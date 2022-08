Netflix revoca controversial serie animada queer, luego de una sola temporada

Q-FORCE, la primera división de espías queer. (Netflix)

En Q-Force, un atractivo agente secreto y su equipo de superespías LGBTQ + se embarcan en aventuras extraordinarias . Sin embargo, esto no fue sucifiente para que el streamer continuara con esta producción original de 2021, estrenada en septiembre de dicho año. Y no sorprende que Netflix cancele uno u otro de sus títulos, puesto que, después de todo, se ha convertido en una especie de norma a estas alturas para las plataformas de streaming. Lo que aún no tenemos claro es cómo determinan exactamente qué producción se cancela y cuál no. Pero Q-Force, no va más.

Curiosamente, según Rotten Tomatoes, Q-Force tenía una calificación de audiencia modesta con casi un 80%. Sin embargo, no parece que la serie haya conseguido los resultados esperados, aunque tenía una premisa atractiva, sobre todo para la comunidad LGBTQ, ya que los personajes principales componían un equipo completo de agentes secretos pertenecientes a esta colectividad. Pero algo no cuadró.

Personajes animados principales de la serie "Q-Force". (Netflix)

¿De qué trata Q-Force?

Su argumento sigue a un grupo de infravalorados superespías LGBT, el cual contaba con una figura gay, especie de James Bond como líder, llamado Steve Marywhether (también conocido como Agente Mary). Todos vivían intentando demostrar su valor en aventuras personales y profesionales ante la Agencia de Inteligencia Estadounidense (AIA). Por tal motivo, un día Mary tomó la decisión de resolver un caso que los llevaría a obtener la aprobación de la compañía, pero no contaba con que para ello, tendrían que agregar un nuevo integrante a su equipo, un hombre heterosexual.

Al respecto, uno de los actores detrás de uno de los personajes, Matt Rogers, quien también hizo parte de la creación del guion, dijo al medio AdWeek en una entrevista lo siguiente: “Algunos héroes tienen más orgullo que otros y en Q-Force pudo verse, siendo esta la primera división de espías queer. A la realmente le encantó y la buena noticia es que siempre estará en Netflix. No consiguió una segunda temporada, pero está ahí fuera y existe”.

Imagen de "Q-Force". (Netflix)

La primera y única temporada de Q-Force se compuso de 10 episodios y en su prelanzamiento con la publicación del tráiler, sus productores se encontraron con reacciones muy polarizadas. Por ejemplo, algunos de ellos estaban preocupados y dieron a conocer que no estaban seguros de si el programa sería bueno, ya el humor de este “no es para todos”. Sin embargo tenían claro que, el ser escrito, protagonizado y animado por gente queer, marcaba la diferencia.

Póster oficial de "Q-Force". (Netflix)

Q-Force fue creada por Michael Schur y Sean Hayes, y ellos mismos la dirigieron también. Esta animación ganó un premio en los Critics Choice Awards, donde estuvo nominada a mejor serie de TV animada .





