“The First Lady”: las esposas de los presidentes de Estados Unidos reunidas en una serie que recorre sus vidas

"The First Lady": La serie antológica que recrea la vida de las primeras damas Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama. (Showtime)

Creada por Aaron Cooley, The First Lady presentó durante esta semana un tráiler impactante. Con tres primeras damas que ocuparon la Casa Blanca en diferentes momentos de la historia de Estados Unidos, esta serie muestra la labor y el rol de Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), esposa de Franklin D. Roosevelt, aquí interpretado por Kiefer Sutherland, Betty Ford (Michelle Pfeiffer), casada con el presidente Gerald Ford (Aaron Eckhart) y Michelle Obama (Viola Davis), primera dama casada con Barack Obama que es interpretado por OT Fagbenle (The Handmaid´s Tale).

Como una forma de acercase a la vida de estas mujeres, The First Lady (que fue promocionada como la versión estadounidense de The Crown) apunta a explorar sus miradas dentro de un mundo que no eligieron pero que les llega en pos del sueño político de sus maridos. Se trata de una reformulación del verdadero liderazgo en Estados Unidos, que muestra cómo muchas decisiones que han cambiado la historia del país fueron realmente tomadas por ellas en el ala este, pero se ocultaron para el resto de los ciudadanos.

Viola Davis en la piel de Michelle Obama junto a las actrices que interpretan a su madre y sus hijas en "The First Lady". (Showtime)

Mujeres carismáticas, complejas pero también activas, son las protagonistas de esta serie que viaja al pasado de cada una de ellas, mientras nos muestra su llegada a la Casa Blanca y los mejores y peores momentos siendo primeras damas. En la primera temporada, de 10 episodios, se contarán las historias de estas tres mujeres, pero se estima que la serie tendrá nuevas temporadas en las que se sumarán otras primeras damas.

En América Latina la serie será emitida por Paramount+, y se estrenará el 18 de abril. La próxima semana se conmemora en Estados Unidos el Día del Presidente, y desde Showtime (canal por el que se va a ver la serie en EEUU) tienen programada una serie de promociones de la producción que arrojarán seguramente más precisiones sobre la serie. Su estreno en Norteamérica será el 17 abril.

Michelle Pfeiffer es la primera dama Betty Ford en "The First Lady". (Showtime)

A lo largo de los episodios veremos también a Dakota Fanning (Mi nombre es Sam) como Susan Elizabeth Ford, Regina Taylor (I’ll Fly Away) en el rol de la mamá de Michelle Obama, Marian Shields Robinson, Lily Rabe (American Horror Story) interpretando a la periodista y amiga de Eleanor Roosevelt, Lorena Hickok, y Jayme Lawson (The Batman) como la joven Michelle Obama.

También participan Judy Greer (Kidding) como Nancy Howe, Ellen Burstyn en el rol de la madre de Franklin, Sara Delano Roosevelt, Jackie Earle Haley como el asesor político del presidente Franklin D. Roosevelt, Louis McHenry Howe, Maria Dizzia como la mujer que tuvo un romance con Roosevelt, Lucy Mercer Rutherfurd, y Kate Mulgrew interpretando a Susan Sher, la jefa de personal de Michelle Obama.

Gillian Anderson será Eleanor Roosevelt en la serie antológica de las primeras damas de Estados Unidos. (Showtime)

El resto del equipo creativo lo componen la directora y productora ejecutiva Susanne Bier (The Undoing), acompañada por Cathy Schulman (Crash), que aparte de producir también cumple el rol de showrunner, mientras que Viola Davis, Julius Tennon y Andrew Wang de JuVee Productions se suman a la producción ejecutiva.

