“Argentina, 1985”, la elegida para el Oscar, recrea con estilo clásico uno de los eventos más importantes de la historia

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

La mejor forma de disfrutar Argentina: 1985 sin prejuicios es no siendo argentino. No hay duda de que a cuanto festival vaya se terminará llevando el premio del público. Pero los argentinos, por conocer la historia y por vivir la política a flor de piel todo el tiempo, vamos a estar más preocupados por los detalles que por el todo. Un argentino sufrirá las licencias poéticas y sospechará de los diálogos y los guiños. La energía que eso consume podría arruinar un poco la experiencia de no ser por algo contundente y es que Argentina: 1985 es una gran película. Se acerca mucho más a un film de juicio didáctico como Filadelfia (1993) que a La historia oficial (1985). Esta es una excelente noticia, ya que lo que manda acá, por encima de cualquier ideología, es el cine.

El Juicio a las Juntas, realizado durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1985, ha sido y será siempre un hecho histórico sin precedentes en la República Argentina. La película está narrada a partir del personaje del fiscal Julio Strassera (Ricardo Darín) quien es presentado en la historia antes de que le asignen el juicio. Decir personaje es importante porque la narración del director Santiago Mitre y el guion que este escribió junto a Mariano Llinás cumple con las reglas del género cinematográfico al estilo del cine de Hollywood. Un héroe al que le llega una misión imposible pero que él no puede ni quiere rechazar, aceptando un desafío que parece en un comienzo superarlo. Luego se sumará el fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani). A su vez, ellos tendrán un equipo de jóvenes que recién se inician, un poco al estilo del reclutamiento de la película Los intocables (1987) de Brian De Palma.

Hacer comparaciones con películas como Filadelfia o Los intocables no significa olvidar el compromiso que tiene al basarse en un evento como el que aquí se narra. Pero ante un tema tan importante y tan serio lograr no petrificarse es todo un mérito. Una vez más, se le puede pasar a la película una lupa implacable y descubrir todas sus aristas, contradicciones y elementos polémicos, pero lo mismo pasa con muchos otros films de los cuales no sabemos la historia que los inspira y los disfrutamos sin más que lo que tenemos delante. De hecho el primer cartel que aparece nos aclara: “Inspirada en hechos reales”. A partir de allí tenemos licencia para disfrutar de la ficción.

Una herramienta brillante de Argentina: 1985 es el humor. Un trabajo inteligente que aligera un poco una película sobre hechos terribles y que demuestra que, en el fondo, la película por más terrible que sea no deja de contar una historia feliz. Hasta en eso se emparenta con el cine americano, los héroes ganan. Verdaderos héroes contra un poder que todavía era capaz de meter miedo. Hay que tener talento para mostrar una historia conocida y que cautive. El alivio cómico del hijo de Strassera es planteado desde la escena inicial, para marcar el camino que la película seguirá. Un poco, en ese sentido, recuerda a El secreto de sus ojos (2009). También tiene mucha emoción, como cualquier podrá imaginar. No solo durante el juicio, sino en la evocación de Alfonsín y su absoluto respeto por el poder judicial aparece manifestado en la película, una genuina división de poderes.

Póster oficial de "Argentina, 1985"

Llegar al año 2022 diciendo que Ricardo Darín es la máxima estrella del cine argentino es tan obvio como cierto. Desde hace ya más de dos décadas cada nueva película lo confirma. Es Strassera y a la vez es Darín, así trabajan las estrellas. Peter Lanzani también está impecable, siguiendo el mismo estilo actoral sobrio y elegante, sin ponerse por encima de la película. Un guion preciso y de manual los ayuda a lucirse.

No todas las escenas de la película respiran la misma autenticidad y en algunos momentos se nota la estructura, pero en promedio el humor, el drama y finalmente la emoción se imponen. En estos días se dirá muchas veces que se trata de una película necesaria, esto refiriéndose al hecho político. Pero más que necesaria es buena, y eso es lo más importante que se puede decir de un largometraje. No existe tal cosa como un cine necesario, ese es un lugar común vacío. Argentina: 1985 cuenta una gran historia sobre un gran juicio. Un evento que merecía una película. Pues bien, ya la tiene.

Imágenes inéditas de "Argentina, 1985" con Ricardo Darin.

Argentina, 1985 se estrena este jueves en salas de cine de Argentina y Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO