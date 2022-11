Keanu Reeves y “John Wick” quieren dominar el género acción: serie, spin-off y la nueva película amplían la franquicia

Franquicia de películas sobre en asesino a sueldo llamado John Wick. (Liongate)

Ballerina, el spin-off de John Wick, comenzó a rodarse en Praga con Ana de Armas como la gran estrella del proyecto. Esta película de acción que se desarrolla en el universo del popular asesino a sueldo. Pero la novedad es que Keanu Reeves, protagonista de la saga original, volverá a interpretar su personaje en el recién anunciado proyecto. Hasta el momento se desconoce qué tan relevante será su papel en la próxima historia. Por otro lado, Ian McShane también volvería a dar vida a Winston, pero ahora en la serie The Continental Hotel, secuela que se centrará en el famoso lugar que resguarda a los criminales.

Aunque hay pocos detalles sobre la trama de la nueva producción, se sabe que De Armas interpretará a una bailarina del Ballet Unity Phelan, ubicado en la Ciudad de Nueva York. Este personaje apareció en John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, aunque interpretado por otra actriz. Len Wiseman (Live Free or Die Hard) dirige a partir de un guion de Shay Hatten (Army of the Dead). Cuando se anunció este proyecto, se presentó como una historia centrada en “una mujer joven criada como asesina que debe cazar a los otros asesinos que mataron a su familia”. La cubana no se vinculó a la película hasta el año pasado, después de su fugaz aparición en la reciente entrega de Bond de Daniel Craig, No Time To Die.

La cuarta entrega de John Wick se estrenará en la primavera de 2023. (Lionsgate)

A principios de este año, la actriz de Blonde reveló que la guionista y directora de Promising Young Woman, Emerald Fennell, había sido contratada para retocar el guion. “Fue realmente importante para mí contratar a una escritora, porque hasta ese momento, cuando me involucré en el proyecto, solo estaba el director, Len Wiseman y otra persona”, dijo de Armas sobre su nuevo papel, al tiempo que añadió que “Yo estaba como, ‘Eso no va a funcionar’. Así que entrevistaron a cinco o seis escritoras. Finalmente se contrató a Emerald Fennell, algo de lo que todos estábamos muy orgullosos”.

Ballerina no es el único proyecto dentro de la franquicia que sigue expandiéndose. John Wick: Capítulo 4, la próxima entrega de la franquicia original, terminó recientemente su filmación en lugares como Berlín y Studio Babelsberg en Alemania, esto antes de su lanzamiento, el cual tiene planeado para la próxima primavera. Mientras tanto la quinta parte está programada para comenzar su producción en un par de meses, con la idea de que pueda llegar a las salas de todo el mundo en el verano de 2024.

La quinta entrega de la franquicia se comenzará a rodar en unassemanas. (Lionsgate)

Por su parte The Continental, será una serie de televisión derivada de la saga de Reeves. Estará ambientado, como su nombre lo indica, en la cadena de hoteles que tienen una gran presencia en el universo de Wick. Este trabajo se centrará en los primeros días de Winston a través del bajo mundo de la década de los 70 en Nueva York. Ahí enfrentará demonios de su pasado, mientras intenta obtener el control del icónico sitio que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo. El proyecto se realizó en Hungría a principios de este año. Mel Gibson, uno de los protagonistas, incluso realizó una gira por Praga después de terminar la filmación en Budapest. Se estrenará por Prime Video.

No está claro hasta este momento en qué línea temporal de la franquicia se ubicará Ballerina, pero parece que el largometraje incluirá varias conexiones con las películas que irán más allá de la participación de Reeves y McShane. Actualmente, se desconoce si la película será anterior a los eventos de John Wick o si podría encajar más cerca de la próxima cuarta entrega.

Primer póster de "The Continental", serie que se deriva de John Wick. (Prime Video)

Desde que la primera película de John Wick llegó a los cines en 2014, la franquicia ha crecido exponencialmente, con tres películas adicionales, incluida la muy esperada John Wick 4 , así como dos proyectos derivados. Ballerina se encuentra filmando actualmente en Praga, con Len Wiseman (Underworld) dirigiendo el guión de Shay Hatten. Con la franquicia en constante expansión, se han comenzado a explorar nuevas historias y personajes que previamente han aparecido en la saga.

La historia se centra en John Wick, buscando a los hombres que irrumpieron en su casa, robaron su antiguo coche y mataron a su cachorro, que fue un último regalo para él de su esposa recientemente fallecida.

Antes de que la cuarta parte de John Wick llegue al cine y de que todas las producciones derivadas se encuentren en streaming, las primeras tres parte de esta franquicia protagonizada por Keanu Reeves la puedes disfrutar en Prime Video y Netflix.

