los fans brasileños para hablar de la cuarta entrega de la saga John Wick. Fue través de un panel durante las actividades de CCXP que el actor y Chad Stahelski, director de la esperada película participaron en esta plática que dejó satisfechos a los asistentes, pese a que no hubo grandes revelaciones.

La gran sorpresa para los presentes a la convención, fue que Lionsgate, compañía productora de la franquicia, lanzó un póster para el anticipado largometraje de acción. El cartel presenta nuevas obras de arte de Reeves como el personaje titular elegido en un diseño rojo y negro, acompañado de su apodo Baba Yaga.

Se lanzó un nuevo póster de "John Wick". (Lionsgate)

En John Wick 4 se mostrará como el asesino a suelo interpretado por Reeves deberá enfrentarse a nuevos escenarios peligrosos en grandes y conocidos lugares como el museo de Louvre. Esta próxima entrega no estará exenta de espectaculares peleas, así como persecuciones y la trágica premisa de que solo hay “una salida” y “no hay camino de vuelta atrás”.

Aunque de momento se desconoce muchos detalles sobre la cuarta película, hace unas semanas se anunció que Keanu repetirá su popular personaje en el largometraje derivado del universo John Wick. El film lleva por título Ballerina y a la cabeza del proyecto está Ana de Armas. A este proyecto que se está filmando en Praga actualmente, se unirá Ian McShane, Anjelica Houston y Lance Reddick.

Primer póster de la serie que se deriva de John Wick. (Prime Video)

John Wick: El capítulo 4 verá el regreso de McShane como Winston y Reddick como Charon, junto con los recién llegados Bill Skarsgård que interpreta al antagonista The Marquis. Por su parte Shamier Anderson dará vida a The Tracker y Clancy Brown será The Harbinger. En la cuarta entrega también presentará a los personajes Caine (Donnie Yen) y Shimazu (Hiroyuki Sanada), quienes se enfrentarán entre sí.

Keanu Reeves también se reunirá con su ex coprotagonista de Matrix, Laurence Fishburne, quien para la nueva aventura regresa interpretando a Bowery King. Otros miembros del elenco incluyen a Rina Sawayama, Scott Adkins y Natalia Tena.

Keanu Reeves también aparecerá en el spin-off "Ballerina". (Lionsgate)

La enorme popularidad de la saga de John Wick ha hecho que este universo se expanda a pasos agigantados. Ballerina no es el único spin-off en proceso de producción, ya que también se está desarrollando The Continental una serie derivada centrada en el hotel en el que se hospedan los asesinos a sueldo en las tres películas anteriores. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno lanzamiento en Estados Unidos se lanzará en Peacock, mientras que en el resto del mundo, será Prime Video quien la transmita.

La serie será protagonizada por Colin Woodell como una versión más joven de Winston de McShane. La historia se desarrollará durante la década de 1970, mientras el protagonista toma el control del hotel donde rodea gran parte del universo de la franquicia.

"John Wick 4" la dirigió Chad Stahelski. (Lionsgate)

Antes de que la cuarta parte de John Wick llegue al cine, puedes disfrutar de las primeras tres entregas de la franquicia en Prime Video y Netflix.

