Keri Russell, actriz de “The Americans”, regresa con un thriller político a Netflix

Keri Russell se suma a un nuevo proyecto para Netflix: un thriller político llamado "The Diplomat". (Patrick Harbron, FX)

Keri Russell está de regreso. Luego de haber formado parte de una de las mejores series de los últimos tiempos, The Americans (2013-2018), la actriz de la también recordada Felicity volverá a formar parte de una serie. Se trata de The Diplomat, un thriller político que podrá verse en Netflix y contará en principio con 8 episodios de 50 minutos de duración. La grabación de esta serie se llevará a cabo durante este año en Reino Unido, por lo que se estima que recién estará disponible para el año próximo.

Allí Russell interpretará a una diplomática llamada Kate Wyler, una mujer a la que le es asignado un cargo para el que no está apta. Ante tal desafío, Wyler deberá enfrentar también los conflictos que surgen de la crisis matrimonial que está atravesando con su marido y sus futuras aspiraciones políticas.

Keri Russell y su esposo Matthew Rhys protagonizaron la serie "The Americans" durante seis temporadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

The Diplomat es una creación de Debora Cahn (Homeland, The West Wing), en la que Russell también es productora ejecutiva junto a Cahn y Janice Williams. “Ella sabe cómo contar una historia asombrosa, con profundidad de personajes, apuestas y sorpresas, todo lo cual traerá The Diplomat. Estamos encantados de darle la bienvenida a Deb a Netflix”, dijo Jinny Howe, vicepresidenta y jefa de desarrollo de dramas para Netflix y agregó: “He visto de primera mano el increíble trabajo de Deb en series como The West Wing”.

Russell, que durante seis temporadas protagonizó The Americans, logró conseguir tres nominaciones a los premios más importantes de la televisión, los Emmy, gracias a su papel de Elizabeth Jennings.

Keri Russell consiguió con su rol protagónico en “Felicity” el reconocimiento mundial y también de la industria. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Durante la serie, Russell se enamoró de su compañero de elenco, Matthew Rhys, con quien tiene un hijo. Entre 1998 a 2002 Keri fue la estrella de los adolescentes mientras protagonizaba la serie Felicity, por la que ganó un Globo de Oro en 1999.

Próximamente también veremos a Russell en la serie Extrapolations que se presentará en AppleTV+, y en el film Cocaine Bear, la nueva película de Elizabeth Banks y producida por los creadores de The Afterparty, Phil Lord y Chris Miller. Allí, Russell comparte cartel con Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Margo Martindale y Kristofer Hivju.

